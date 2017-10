Nová poštovní dodávka nepotřebuje řidiče. Svezli jsme se, nepřejela nás

Konference společnosti Nvidia se točí zejména kolem využití grafických procesorů systémy umělé inteligence pro autonomní řízení vozidel. Jednu z prvních aplikací bude v běžném městském provozu a při běžném doručování již příští rok testovat společnost Deutsche Post. Jsou jí systémem autonomního řízení doplněné elektrické dodávky StreetScooter, které nyní v běžném provozu již využívá.

S testovací autonomní dodávkou nebude poštovní doručovatel muset nastupovat a vystupovat z vozu, startovat, popojíždět a stále dokola parkovat. V mapové aplikaci bude mít vyznačeny další doručovací adresy, uspořádané tak, aby mezi nimi byla co nejmenší vzdálenost, a ikonu označující aktuální polohu vozila. Po doručení zásilky vždy kliknutím prstu do mapy nechá vozidlo samostatně přejet k dalšímu místu, kde zásilku z nákladního prostoru vyloží a doručí. Pokud nechce pracovat s mapou, může se vozidlem nechat automaticky následovat - vůz zastaví na silnici v nejbližším dostupném místě chytrého telefonu, tabletu, nebo hodinek doručovatele. Do vozu tak pošťák nasedne jen pro delší přejezdy, které se nevyplatí jít pěšky, přičemž v tu chvíli uchopí volant a převezme řízení. Ušetřit by tak podle očekávání Deutsche Post mohl až třetinu času.

Systém pracuje s řídící jednotkou ProAI od společnosti ZF (postavené na platformě Nvidia Drive PX) a pomocí kamer, lidarů a radarů se dodávka orientuje ve svém okolí a dokáže se vyhnout kolizi s pevnou i pohyblivou překážkou, a to buď zastavením, nebo, je-li to možné, tak objetím překážky. Systém počítá i s tím, že na poštách dokáže samostatně zaparkovat nad volnou indukční nabíjecí stanicí, takže o nabíjení akumulátorů se obsluha nemusí starat. K další rozvážce je vždy vybrán vůz s dostatečně nabitým akumulátorem.

Zatímco zvenku působí autonomně řízená dodávka při jízdě plynule a klidně, uvnitř nás někdy lehce znervózňovala prudkými pohyby volantu a celkově lehce kostrbatým počínáním. Bezpečně však zastavila před vším, co nešlo objet, a objela vše, co objet šlo, a vždy dorazila na místo zvolené v mapě. Na vše se podívejte ve videu.