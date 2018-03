Tipy na zajímavé weby: Mapa prozradí, kde hrozí nebezpečí povodní

Povodňová mapa

Zjistit, zda se pozemek, dům, či jiná nemovitost nenachází v povodňové zóně, je díky internetu otázkou několika málo okamžiků. Existují totiž speciální služby, které prozradí, kde hrozí riziko povodní, a tak ledasco napoví i o pojištění dané nemovitosti. Tak se lze i snáze vyvarovat nákupu nepojistitelného domu či stavbě v rizikové povodňové zóně.

Jednu ze služeb provozuje Česká asociace pojišťoven. V povodňové zóně asi nikdo z nás nechce mít nemovitost, pokud ji tam již někdo má, nebo do tohoto rizika jde, potom si musí uvědomit, co ho může potkat. Je to také jeden faktorů ovlivňující výši pojistného při pojišťování domácností a nemovitostí. Na určení povodňové zóny se podílí charakteristika terénu (vzdálenost a převýšení blízkých toků, jejich průtok a mohutnost, velikost sběrného území toku) a výskyt trvalých protipovodňových zábran. I proto Česká asociace pojišťoven otevřela zdarma pomůcku pro pojištění domů a chat. Ta prozrazuje míru nebezpečí povodně pro jakoukoli adresu v ČR. Ta se po prověření systémem může nacházet v jedné ze čtyř zón. V první je riziko velké vody zanedbatelné, naopak ve čtvrté je riziko vysoké. Hledat můžete začít buď zadáním názvu lokality (typicky města či obce), nebo pomocí mapy. Po umístění oblasti prostřednictvím špendlíku, v dalším kroku zadáte svoji e-mailovou adresu a na tu vám přijde kompletní zpráva o míře nebezpečí výskytu povodně/ záplavy.

Požádejte o pomoc při pátrání po ztraceném zvířeti

Soukromé očko, tedy detektiv, nemusí pouze odhalovat pachatele a hledat osoby či věci. Může hledat také například zvířata. A tohoto nápadu se chytila služba Psídetektiv.cz.

Jde o první spolek, který se v České republice začal zabývat hledáním ztracených zvířat na profesionální úrovni a k jejich nalezení využívá sílu internetu a moderních technologií. Zdarma máte možnost ztracené zvíře zapsat do databáze, vytvořit si o něm on-line profesionální letáček (stačí si přizpůsobit jednu ze šablon), přečíst tipy a rady, jak postupovat při pátrání a možnost rozeslat váš případ partnerským organizacím služby. Za poplatek můžete navíc získat možnost nechat poslat SMS na lidi v okolí ztráty zvířete (stačí zvolit kolik SMS či MMS má být odesláno a lidé v daném okolí je dostanou na svůj mobil), e-mailing (rozešlou se informace na důležité kontakty ve vašem okrese – veterináři, zverimexy, myslivci, útulky atd.) a pro ty nejnáročnější je tu možnost využít profesionálního detektiva anebo nasazení pátracího letadla. K dispozici je i aplikace pro Android, která v reálném čase stahuje veškeré případy ztracených a nalezených zvířat.

Kde hledat lékárnu

Na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze vznikl užitečný projekt umožňující najít tuzemské lékárny a podat informace o lécích. Najdete v něm tak nejen registrované léky, ale i lékárny dostupné v České republice.

Nejbližší lékárnu či lékárnu ve městě, kde to neznáte, tak odhalíte buď na mapě, anebo prostřednictvím vyhledávacího pole. U každé z nich jsou uvedeny detailnější informace, kde přesně se nachází, telefon, kontakt atd. Dále je možné vyhledat informace o lécích či substituty, tj. léky se stejnou účinnou látkou. U léků s doplatkem je možné zjišťovat minimální a maximální obvyklé ceny, a tak si udělat názor, kolik tak asi lék má stát. K dispozici jsou i akční letáky vybraných lékárenských sítí.

