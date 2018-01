Ryby nakrmí i uloví. Vodní dron přeplave Phelpse, ale žralok ho dohoní

PowerVision není na trhu dronů žádným nováčkem a od konkurence se odlišuje tím, že se kromě běžných létacích dronů specializuje na vodní a podvodní drony. Zatímco finální verzi podvodního a částečně autonomního plavidla předvedla už loni, letos ukázala hladinového drona.

PowerDolphin dokáže plout rychlostí až 5 m/s. To jest dvakrát rychleji než je maximální rychlost světového šampiona Michaela Phelpse. Pro zajímavost, k tomu, aby porazil i velkého bílého žraloka by musel vyvinout rychlost 11,2 m/s. Každopádně je rychlost dronu dostatečná na to, aby s ním bylo možné sledovat například rozjíždějícího se surfaře.

Integrovaná kamera pořizuje 4K záznam a v rozlišení 1080p umožňuje i živé streamování obrazu. Objektiv lze horizontálně naklápět v rozsahu 215°: -135° až +80° (0° je vodorovná poloha). Dron tak dokáže koukat před sebe mírně nahoru (například na surfaře) i přímo pod vodu nebo dokonce za sebe.

Volitelným příslušenstvím je zásobník na krmivo, který lze na dálku vyprázdnit na požadovaném místě a přívábit tak ryby. Ty umí PowerDolphin vyhledávat pomocí sonaru PowerSeeker, který dohlédne až do hloubky 40 metrů. Stejně jako „vábničku“ lze ke stroji připnout i robotickou udici. Úlovek delfín automaticky hlásí majiteli.



Dron se dokáže pohybovat zcela autonomně díky GPS a neustále aktualizované poloze vůči pilotovi. V případě, že dochází baterie, plavidlo si podle výrobce vždy propočítá dostatečnou rezervu na to, aby se automaticky stihlo vrátit zpět. Dosah robotického delfína je kolem jednoho kilometru. Díky relativně vysoké maximální rychlosti a operativnímu nasazení jej tak lze využít i pro pomoc při záchraně tonoucích. Místo rybářského příslušenství lze zapojit například záchranný kruh, atd. Maximální výdrž dronu na jedno nabití jsou dvě hodiny.

Vodních dronů není na trhu mnoho, každopádně agentura CTA, která pořádá veletrh CES předpokládá, že letos kategorie dronů poroste o celých 17 %. V obratu to znamená nárůst na 1,2 miliardy dolarů. Převedeno na počet prodaných kusů to dělá 3,7 milionu dronů. Ty vodní asi většinu tvořit nebudou. PowerDolphin se bude prodávat za 799 dolarů (15 000 Kč).