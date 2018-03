Můžete být mezi prvními: nespoutané Xavian Prometeo hrají v Praze

K vrcholům výstavy patří premiéra reprosoustav Prometeo českého výrobce Xavian. Sám tvůrce je představuje takto: „Do projektu Prometeo jsme soustředili všechno, co jsem se za více než 20 let naučili o akustice, dynamice a rekonstrukci prostoru hudební scény. Prometeo je technickým vrcholem všeho, co znamená Xavian, jsou to reprosoustavy, u nichž jsme nebrali ohled na cenu použitých součástí ...“

Poprvé si také „na domácí půdě“ můžete poslechnout nová high-endová sluchátka Sennheiser HD 820, která jsou zajímavá zejména vnitřní konstrukcí ozvučnice tvořenou vydutými skleněnými plochami. Ty odrážejí zvukové vlny ze zadní strany měniče do akustického absorbéru - uvnitř ozvučnice by tak neměly vznikat žádné nechtěné rezonance a vlnění. Sluchátka, navzdory uzavřené konstrukci (při poslechu lépe tlumící okolní hluk), by měla mít zvukové kvality otevřených modelů.

Velikým zážitkem bude spojení špičkových reprosoustav Aida od společnosti Sonus Faber a zesilovačů McIntosh MC1.25KW. Ano, jak název modelu napovídá, každý výkonový monoblok (tj. zesilovač pro jednu reprosoustavu) disponuje výkonem přesahujícím 1200 wattů. A to je rezerva, kterou nezaskočí jakákoli dynamika. O tom se ostatně můžete na Audio Video Show 2018 přesvědčit sami.

Na výstavu můžete zamířit dnes do 18:00 a v sobotu od 10:00 do 18:00 do pražského hotelu Don Giovanni, vstupné je 150 Kč, výtěžek jde nadaci Unicef.