„Tak mě zastřel!“ vykřikl ruský voják a zavraždil šestnáctiletého kluka

Nikdy nepotrestané zločiny Vražda Miroslava Beránka se odehrála ještě dlouho před přijetím „Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu Sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky“ 16. října 1968. Zločiny spáchané do té doby příslušníky okupačních vojsk zpravidla nebyly potrestány. Velitelé okupačních vojsk své podřízené většinou chránili. Přes skandální průběh vyšetřování v Beránkové případu přece jen k potrestání došlo. Od 21. srpna 1968 do 25. června 1991 zahynulo v souvislosti s vojenskou intervencí a následnou okupací Československa 425 lidí. Drtivá většina z nich, 338, se stala oběťmi autonehod. Z celkem 64 vražd, které spáchali sovětští vojáci nebo příslušníci dalších armád států Varšavské smlouvy se 50 z nich událo v krátkém období od srpna do prosince 1968.