Američané získali práva na opravu traktorů. Mohou i "hackovat"

Zatímco v Česku jsme celkem zvyklí na to, že si kupujeme odblokované mobilní telefony, v USA jsou obvykle telefony zablokované pro určitého operátora, což omezuje spotřebitelskou volbu. Pokud se uživatel rozhodne mobil „vlastními silami“ odblokovat, obvykle tím ztratil záruku.

To nyní změnily nové předpisy amerického patentového úřadu (PDF se zdůvodněním), který umožňuje výjimku z autorského práva v případech, kde by vynucování autorského práva mělo negativní dopad na práva spotřebitele.

Traktor John Deere řady 7R.

V USA se vede bitva o právo na opravu již několik let. Farmáři si například stěžují, že si nesmí ani opravit traktor, aniž by při tom neporušili autorské právo. Firma John Deere, která patří k největším výrobcům traktorů na světě, nedávno slavila vítězství, když v Kalifornii prosadila zákaz „neautorizované“ úpravy traktorů a dalších zemědělských strojů. To pro farmáře v praxi znamená, že nemohou například nahrát do stroje vlastní software nebo třeba jen provést diagnózu stroje.

Majitel má právo „nabourat se“ do svého stroje

Nové pokyny patentového úřadu by – alespoň do příští úpravy, tedy na tři roky – měly umožnit majitelům zasahovat do přístroje, který vlastní, a to do hardwaru i do softwaru. Pokud je software proti takovému zásahu zabezpečen, mají majitelé výjimku ze sekce DMCA 1201 a mohou toto zabezpečení obejít.

Přehled výjimek zahrnuje například:

software, operační systém a firmware mobilních telefonů, tabletů, počítačů a chytrých nositelných zařízení

diagnostika počítačů, napadání za účelem vylepšení bezpečnosti

3D tiskárny

počítačové hry vyžadující komunikaci se serverem

domácí asistent typu Alexa nebo Google Home

oprava vozidel, včetně traktorů

přístup k diagnostickým datům vozidel

Kyle Wiens, šéf serveru iFixit, se právem na opravu zabývá dlouhodobě. Byl jedním z těch, kteří usilovali o prodloužení existujících výjimek a udělení výjimek nových. Vyjednávání označil za relativně úspěšné: „Je nesmírně důležité, že lidé mohou nyní neautorizovanou opravu svěřit třetí straně, která opravu provede namísto majitele. To je nesmírně důležité pro americkou ekonomiku, opravářské práce tvoří 3 % všech pracovních míst.“

„Nadále tu ale zůstávají omezení,“ píše Wiens a jmenuje třeba herní konzole. Problémem je podle něj i to, že přestože použití nástroje na prolomení ochrany je v řadě případů legální, distribuce takového nástroje může být nelegální. Podle Wiense je tedy nutné změnit zákon, nikoli vydobýt o trochu více dočasných tříletých výjimek.