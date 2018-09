Letadlová loď Argus z první světové války bojovala až v té druhé

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

(Pozn.: Omluvte několik nepřesností ve videu. Hned v úvodu má být místo letadlová korektněji letová paluba. Zobrazený parník Conte Rosso je poválečný z roku 1922, s komentářem o parníku, který se začal stavět před válkou, nemá materiálově nic společného. Parník samozřejmě britské námořnictvo nedokončilo, ale nechalo dokončit jako letadlovou loď Argus v té již předtím zmiňované loděnici. V části věnované druhé světové válce je chybně uvedeno, že v rámci operace Torch doprovázela konvoje, takto by to však nemělo být spojováno dohromady, lépe by vyznělo zvlášť Torch a zvlášť, resp. nezávisle na tom ty doprovody. RAF)

V seriálu Před 100 lety připomínáme obrazem události z domova i ze světa, které se odehrály na den přesně před sto lety. Vzpomínáme na osobnosti z politiky, kultury i sportu. Popisujeme průběh válek, zrod revolucí i formování států. Zachycujeme úspěchy i nezdary klíčových postav historie, objevy a vynálezy.