Války bylo už dost, psaly před 100 lety Lidové noviny

0:17 , aktualizováno 0:17

VIDEO - I před 100 lety touto dobou se naši předkové těšili na Ježíška! Měly to být poslední Vánoce Velké války, to ale 23. prosince 1917 pochopitelně ještě nikdo nevěděl. Tak se podívejme, co se tenkrát psalo v českých novinách…