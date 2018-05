Stáhněte si zdarma: Vytvořte přenosné aplikace, které se neinstalují

V případech, kdy není možné instalovat software na PC, existuje celkem elegantní možnost, jak se bez toho obejít. Tímto způsobem převedete aplikace do formy, kdy je možné je používat třeba z i USB flash disku.

Spusťte tohoto pomocníka a vyberte volbu pro sledování (Capture an installation). Následně proveďte instalaci daného programu, který potom budete chtít používat na jiném počítači bez nutnosti ho tam instalovat. Cameyo Packager zmonitoruje, kam co instalace uložila a co v systému nakonfigurovala. Tato data sbírá a po dokončení (klikněte na Install done) z nich vytvoří jeden balíček. Ten obsahuje nejen samotné soubory aplikace, ale také nastavení v systémovém registru Windows. Takto vytvořený balíček můžete zkopírovat třeba na USB flash disk a spouštět na systémech Windows. Cameyo má i vlastní editor, takže v případě potřeby lze balíček otevřít a zeditovat – můžete přidat nějaké soubory navíc, provést změny v registru či aplikaci přejmenovat apod.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ uživatelsky nenáročná tvorba balíčků

+ zabudovaný editor

+ pamatuje si i nastavení aplikací

- není možné zvolit úložiště pro vytvářené balíčky

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (14,4 MB).

Nástrojů pro tvorbu screenshotů existuje velké množství. Tento mezi nimi vyniká především svojí jednoduchostí s možností je následně nejen ořezávat, ale i dále upravovat a odesílat do vybraných služeb.

Kromě standardních funkcí, na jaké jsme zvyklí, nabízí možnost přidávat popisy, umisťovat šipky, zvýrazňovat text, oblast zatrhnout, použít číslování a odrážky, zvětšení vybrané oblasti, přidat efekty jako stíny, průhlednost a okraje, a ještě mnohem více. Program může zachytit celou plochu, aktivní okno nebo vybranou oblast na obrazovce, stránku ve webovém prohlížeči (bohužel jen viditelnou část) a automaticky uloží snímek podle nastavených parametrů do souboru nebo jej otevře pro další úpravy. Dále má službu pro integrované nahrávání na přednastavené webové služby, podporuje snímání z více monitorů a má přizpůsobitelné šablony a klávesové zkratky.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ k obrázkům lze doplnit řadu informací

+ zachycuje snímky ze všech monitorů

+ upload na vybrané webové služby

- zachycuje pouze viditelnou část

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (11,1 MB).

Rychlé a hlavně bezpečné smazání vybraných dat zajistí tento program. S jeho pomocí tak navždy odstraníte například citlivé dokumenty či další soubory a složky.

Nástroj doporučujeme použít tehdy, pokud se chcete vybraných dat opravdu zbavit. Jejich smazáním z Windows je stále lze obnovit. Nástroj používá 12 různých přepisovacích metod, při kterých náhodnými daty dokola přepisuje ty, co se mají zničit. Metodu si lze zvolit v nastavení programu. S programem se pracuje tak, že po spuštění nad něj stačí složku či soubor ke skartaci přetáhnout a umístit myší.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ 12 přepisovacích metod

+ data ke zničení stačí přetáhnout

+ bezpečnost

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (817 KB).

Umožňuje zálohovat PST soubory obsahující e-mailové zprávy, kontakty, záznamy v kalendáři a všechno ostatní. Používáte-li jako klienta Outlook, potom jde o pomocníka, který data vždy a sám zálohuje a vy se tak nebudete muset strachovat, že o ně z nějakého důvodu (třeba chyby) přijdete.

Po spuštění zkopíruje celý PST soubor, do kterého Outlook ukládá e-maily. Následně provádí již pouze přírůstkové zálohy – takže se do něj zapíšou jen provedené změny. Zálohování lze nastavit buď ručně, nebo automaticky po uplynutí určitých hodin či dnů a provede se na pozadí systému, i když je Outlook spuštěn. Program bohužel neobsahuje možnost data obnovit – naštěstí lze použít funkci import v Outlooku a zadat PST soubor a data jsou v případě problémů obnovena. Bezplatná verze nepodporuje složky Exchange a zobrazuje reklamní banner.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ zálohuje PST soubor

+ zálohuje i další data

- neobsahuje funkci pro obnovu

80 %