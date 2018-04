Stáhněte si zdarma: Nejlepší program pro převod obrázků na text

Konečně použitelné zdarma dostupné softwarové řešení pro převod textu z obrázků nebo dialogových oken. Nechybí mu nic, podporuje přes sto jazyků včetně češtiny.

Jeho použití je snadné. Skládá se z ikony, která se po spuštění usadí v informační části hlavní lišty. Jakmile chcete nástroj využít, kliknete na něj pravým tlačítkem myši a vyberete volbu Capture. Ukazatel myši se změní v duhový, čímž je signalizována možnost začít zachytávat snímky. Pak už jen označíte část určenou k převodu tažením myši. Po zachycení klikněte na tlačítko OCR, program extrahuje text ze snímku a zobrazí jej ve formátu prostého textu, který pak můžete zkopírovat do schránky Windows a dále s ním pracovat.

Chválíme nejen kvalitní rozpoznávání češtiny, ale především poměrně dobrou míru přesnosti převodu. Slova, která nerozpozná správně, je potom možné ručně upravit ve vestavěném editoru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ dobrá míra rozpoznání textu při převodu

+ podpora češtiny

+ automatické ukládání pořízených snímků do JPG

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,3 MB).

Už jen přihlášení k systému Windows znamená, že jste o sobě zanechali stopy. Přestože dnes některé programy mají tzv. anonymní režim, stále narazíme na řadu, které těmito funkcemi neoplývají. Nechcete-li, aby po vaší práci zbyly nějaké stopy, hodí se specialista v podobě PrivaZer.

Umožní automaticky projít počítač a zobrazit, které informace by se z něj daly odstranit, kdyby se k PC dostal někdo cizí. Data následně nabídne ke smazání. Provede kontrolu, která zahrnuje nejen odhalení běžných stop po uživateli, jako je registr, historie internetu, cookies či dočasné soubory Windows update, ale i hledá potenciální stopy na dalších místech systému.

Trvale umí vymazat všechny stopy pomocí několikanásobného přepsání dat na diskovém úložišti. Vše je pod kontrolou uživatele díky vytvořenému profilu. Mezi další vlastnosti patří pravidelné „úklidy“ zálohování registru, odstranění historie USB a další.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ proskenuje a nabídne informace ke stažení

+ šetrné k SSD diskům

+ záloha registru

- slabší čeština

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (14,6 MB).

Program z Velké Británie nesoucí označení MJ Register Watecher slouží ke kontrole systémového registru Windows, díky čemuž nedovolí zákeřným kódům měnit nastavení operačního systému.

Jakmile se nějaká aplikace či nebezpečný programový kód v podobě spyware, viru či trojského koně pokusí provést zásah do hlavního nastavení Windows, MJ Register Watcher to zaznamená do svého logu a dá vám o tom vědět. V závislosti na vašem nastavení můžete vybrat celkem z šesti bezpečnostních režimů.

Nejvyšší nastavení nedovolí žádné aplikaci cokoliv zapsat do registru, dokud k tomu sami nedáte svolení. Registr umí i zálohovat, můžete prohledávat klíčová slova a navíc lze vyřadit i místa, která se nemají sledovat. Program je určen spíše pro zkušenější uživatele.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ hlídač změn nastavení systému

+ až šest bezpečnostních režimů

- spíše pro zkušené uživatele

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4 MB).

Také systémová softwarová utilitka OpenedFilesView je určena spíše zkušenějším uživatelům. Těm nabízí detailní informace o právě využívaných souborech operačním systémem.

Po jeho spuštění se v seznamu dozvíte, se kterými všemi soubory Windows právě pracuje. A je jedno, zda na pozadí či v okně aplikace. U každého záznamu přitom podává informaci o cestě, kde se soubor na pevném disku nachází, jaká část paměti ho využívá, kdy byl naposledy modifikován, zobrazuje informace o jeho atributech i identifikační číslo procesu.

Velmi užitečná je informace v kolonce Process Name. V ní zjistíte, jaký program má konkrétní soubor otevřen. Díky tomu lze odhalit nejen škodlivé kódy v PC, ale také co programy pro svůj chod potřebují za knihovny. OpenedFilesView umí vybrané procesy ukončit či o nich vytvořit report.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ přehledně zobrazené informace o portech

+ možnost automaticky uzavírat porty

- nezjištěno

85 %