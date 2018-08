VIDEO: Co jste v žádném případě neměli vidět: tak vypadá příprava veletrhu

Novináři na berlínský veletrh spotřební elektroniky jezdí pravidelně s předstihem kvůli některým tiskovým konferencím. Měli jsme tak i letos možnost nahlédnout do zákulisí výstavy.

Svým způsobem je to pohled fascinující. Několik stovek lidí tady doslova od základů postaví stovky jednorázových konstrukcí, které musí vypadat naprosto dokonale. Záleží na tom pověst firem, které platí nemalé peníze za sebeprezentaci. Ovšem za týden se budou tyto nablýskané stánky opět bourat. Taková je povaha výstav a veletrhů.

Pracovníci, kteří stánky připravují, jsou na to pochopitelně zvyklí. Zatímco my jsme procházeli mezi bednami, krabicemi a dlaždicemi s otázkou, zda se to dá se vůbec stihnout, konstruktéři postupovali svým tempem a ani zvědavé kamery je nerozházely.

Podle toho, v jakém stavu byly haly v šest hodin večer den před zahájením výstavy, si troufneme odhadnout, že týmy konstruktérů za sebou mají pernou noc.