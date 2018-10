Fyzici slibovali bombu velkou jako ananas. Boj o německou „atomovku“

Dům je na kopci „Kacíři mezi německými atomovými fyziky se nejraději setkávali v berlínské kanceláři vydavatele vědeckých publikací a časopisů dr. Paula Rosbauda anebo v jeho skromném domě v Teltowě,“ napsal Robert Jungk v knize Jasnější než tisíc sluncí. „Tento temperamentní Rakušan, osobní přítel většiny svých autorů, se choval vůči gestapu s nebojácností až neuvěřitelnou. Kdyby se vůbec mohlo o někom říci, že byl duší pasivního odporu německých vědců vůči Hitlerovu režimu, byl to tento srdečný člověk, který uprostřed války nejen myslel, ale i jednal v duchu sounáležitosti všech lidí dobré vůle. Například vstupoval, jak jen mohl, ‚omylem‘ do vozů městské dráhy určených pro cizince, kteří byli v Německu na nucených pracích, a dával jim potají potraviny nebo jiné dárky.“ Každý večer v devět hodin usedají Rosbaud v Berlíně a Bergh v Drážďanech k rádiu. Přijímač musí ztišit tak, aby jeho hlas slyšeli jenom oni – poslech nepřátelského rozhlasu se v Hitlerově říši trestá smrtí! Mají totiž vyladěnou stanici Londýn – vysílání BBC pro Německo. „Griffin“, což je krycí jméno Rosbauda, potřebuje vědět, o jaké informace má londýnská centrála největší zájem. Proto mají domluvená hesla. Jakmile oba agenti uslyší na začátku relace větu „Das Haus steht am Hügel“ – „Dům je na kopci“, pak to znamená, že za chvilku přijde pro ně zpráva. Rosbaud rozděloval své informace obvykle do deseti částí. Jestliže Londýn potřebuje doplnit podrobnosti o 3., 6. a 9. části, vysílá větu: „Dům má troje dveře, šest oken a devět komínů...“