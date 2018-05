Zase je z čeho vybírat. AMD Ryzen se povedl, překvapil grafickým výkonem

Největšími rivaly na poli procesorů pro osobní počítače jsou již mnoho let společnosti AMD a Intel. Zatímco u desktopů měla a má diskuze na téma „AMD, nebo Intel?“ smysl, v noteboocích má již mnoho let naprostou nadvládu Intel. Z dobrého důvodu - AMD zde dlouho v zásadě nemělo příliš co nabídnout.

S novými procesory Ryzen to chce AMD změnit. Vyzkoušeli jsme notebook HP Envy x360, který je jedním z prvních notebooků s novým procesorem AMD Ryzen 5 2500U s grafickým jádrem Vega 8. A nebudeme napínat, AMD má šanci s poměrem na trhu pohnout. Ryzen totiž v testech v ničem nezaostával a naopak nabídl podstatně vyšší grafický výkon než procesory od Intelu.

Ryzen pro úsporné notebooky střední třídy

Procesor AMD Ryzen 5 5200 U je určen pro úsporné notebooky střední třídy. Pětkou v názvu dává jasně najevo, na kterou kategorii procesorů konkurence míří - je to Core i5 od Intelu. A není tak divu, že existují také Ryzen 3 a Ryzen 7 a nikoli například Ryzen 4.

Hostitelský konvertibilní notebook HP Envy X360.

Námi testovaný Ryzen 5 2500U má čtyři jádra (osm logických jednotek) se základní frekvencí 2 GHz, přičemž maximální takt je 3,6 GHz, a je vybaven 4 MB paměti L3 Cache. Součástí procesoru je grafický čip Radeon RX Vega 8 s osmi výpočetními jádry s maximální pracovní frekvencí 1100 MHz a 256 MB videopaměti. A právě grafický čip je tím, co vysloveně exceluje.

V praxi

Nejprve jsme vyzkoušeli, jak si notebook poradí s dlouhodobou vysokou zátěží. Po zhruba 24 hodin jsme jej nechali v plném zatížení (plné vytížení všech jader procesoru) pracovat pro World Community Grid a měřili přitom jeho teplotu. Maximální teplota procesoru byla 85,1 °C, přičemž k omezení jeho výkonu kvůli přehřívání (tzv. throttling) nikdy nedošlo.

Notebook jsme podrobili klasické sérii výkonových testů, jejichž výsledky můžete porovnat s výsledky jiných strojů (nejen v našich recenzích). Pro příklad ale jedno srovnání uveďme:

V redakci se notebook potkal s konkurenčním strojem osazeným o kategorii výkonnějším procesorem Intel Core i7-8550U a i v takto nevyrovnaném případě nabídl Ryzen vyšší grafický výkon - v OpenCL testu benchmarku GeekBench 4.1 dosáhl 30 084 bodů, zatímco i7 jen 19 449 bodů, tedy o třetinu méně. U výpočetního výkonu to bylo víceméně opačně, čemuž se nelze divit - Ryzen 5 není a nemá být konkurencí i7, ale i5. Ryzenu 5 2500U tak lépe odpovídá například i5-8250U, který nabízí velmi podobný výpočetní výkon a rozdíl ve výkonové nadvládě grafické části Vega 8 je ještě dramatičtější.

Výkonové testy 3D Mark - Sky Diver 7 497 3D Mark - Fire Strike 2 020 PC Mark Creative 2 973 PC Mark Home 3 205 GeekBench 4.1 3 704 (jedno jádro), 9 408 (všechna jádra) GeekBench 4.1 - OpenCL 30 084 GeekBench 3.4 3 082 (jedno jádro), 10 282 (všechna jádra) GeekBench 2.4 9 260 Cinebench R15 40,22 fps (OpenGL), 6,65 bodů (CPU) Cinebench 11.5 46,81 fps (OpenGL), 552 bodů (CPU)

Vzhledem ke grafickému výkonu, který může k notebooku přilákat i hráče her, jsme zkusili i jeho stabilitu v grafickém zatížení pomocí FireStrike Stress Testu od Futuremarku. Tím notebook prošel s hodnocením 97,5 procenta, přičemž maximální teplota grafického čipu byla 82 °C.

Při běžné práci byl notebook velmi tichý. Ventilátor sice vypínal málokdy, ale běžel v tak nízkých otáčkách, že byl slyšet jen velmi slabě. Při maximálním vytížení pak samozřejmě točí podstatně rychleji a umí být i poměrně hlasitý, stále však akceptovatelně. Při vysoké zátěži se zahřívá oblast před displejem, částečně i klávesnice, ale touchpad a palmresty zůstávají příjemně chladné.

Tentokrát se u PC Marku musíme obejít bez testů s OpenCL akcelerací, protože během tohoto testu vždy došlo k pádu systému a nepodařilo se nám jej korektně zprovoznit. Jiným vrtochem notebooku bylo problematické bezdrátové připojení vestavěného bezdrátového 802.11ac adaptéru od Realteku k internetu prostřednictvím domácího routeru Touch P5 od TP-Linku, kdy se vždy po několika sekundách připojení přerušila komunikace (ačkoli systém neindikoval žádný problém). S jinými routery spojení fungovalo, během testu jsme tak nakonec používali buď kabelové připojení pomocí USB adaptéru, nebo případně USB wi-fi adaptér.

Notebook HP Envy X360

Zatím jsme hovořili hlavně o procesoru, ale byla by chyba nepodívat se i na jeho hostitele, tedy 15" notebook HP Envy X360. V souvislosti s výkonem je třeba upozornit na 8 GB DDR4 operační paměti a 256GB SSD od Samsungu.

Notebook má dva USB 3.1 USB porty a jeden USB-C port, HDMI výstup a kombinovaný sluchátkový výstup a mikrofonní vstup. Chválíme čtečku SD karet, ta dnes z mnoha notebooků mizí a nepovažujeme to za dobrý trend.

Multidotykový IPS displej s plným HD rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů má velmi dobré pozorovací úhly a celkově solidní obraz, který však kazí lesklá povrchová úprava (s jen průměrným antireflexem) a nižší jas displeje. Ten je zcela dostatečný pro použití v běžně zatemněném interiéru, jakmile se však posadíte například na terasu, je obraz tmavý a málo kontrastní.

Reproduktory ladil Bang&Olufsen, ale nevybočují z průměru. Pochválit musíme dobře srozumitelný vokál, jinak je to spíše klasika - chybí jakékoli basy a navíc je zde slyšet plastové zabarvení z šasi notebooku. Kamera má velmi slušný obraz, dobře pracuje i v horších světelných podmínkách. Ostrost a podání detailů je spíše měkčí, obrazový šum mírný. Mikrofon je průměrný, hlas trochu zahuhlaný a hodně je slyšet prostor místnosti. Srozumitelný však je.

A co výdrž akumulátoru? Při běžné práci s využitím internetu jsme se dostali na zhruba 4 - 5 hodin. To není zázrak, ale ani to není špatné.

Testovaný notebook je v nabídce za 21 990 Kč.