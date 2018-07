Sada programů pro notebook na prázdniny

Jedno z nejpopulárnějších softwarových multimediálních center, kdysi známé pod označením XMBC (XBox Media Center) umí přehrávat filmy, hudbu, rádio a TV, nahrávat (včetně timeshiftu), prohlížet fotografie a ještě mnohem více. Lze s ním sledovat předpověď počasí a naučit ho novým funkcím díky plug-inům. k dispozici je také jako dlaždicová aplikace.

Informace o programu Operační systém: Xbox, Android a Raspberry, Linux, Mac OS X, iOS, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (167 MB).

Pokud netoužíte po specializovaném všestranném programu, jako je Kodi, a chcete si i tak multimédia užívat, potom sáhněte po léty osvědčeném programu pro přehrávání prakticky jakéhokoliv videa a audia nejen v počítači. Hlavní zbraní je nenáročnost a také to, že nevyžaduje žádné filtry pro přehrávání. Poradí si s formáty videa (DVD-Video, VCD, MPEG, WMV, DivX, XviD atd.) i hudby (MP3, WAV, OGG a dalšími). Lze ho použít i pro vytvoření stream serveru, díky čemuž můžete živě vysílat do celého světa.

Informace o programu Operační systém: iOS, Android, Linux, Mac OS X, FreeBSD, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (40 MB).

Co by to bylo za prázdniny nebo dovolenou bez hudby. Spotify je její obrovskou zásobárnou a nechybí ani ta česká. Služba vznikla v říjnu roku 2008 ve Švédsku a dnes patří k těm nejoblíbenějším svého druhu. Hudbu lze vyhledávat, odebírat různé hudební kanály, sledovat, co poslouchají vaši známí, či sledovat top žebříčky skladeb (z různých zemí), sestavovat vlastní hudební seznamy a sdílet je. Placená verze nemá reklamu a umožňuje poslouchat hudbu i offline. Aplikace je dostupná i pro dlaždicové rozhraní.

Informace o programu Operační systém: iOS, Android, Playstation, Xbox, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (718 KB).

A ve volnu nemohou chybět ani filmy, seriály a další videa. Oblíbená videopůjčovna Netflix je už přes dva a půl roku dostupná také v Česku. Obsahuje obrovské množství filmů, těch v češtině (dabované, nebo opatřené alespoň titulky) je však jen něco přes 200. Služba má i vlastní dlaždicovou aplikaci, se kterou si budete připadat, jako kdybyste ovládali multimediální centrum. A dobrou zprávou je, že měsíc lze Netflix zkoušet zdarma. Ideální možnost toho využít právě přes prázdniny.

Informace o programu Operační systém: SMART TV, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, Xbox, Playstation a Windows 8 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

I tato konkurenční služba pro Netflix nabízí možnost sledovat filmy a seriály online. Aplikaci má pro většinu zařízení. Videa jsou k dispozici jak v originálním znění, tak s titulky či dabované. Nové díly seriálů je možné sledovat již v den premiéry v zahraničí. K dispozici jsou také dokumenty a další videa z produkce HBO. U většiny obsahu je dostupný jak dabing, tak původní znění či titulky. I HBO GO je možné využívat měsíc zdarma.

Informace o programu Operační systém: SMART TV, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, Xbox, Playstation a Windows 8 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Nechcete-li si pamatovat všechny přístupové údaje k různým službám a raději svůj mozek použijete k uložení krásných letních chvil, potom jména a hesla do e-shopů, freemailů a dalších služeb ukládejte do bezpečného úložiště. LastPass umí nejen to, ale pokud stránku se službou navštívíte, automaticky údaje vyplní do formulářů pro přihlášení. S touto aplikací si tak budete moci zapamatovat už pouze jedno heslo pro přístup do tohoto trezoru, kde ostatní hesla budou uložena v bezpečí. Najdete v něm i generátor hesel a další funkce.

Informace o programu Operační systém: Android, Symbian, Windows Mobile, iOS, Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10 MB).

Ve Windows 10 je ve výchozím nastavení dostupné úložiště OneDrive od Microsoftu, pokud byste však dali přednost konkurenci v podobě Dropboxu, potom si stáhněte tuto aplikaci. S její pomocí můžete zálohovat všechna nejen prázdninová multimédia. Nechybí ani v podobě dlaždicové aplikace.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (673 KB).

S tímto pomocníkem si všechny možné poznámky můžete psát do různých svých zařízení a vždy je najdete pohromadě na jednom místě. Tak už na nic nezapomenete. Lepítka na monitor už nejsou v módě, a navíc mimo domov či práci by vám asi nebyla nic platná. Nyní frčí elektronické zaznamenávání informací. Své postřehy, poznámky či připomínky můžete psát, ale i diktovat do tohoto programu. Navíc tak můžete dělat nejen v dlaždicovém prostředí, ale také třeba ve smartphonu. Tak je budete mít vždy s sebou, protože se synchronizují.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (129 MB).

Nepsaný král na poli vyhledávání informací v PC. Disponuje detailním nastavením celého procesu indexace i vyhledávání. Prohledává různé typy souborů, a to jak podle jména, vlastností souboru (jméno, datum, velikost, typ atd.) nebo jeho obsahu. Umožňuje otevření okna s náhledem nalezeného dokumentu a zobrazení prvního výskytu hledaného termínu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,2 MB).

Na závěr nemůže chybět jedna výuková aplikace. Naučte se konečně psát všemi deseti prsty. Tato aplikace obsahuje 44 výukových lekcí (jak pro klávesnici QWERTY, tak pro QWERTZ), avšak opisovat lze i vlastní texty, stačí je nahrát. Program není nijak složitý na ovládání a nemusí se instalovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).