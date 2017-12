Software zdarma: multimediální centrum či zálohování s umělou inteligencí

Promění počítač s Windows v multimediální centrum, a tak získáte možnost přehrávat hudbu, video, fotografie a přistupovat k různým informacím v uživatelsky přívětivém prostředí a třeba i pomocí dálkového ovladače nebo smartphonu.

S tímto programem je možné přijímat TV vysílání (spolupracuje s analogovým, ale i DVB-C, DVB-T a DVB-S tunery). Vysílané pořady umí zaznamenávat, má funkci Timeshift a nahrávání lze programovat. Poslouchat je možné rádio (a dokonce vytvořit svoje vlastní). Zobrazuje aktuální počasí i předpověď na další dny. Dále má v sobě zabudované hry a především možnost přidávat další funkce. To se děje prostřednictvím plug-inů. V nastavení aplikace je možné si vyhledat dostupná rozšíření a lehce je do MediaPortalu přidat. Doporučujeme např. přehrávač YouTube, MyLyrics, čtečku RSS, nástroj pro monitorování hardwaru PC a ještě více.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ celá řada funkcí v základu s jednoduchým uživatelským prostředím

+ možnost používat plug-iny

+ možnost ovládat smartphonem

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (93 MB).

Odborníky uznávaný software pro zálohování dat pro uživatele a podnikatele se dočkal další verze. Nově se v něm objevila technologie na bázi umělé inteligence umožňující aktivní ochranu proti ransomwaru.

Umělá inteligence označována jako Acronis Active Protection je podle tvůrců schopna rozpoznat neobvyklé aktivity a tak podobně jako antivir chránit vás a vaše data proti zneužití. Program dnes zvládá zálohovat nejen kompletní počítač, systém, připravit zaváděcí médium, ale také zálohovat přenosná zařízení a to vše nejen lokálně, do NASu, ale také cloudu. V této verzi byla vylepšena i možnost klonování disků, a tak je nyní možné vytvářet repliky aktivních systémů Windows bez přerušení práce a restartu přímo ze systému. Aktualizace se dočkala i tvorba médií, kdy jsou vytvářena bootovací média na bázi WinPE prostředí. Ocenit byste mohli i zálohování do cloudu či konverzi na virtuální disk. V případě nové generace uživatelů jistě potěší další podpora sociálních sítí, kdy k Facebooku přibyla automatická záloha také účtů na Instagramu, včetně fotografií, komentářů a statistik typu počtu příspěvků, lajků, tagů a komentářů.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost využít kombinace záloh

+ prostředí pro testování (Try&Decide)

+ převedení systému na jiný PC

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (502 MB).

Zda někdo nepřistupoval k nějakým složkám či souborům, prozradí aplikace s výstižným názvem ShareWatcher. Ať už potřebujete monitorovat aktivitu ve sdílených složkách v domácí síti, anebo firemní, může se tento pomocník hodit.

Po spuštění zvolíte složku či složky, které mají být sledovány. Pokud k nim přes síť někdo přistoupí, je to zaznamenáno a uloženo do logu, takže si můžete kdykoli prohlédnout, co se ve složkách dělo. Výhodou je, že program umí upozornit také na nově uložené soubory. Děje se tak pomocí informační části hlavní lišty (u hodin). Takto lze monitorovat také soubory na FTP úložištích. Mezi další vlastnosti patří možnost vyloučit vybrané soubory ze sledování a přizpůsobit nastavení oznámení. Placená verze navíc umožňuje upozorňovat i na smazané soubory.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ monitoring i FTP

+ informace o nových souborech

- uživatelské rozhraní

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7,7 MB).

Propojit Windows a Linux může být i v dnešní době oříškem. Každý systém používá jiný způsob ukládání dat, a tak je pro Windows úložiště typu Ext2 a Ext3 stále problém. Avšak může zmizet díky programu Ext2Fsd.

Pomůže z Windows přistupovat na zařízení připravená pro Linux, tedy ta, která mají souborový svazek Ext2 či 3. Abyste data na discích se souborovým systémem pro Linux mohli číst a třeba i zapisovat i ve Windows, musíte je to nejprve naučit. Vlastně jim dodáte jakýsi ovladač a to je vše. Ten se skrývá i v programu Ext2Fsd. Po instalaci ho spustíte a dojde k detekci jednotek. Vy si vyberete tu, kterou potřebujete, a připojíte (přidělíte písmeno jednotky). Aktivovat lze i zobrazování dlouhých názvů, stejně jako podporu diakritiky (UTF8). Jednotka je přístupná nejen v Průzkumníku Windows, ale třeba i v souborovém manažeru a pracuje se s ním stejně jako s jednotkami formátovanými ve FAT či NTFS. Ale pozor, nepřidělujte písmeno odkládacímu oddílu Linux (linux-swap).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ pohodlný přístup na Ext2 a 3

+ podpora českých znaků

+ lze zakázat podporu zápisu dat

- nezjištěno

85 %