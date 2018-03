Software zdarma: virtuální prohlídka Země i sluneční soustavy

Nasa`s Eyes kromě možnosti virtuálně navštívit sluneční soustavu monitoruje i vybrané parametry naší planety, jako jsou výška hladiny moře, atmosférická koncentrace oxidu uhličitého či ozonu. Prostřednictvím aplikace máte možnost sledovat pohyb vody po celém světě pomocí gravitační mapy ze satelitů GRACE NASA, vulkanické erupce či lesní požáry. Podívat se můžete i na nejžhavější nebo naopak nejchladnější místa na Zemi díky jedinečné mapě s povrchovou teplotou. Prozkoumat je možné planety, jejich měsíce, asteroidy, komety, kosmické lodě, navštívit Hubbleův teleskopu či ISS, proletět se sondou Voyager 2 a sledovat její misi. Data jsou schraňována od roku 1950 a simulována jsou i ta, která by se měla objevit do roku 2050. Cestovat lze v reálném, zrychleném či zpomaleném čase a umístění objektů odpovídá jejich skutečné poloze ve sluneční soustavě. Aplikace se ovládá myší a klávesnicí. Při prohlídce se zobrazují další odkazy na videa či fotografie objektu.

+ detailní informace o Zemi

+ sluneční soustava jako na dlani včetně objektů

+ řada užitečných funkcí

- náročnější na datové připojení a výkon PC

Ochránit naše soukromí ve Windows 10 může pomoci tento program. Stejně tak jako podobné nástroje umožňuje změnit nastavení operačního systému tak, že vypne jejich sběr a následné odesílání. Omezit tak lze všechny funkce, které způsobují znepokojení kvůli zásahu do soukromí uživatelů systému Windows 10, včetně služeb pro přenos dat, lokalizace apod. Umí zakázat i odesílání o chybách systému a obsahuje také různá nastavení spojená s Windows Defenderem, aplikacemi z Windows Storu, nabídkou Start, multimediálním přehrávačem nebo prohlížeči Internet Explorer a Edge. Program se ovládá přepínači se stavy zapnuto a vypnuto.

+ u funkcí nechybí jejich vysvětlení a doporučení

+ nastavení prostřednictvím vypínačů

+ přehledné rozdělení jako ve Windows

- nezjištěno

Notebooky zpravidla obsahují vlastní recovery oddíl na disku a jsou vybaveny funkcí pro obnovení systému a případně uživatelských dat. Některé stolní počítače však takto z výroby vybavené nejsou, případně uživateli jeho funkce nemusí vyhovovat. Potom se nabízí jiné řešení.

EaseUS Todo Backup Free je nástroj pro zálohování, obnovu nebo klonování jednotek v počítači. Umožní vytvořit kompletní zálohu operačního systému se všemi přítomnými aplikacemi a nastavením a kdykoliv následně je připraven obnovit systém do stejného stavu, jaký byl třeba před selháním systému nebo hardwaru. Použít lze také pro migraci systému na nový disk bez nutnosti přeinstalovat operační systém a aplikace. Dále zvládá připojit vytvořené zálohy jako virtuální oddíl a tak umožňuje ručně prozkoumat obsah či vytáhnout pouze vybraná data, která jsou zapotřebí. Poradí si i s tvorbou startovacího média, má skartovačku dat, plánovač a umí provádět inkrementální a rozdílové zálohy.

+ inkrementální a rozdílové zálohy

+ data v zálohách lze procházet

+ další užitečné nástroje

- nezjištěno

Zatímco předchozí program pomáhá se zálohováním dat uložených v PC lokálně, tento se specializuje na jiná. Neměli byste totiž zapomínat ani na další, například na ta v elektronické schránce (e-maily).

Zálohování elektronické pošty přitom nemusí být nudnou činností. Po nastavení se tak může dít automaticky. Postará se o to tento německý program. Spolupracuje s klienty Microsoft Outlook a Windows Mail, Windows Live Mail, Microsoft Exchange Server, Mozilla Thunderbird, Mozilla SeaMonkey a podporuje protokoly IMAP nebo POP3. Problémy mu nečiní ani zálohovat soubory na pevném disku. Data z každého klienta však neukládá do každého souboru zvlášť, ale do jednoho, takže pak nemusíte pátrat, ze kterého máte zálohu obnovit. Navíc díky zmíněné podpoře protokolů může zároveň sám sloužit jako e-mailový klient. Chybí mu však plánované zálohování. Existuje i placená verze, která umí zálohovat poštu v celé síti a ještě víc.

+ podpora zálohování účtů na POP3 a IMAP

+ slouží i jako e-mailový klient

- bez plánu záloh

