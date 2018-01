Bitcoin ztrácí. Ze 150 na 1 000 dolarů jej přitom dostal jeden člověk

Cena digitální měny bitcoin dnes prudce klesá, na burze Bitstamp ztrácela před polednem 18 procent a pohybovala se pod hranicí 11 200 dolarů. Bitcoin by tak mohl zaznamenat nejprudší denní propad za tři roky. Trhy se obávají regulace obchodů po oznámení jihokorejského ministra financí, že země stále zvažuje zákaz obchodu s kryptoměnami. Vysoké ztráty mají i další kryptoměny.

Propad cen kryptoměn v úterý 16. ledna 2018

Jihokorejský ministr v médiích řekl, že vláda chystá sadu opatření, která by zabránila iracionálnímu šílenství při investování do kryptoměn. Jižní Korea je oblibou digitálních měn proslulá, většina transakcí s bitcoiny se uskutečňuje právě tam.

Další nejistotu vyvolaly úvahy o zákazu kryptoměny v Číně. Tedy v zemi, která se stala největší těžařskou velmocí na světě. V Pekingu to vyvolalo pozornost a rostou obavy, že by vláda mohla požádat místní orgány o regulaci při využívání energie spotřebované na těžbu kryptoměn. Ale může to být jen jeden z důvodů, proč chce Čína kryptoměny, které z principu věci nemůže mít pod kontrolou, zakázat. Proto řada tamních těžařských farem uvažuje o rozšíření své působnosti do zahraničí. Příkladem může být Bitmain Technologies, která si vyhlédla kanadský Quebec, jenž oplývá dostatečným množstvím energie.

To a další zprávy způsobily, že se v pondělí bitcoin obchodoval ještě asi za 14 tisíc dolarů.

Nedůvěra v bitcoin se promítla i do dalších měn. Výrazné ztráty tak zaznamenaly například ethereum, které ztrácí zhruba 20 procent, a ripple s propadem kolem 30 procent. Snížení ceny se ovšem nevyhnula v podstatě žádná kryptroměna.

I noví uživatelé by si tak měli zvyknout, že cena kryptoměn výrazně kolísá a kolísala i v minulosti. Bitcoin dosáhl zatím nejvyšší hodnoty v polovině loňského prosince, kdy se jeho cena krátkodobě vyšplhala až k 20 tisícům dolarů. Od té doby cena zhruba o 40 procent klesla.

Boom zařídil jeden člověk

Jak jednoduché bylo manipulovat s kurzem bitcoinu, ukázala studie zveřejněná ve vědeckém časopise Journal of Monetary Economics. Její autoři Neil Gandal, JT Hamrick, Tyler Moore a Tali Obermanová zjistili, že za dva měsíce se podvodem podařilo zvýšit cenu bitcoinu téměř sedminásobně.

„Na základě důkladné analýzy s rozsáhlými kontrolami dokument ukazuje, že podezřelá obchodní aktivita pravděpodobně způsobila nebývalý nárůst směnného kurzu dolaru k bitcoinu na konci roku 2013, kdy sazba vyskočila ze zhruba 150 dolarů na více než 1 000 dolarů za dva měsíce,“ popisují výzkumníci hlavní zjištění v práci.

Graf ukazující nárůst ceny bitcoinu v průběhu působení automatů ze skupiny Markus a Willy.

Podařilo se to kvůli falešným obchodům, které probíhaly přes populární burzu MT Gox. Výzkumníci zjistili, že během těchto obchodů se cena bitcoinu vyšplhala v průměru čtyři procenta za den, zatímco v době, kdy běžel obchod bez ovlivňování, spíše klesala.

Celé to fungovalo tak, že díky napadení této burzy byly schopni automaty skupovat bitcoiny, aniž by byla transakce správě ověřena. Prodávající tak sice přišel o bitcoiny, ale peníze za ně nedostal. Zároveň tyto automaty nabízely stále vyšší a vyšší cenu. Celá akce měla dvě fáze, jak je vidět na přiloženém grafu. Nákupy pod účtem označeným jako Marcus v několika dnech mezi únorem do zářím 2013 připravily majitele o zhruba 336 000 bitcionů. Kratší fázi Willy pak má na svědomí více účtů, které celkem přijaly a nezaplatily asi 268 tisíc bitcoinů a také způsobila výrazný nárůst ceny.

Podle výzkumníků za tím stál jediný hráč, který využil hacknutou burzu Mt. Gox, aby pomocí automatů vytvořit falešné obchody a vydělal miliony při krádeži a manipulaci s cenou bitcoinu. Největší podezření padá na provozovatele burzy Marka Karpelese.

Tato burza později zkrachovala a zároveň z ní bylo ukradeno asi šest procent všech bitcoinů, které byly do té doby vytěženy. Provozovatelé později upřesnili, že přišli o 750 tisíc bitcoinů svých klientů a 100 tisíc vlastních bitcoinů, tedy asi o 473 milionů dolarů (v tehdejším kurzu asi 9,4 miliardy korun). Většina z této čásky jde na vrub akcím Marcus a Willy.

„Jelikož své finance investuje do kryptoměnových aktiv už i hlavní proud investorů a země přistupují k legalizaci bitcoinu jako platebního systému (jak se to stalo Japonsko v dubnu 2017), je důležité pochopit, jak jsou trhy s kryptoměnami náchylné k manipulaci.“ varují výzkumníci.