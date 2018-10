Vyzkoušeli jsme první 8K televizor. Kam se hrabe realita

Samsung QE65Q900R je první televizor s rozlišením 8K, který se bude na českém trhu prodávat. Zatím do Česka dorazil jeden jediný kus, který pár dní přitahoval pozornost zákazníků v pražské centrále Alzy, pár dní v brněnské pobočce Datartu a poté jsme jej do rukou dostali my.

V televizoru byl předprodukční firmware a ve svém předchozím angažmá evidentně leccos zažil, takže se již na začátku testu ukázalo, že ne vše funguje tak, jak má. Proto jsme museli upustit od „plnotučné“ recenze a namísto toho se zaměřili jen na hlavní lákadla novinky: extrémně vysoké 8K rozlišení a upscaling s umělou inteligencí, který má zásadním způsobem vylepšovat obraz v nižším rozlišení tak, aby byl co nejlépe využit potenciál 8K obrazovky. A to u zkoušeného vzorku podle všeho fungovalo správně.

Drobná odbočka: díky podivnému fungování televizoru jsme mohli vyzkoušet, jak vypadá vzdálený zásah technika Samungu, který umožňují televizory řady Q. V televizoru totiž můžete zapnout funkci vzdálené asistence, technikovi po telefonu nadiktovat PIN a ten se přes internet vzdáleně připojí do televizoru. Na svém monitoru pak vidí obsah obrazovky, může vše kontrolovat a konfigurovat v servisním menu (pro diváka to vypadá spíš jako Matrix) a spouštět diagnostické testy. Šikovná funkce, která někdy může nahradit nesnadný transport přístroje do prodejny nebo servisu.

Námi testovanému přístroji však již takto na dálku nemohlo být pomoci.

K čemu vlastně 8K?

Při běžném SD vysílání je obraz tvořen půl milionem obrazových bodů. U plného HD, jaké známe například z Blu-raye, jich jsou dva miliony. U 4K, což je dnešní nejvyšší rozlišení, které lze do obýváků dostat, tvoří obraz 8,3 milionu obrazových bodů.

Rozlišení Obraz na obrazovce je tvořen takzvanými obrazovými body, přičemž každý má definovanou barvu a jas. Velké množství bodů dohromady při dostatečném odstupu diváka vytvoří celistvý obraz. Jejich množství je jedním z parametrů rozhodujících o výsledné kvalitě obrazu - zejména ostrosti a kresbě detailů a taky tomu, jak blízko můžete u televizoru sedět. Samozřejmě platí, že s rostoucí velikostí obrazovky roste i potřeba vyššího rozlišení. Zatímco na 32" televizoru vypadá plné HD skvěle, na 55" snadno vidíte jeho limity a oceníte 4K.

Testovaný 8K televizor jich dokáže zobrazit 33,2 milionu. 8K rozlišení nabídne zhruba šestnáctkrát jemnější obraz než plné HD, nebo čtyřikrát jemnější obraz než 4K.

Problém však je, že nativní 8K obsah, tedy to, co si můžete přehrávat, zatím téměř neexistuje. V běžné distribuci ve streamovacích službách a na UHD Blu-ray discích je zatím maximem 4K rozlišení, přičemž standardem je zde stále pouze plné HD rozlišení (Full HD). V tomto rozlišení vysílají i některé televizní stanice na některých distribučních platformách.

8K video zatím do televizoru dostanete jen v podobě souboru na USB paměti (a vestavěný přehrávač ještě ne vše skousne). 8K stream z YouTube zatím nefunguje (aplikace umí jen 4K, ale to je nejspíše otázkou updatu). A bez ohledu na to, že zatím neexistuje žádný 8K přehrávač, televizor má HDMI vstupy verze 2.0, které 8K nezvládnou. Což je ale dočasné.

Q900R má stejně jako ostatní vysoké modely řady Q obrazovku připojenou jedním kabelem (optická vlákna pro zvuk, obraz, povely a metalické dráty pro napájení) a veškerá elektronika a signálové obvody jsou v externí jednotce One Connect Box. Jakmile bude schválena finální specifikace HDMI 2.1, která počítá i s 8K/60fps signálem, budou jí nové One Connect Boxy vybaveny a zákazníkům, kteří si 8K televizor koupí dříve, bude bezplatně vyměněn.



K čemu je tedy dnes 8K? Odpověď zní „AI upscaling“.

Umělá inteligence restauruje obraz

V televizoru je obrazový procesor, který Samsung nazývá Quantum AI a který ke svém běhu využívá systém umělé inteligence pro vylepšení obrazu.

8K soubor, 101 sekund zabírá 968 MB. Ano, u ukázkových videí se datovým tokem nemusí šetřit.

Ten je pomocí systému strojového učení trénován na serverech Samsungu a na základě tisíců hodin různých videí se učí je vylepšovat. Jedním z nich je hledání vztahu mezi stejným obrazem v nízkém a vysokém rozlišení, mezi obrazem čistým a obrazem s digitálními artefakty způsobenými razantní kompresí nebo třeba mezi obrazem čistým a zašuměným nebo zrnitým a způsobů, jak z toho horšího udělat ten lepší. Mimo spousty různých algoritmů pro vylepšování různých signálů a jejich nedostatků vzniká i obrovská knihovna textur a obrazových vzorů, které systém používá jako vzory při upscalování.

Systém pracuje s několika po sobě jdoucími snímky, zdržení obrazu závisí na kvalitě vstupního signálu. Synchronizaci se zvukem řeší televizor sám, komplikace by mohly nastat při zapojení, kdy jde zvuk z přehrávače rovnou do AV receiveru a televizor řeší jen obraz. To ale vyzkoušíme až s plně funkčním televizorem. Stejně jako jeho vypnutí systému při hraní počítačových her, kde je každé zdržení nežádoucí.

Jak jsme naznačili dříve, systém AI upscalingu je stále trénován a vyvíjen, do televizorů se jeho nové verze dostanou současně s aktualizacemi firmware. Kvalita vylepšování obrazu by se tak měla postupně ještě zlepšovat.



Jak vypadá 8K obsah?

Famózně. Není co vytknout.

8K rozlišení na 65" obrazovce i při poměrně blízkém sledování překračuje senzorické možnosti lidského oka, což v kombinaci s vysokým jasovým výkonem obrazovky znamená obraz, který vypadá jako opravdový (tedy nikoli reprodukovaný), jen mnohem lepší - protože mezi vaším okem a reálným světem není osvětlovač a digitální postprodukce.

K obrazovce vede jen jeden jediný kabel. Nožky lze namontovat i ke středu televizoru, stačí vám tak i menší televizní stolek.

Obrazovka má podle výrobce jasový výkon 4000 nitů (měří se v bílém poli s rozměry 10 % plochy obrazovky), což je skvělé číslo - takové, že jsme měli potřebu podsvětlení oproti „defaultnímu“ nastavení snižovat. I tak dokážou být jasné scény v režimu HDR opravdu extrémně jasné.

Většinu nachystaných ukázek se nám nepodařilo přehrát (přehrávači zatím nešel kodek VP9) a konverze do h.265 se ukázala pro mnoho softwarů jako oříšek - navíc bychom tím degradovali výslednou kvalitu.

Jak vypadá 4K obsah?

Skvostně. Obraz se 4K rozlišením vypadá na špičkové 65" obrazovce skvěle i bez upscalingu, ale musíme říci, že na 8K obrazovce po dopočtení procesorem Quantum AI vypadá ještě o poznání lépe. Nejvíce nás upoutala jeho hloubka a vnitřní prostor, díky kterému působí velmi živě a přirozeně.

Za zmínku stojí například „dokument“ Made in Mexiko z produkce Netflixu, který je vysloveně pastvou pro oči. I když, ehm, je lepší jej sledovat bez zvuku a bez titulků.

Jak vypadá Full HD obsah?

Reprodukce plného HD signálu v nás zanechala snad největší dojem. Příkladem může být seriál Doktor House ve službě Amazon Prime Video. Jeho obrazová kvalita je slušná, ale horší kresbu detailů a textur na běžném 4K televizoru nezapře. Způsob, jakým AI upscaling do obrazu doplnil chybějící detaily a ostrost, byl skoro překvapující. Strniště na Housově tváři, detaily pokožky, make-upů, vlasů, asfaltu silnic, struktury obleků... to vše najednou obrazu nechybělo, a ačkoli výsledek nedosahuje brilance nativního 4K, je to veliký kvalitativní posun kupředu.

Skvěle tak na 65" obrazovce vypadá i vysílání ČT HD v DVB-T2 nebo filmy na Blu-ray.

Jak vypadá SD obsah?

Přípojná místa na One Connect Boxu, z boku jsou ještě tři USB porty. Sluchátka lze připojit pomocí Bluetooth, soundbar Samsung jsme připojili přes wi-fi.

Vše má své limity, kde nic není, ani smrt nebere, a ani Q900R z mizerného signálu perfektní obraz nevyrobí. Ale snaží se. Mohutným procesingem se daří z obrazu odstranit hodně kompresních bloků a dalších chyb úsporné digitalizace a zároveň z obrazu odstranit i velkou část šumu a dalších chyb. Výsledkem je obraz, který sice nenadchne, ale lze jej bez většího sebezapření sledovat i na 65" obrazovce. A vypadá o poznání lépe než na stejně velkém 4K televizoru bez AI upscalingu.

Zázrak se nekoná, z SD signálu 4K pochopitelně nevyrobíte, nicméně dobrou zprávou je, že roztažení SD signálu na 8K obrazovku neznamená zhoršení oproti zobrazení na stejně velké 4K nebo FHD obrazovce.



Designér na dovolené

Za zmínku ještě stojí design televizoru, respektive jeho absence... nebo kulantněji řečeno jeho minimalistické pojetí. Obrazovka je zabalena v geometricky nejjednodušším obdélníkovém těle s hladkými nezaoblenými hranami a je posazena na dvou naprosto jednoduchých nožkách. Ty můžete upevnit buď zeširoka v rozích televizoru, nebo blíže jeho středu - tak, jak se vám to líbí a nábytek umožní.

Jednoduché, nerušivé... nám se to moc líbí.



Víc jsme toho s čistým svědomím na televizoru vyzkoušet nemohli. S kompletním testem počkáme na nový plně funkční kus s finálním produkčním firmwarem.

A cena? Ta je 129 990 Kč včetně DPH. Není to málo, ale upřímně - na to, že je první svého druhu, to není tolik. Její větší 75" a 85" sourozenci budou pochopitelně dražší.