Tipy na zajímavé weby: ekonomický a ekologický způsob užívání věcí

Půjčování věcí mezi lidmi

Služeb, co lidem půjčují různé věci, se v posledních měsících objevilo hned několik. Nejnovějším počinem na tomto poli, který využívá principů sdílené ekonomiky, se stal web Půjčárna.cz. Ten propojuje lidi, kteří si potřebují něco půjčit s jinými lidmi, kteří tu věc rádi půjčí. Už tak není nutné kupovat si něco, co třeba využijete pouze jednou.

Půjčovat si může každý a cokoliv. Tímto způsobem sdílení věcí si půjčující může přivydělat a zájemce naopak ušetřit. K nalezení předmětu je k disposici nejen vyhledávač, interaktivní mapa, ale také kategorie jako doprava, stavba a nářadí, multimédia atd. Služby portálu jsou k dispozici zdarma - bez poplatků ze zápůjček - a jeho provozovatelé doufají v celorepublikovou síť. Mapa nabízí další výhody. Prostřednictvím ní by se tak mohlo stát, že na tuzemskou dovolenou si už nebudete muset lámat hlavu tím, jak přepravit loď, kola, gril nebo lyže či sáňky. V cíli si toto vše zkrátka půjčíte. Při vkládání věcí stačí vyplnit formulář, zadat výpůjční cenu, případně výši kauce, přidat podmínky předání a čekat na prvního vypůjčitele.

Podobné weby Půjčím.to – půjčovna od lidí pro lidi

Sharygo.cz – půjčovna věcí přes internet

Tipy na výlety a turistiku v ČR

Pokud rádi poznáváte kouty naší překrásné země, jistě by vám mohl přijít vhod nový turistický portál zaměřený na tipy na výlety a trávení volného času.

Výletník.cz je jeden z nejobsáhlejších internetových serverů provázející možnostmi turistického vyžití na území České republiky. Užitečné informace si výletníci snadno najdou a po ruce jsou i bohaté fotografické ilustrace. Tipy na výlety máte možnost získat prostřednictvím deseti regionů, které jsou dále členěny a popisovány v 85 oblastech. Ke každé oblasti náleží podrobný místopisný rejstřík a odborný popis všech oblastí v republice. Položky rejstříku jsou dále provázány s užitečnými přehledy o službách, jako je ubytování, stravování nebo otevírací doby hradů, zámků, rozhleden a dalších subjektů. V popisu jednotlivých oblastí najdete nejen tipy na výlety, turistické cíle a zajímavosti, kalendář akcí, ale i historii a vlastivědu. Cílem webu Výletník.cz je přinášet návštěvníkům kompletní kvalitní informace o turistice, dění v regionech a souvisejících službách v ČR. Města a obce, ale i tematicky související komerční subjekty a provozovny si mohou vytvářet vlastní profily, které jsou provázány do celé struktury webu. Uživatelé mají možnost přidávat komentáře k jednotlivým článkům nebo profilům, a tak je obohacovat o další zkušenosti.

Podobné weby

Převod fyzikálních jednotek

Jste-li ze školy již nějaký ten pátek, nebo naopak školu povinní a potřebujete pomoci s převodem fyzikálních jednotek, možná by vám mohl přijít vhod web Převod.cz.

Najdete na něm definice, převodní koeficienty a především on-line převodník více než 500 fyzikálních jednotek rozdělených podle veličin z oblasti mechaniky, optiky a elektřiny a magnetismu. Dále jsou jeho součástí definice soustavy SI a online převodník čísel mezi různými číselnými soustavami. V oddíle elektrotechnika je k dispozici online výpočet hodnot podle Ohmova zákona, výpočty odporu vodiče a barevný kód odporů (rezistorů). Pokud budete chtít používat online převodníky, je nutné, aby váš internetový prohlížeč podporoval a měl zapnutou podporu JavaScriptu. Velmi dobrým pomocníkem je i rejstřík jednotek seřazený podle abecedy.

Podobné weby Jednotky.cz – převádí jakékoliv existující jednotky

Converter.cz – převody fyzikálních jednotek

Uwwwízlo v síti

Server Knihovnička.cz nabízí službu, která vám umožní vydat vaši vlastní knížku. Pokud jste nějakou napsali či se na to chystáte a rádi byste ji měli nejen v digitální podobě, ale také v papírové, potom je to pravé místo, kde se dozvíte, jak na to, a celým procesem budete provedeni.

Potřebujete pomoci se stolním počítačem či notebookem? Nerozumíte nějakému programu či nevíte, jak stávající hardware vylepšit? Využijte české diskusní fórum o počítačích PC-help.cz. Svůj dotaz stačí pouze položit a potom již čekat na odpovědi, které by vám měly pomoci problém řešit.

Máte vlastní internetové stránky a rádi byste si své texty na internetu chránili před plagiátorstvím? Potom se obraťte na službu Copyscape.com. Po vložení odkazu, kde se text nachází, provede analýzu zdroje a následně případně zobrazí, kde všude se nachází.