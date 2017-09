Vyplatí se investovat do čističky vzduchu? Poradíme komu ano a kdy ne

Pravidelně vždy na jaře a pak opět na podzim se vrací do tuzemských e-shopů a některých diskusních fór stejné téma: čistička vzduchu. Jaro s sebou nese pro některé alergiky nesnesitelnou invazi pylů nejen ze všudypřítomné řepky olejky, ale i březových hájků a dalších rostlin. Podzim a zima s sebou zase přinášejí přetopené vysušené domácnosti a tedy potřebu zvlhčování vzduchu. Obojí mohou obstarat čističky vzduchu.

Otázka ovšem zní: Vyplatí se investice do čističky? A pokud ano, jaká by to měla být?

Oslovili jsme několik odbornic, které se s vlivem kvality ovzduší díky své profesi potkávají pravidelně. Na otázky nám odpověděla lékařka a odbornice na čističky vzduchu z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN MUDr. Ivana Holcátová, CSc., MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. ze Státního zdravotního ústavu (SZU), která se mimo jiné zabývá faktory pracovního ovzduší, a dětská plicní lékařka, imunoložka a alergoložka MUDr. Zuzana Vančíková, CSc z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobencé fakulní nemocnice v Praze a Canadian Medical Care (CMC).

Pro koho? Jen pro alergiky?

Na tom, kdy se nákup čističky opravdu vyplatí, se shodnou všichni oslovení. Podle doktorky Holcátové jsou však dva dále uvedené příklady také jedinými, kdy má o pořízení přístroje opravdu cenu uvažovat:

Co vlastně čističky ve vzduchu „loví“? Pevné částice či (pevné) prachové částice (anglicky: particulate matter – PM) jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Jejich zvýšená koncentrace může způsobovat závažné zdravotní problémy. Částice menší než 10 µm pronikající za hrtan do dolních cest dýchacích. Někdy se proto označují jako vdechované částice. Zde se mohou usazovat v průduškách (PM2,5 - "jemné částice"), pronikat do plicních sklípků (PM1) nebo až do krve (nanočástice) a způsobovat zdravotní problémy. Z hlediska zdravotního působení byly definovány různé frakce prachových částic označované obecně jako x v závislosti na jejich velikosti udávané v mikrometrech. Obvykle se stanovují částice o velikosti:

PM10 – částice menší než 10 μm,

PM2,5 – částice menší než 2,5 μm (ne celoplošně),

PM1 – částice menší než 1 μm (méně často),

PM0,1 – částice menší než 100 nm (výjimečně). Hodnoty koncentrací těchto částic jsou udávány v jednotkách objemové hustoty (např. v µg/m³). Nejčastěji se z pohledu účinků na zdraví sleduje výskyt částic PM2,5. Zdroj: Wikipedia.cz

„Pravděpodobně jediné dva případy, kdy lze čističku bez výhrad doporučit, jsou alergie na prach a na pyl. Člověk s alergií na prach, žijící v prašném/znečištěném prostředí, ze kterého se z nějakého důvodu nemůže odstěhovat, čističku potřebovat bude. Další indikací je alergie na pyl, kde nějaký způsob filtrace vzduchu je jediným možným řešením, protože pyl je všude. V tomto případě většinou nepomůže ani stěhování,“ tvrdí Holcátová a dodává: „Sama čistička však situaci nevyřeší, základem je perfektní úklid a specifické vybavení bytu, čistička může situaci zlepšit.“

Zde je potřeba si upřesnit, co to vlastně ta „alergie na prach“ je. Jak vysvětluje imunoložka Vančíková, „Alergie na prach jako takový neexistuje, je to vlastně alergie na roztoče, kteří jsou v domácnostech jeho hlavní součástí. Prach je jinak pestrá směs minerálních látek, roztočů, zvířecích epitelií a chlupů a dalších drobných částic. Jeho složení je jiné v cementárně, jiné ve školní třídě a jiné v každé domácnosti. Společným prvkem jsou vždy pouze roztoči. Prach ve větším množství dráždí sliznice i nealergikům, alergici reagují na roztoče v něm obsažené. Často uváděná alergie na prach je tedy v podstatě alergií na roztoče.“

Další skupinou, kde lze čističku určitě doporučit, jsou podle doktorky Lajčíkové ze Státního zdravotního ústavu děti. U nich totiž rozhodně nelze předpokládat, že by si na znečištěné ovzduší zvykly nebo je snad nějakým způsobem zocelilo: „Děti si „místního přirozeného“ a tudíž znečištěného prostředí užijí dosti přes den. Na noc bych jim čistší prostředí určitě dopřála. V topné sezoně, v zimě, a zvláště pak v panelovém domě, bych uvažovala i o kombinaci se zvlhčovačem ovzduší.“



Stejný názor zastává i plicní lékařka Vančíková: „Pokud je vzduch v místě bydliště nějak znečištěný, je jakékoliv zlepšení jeho kvality pro dítě přínosem. Zvykat si na špatný vzduch nelze. Je to stejné jako s kouřením. Negativní dopad na organismus se sčítá za celý život. K „otužení“ dýcháním znečištěného vzduchu rozhodně nedojde, právě naopak a každý okamžik, kdy dýchám vzduch čistý, je přínosem.“

„Pokud je byt a dětský pokoj dobře vybavený, v relativně čisté části města, není čistička nezbytností, spíše opět můžeme diskutovat o případné nutnosti zvlhčovat vzduch,“ dodává Holcátová. Pak je ovšem třeba dávat pozor, aby vlhkost nepřesáhla 50 %, protože jak varuje alergoložka Vančíková, „Vyšší vlhkost poskytuje vhodné prostředí pro bujení plísní a roztočů.“

Podle Vančíkové lze čističku účinně využít také při alergii na plísně. „Ani jich se úklidem a větráním úplně nezbavíme, protože jejich spory se chovají stejně jako pyl, udržují se ve vzduchu a jsou nejen doma, ale i ve venkovním prostředí,“ vysvětluje lékařka.



Kam? Do ložnice nebo pokojíčku. Ne na chodbu

Zásadní je vhodné umístění čističky a výběr prostory, kde bude pracovat. „Čistička vzduchu je účinná pouze v jedné uzavřené místnosti. Neošetří nikdy celý byt a už vůbec ne dům,“ vysvětluje Lajčíková.

Čistička vzduchu patří do ložnice.

Ideální je do ložnice dětí nebo dospělých. Nepatří na chodbu nebo do prostor, kde se z logiky věci neustále větrá. Čistička vzduchu by neměla být blízko nad zemí ani pod stropem, neúčinná bude také u okna nebo u dveří. Ideální místo je čistě teoreticky uprostřed místnosti ve výšce pasu. Některé modely, v redakci jsme zkoušeli například Philips AC3256/10, jsou už přímo konstruované tak, aby výdechy vzduchu byly právě zhruba na úrovni pasu. Pokud je čistička menší, dá se to jednoduše dohnat stoličkou nebo jiným vhodným kusem nábytku. Asi netřeba dodávat, že výstupy vzduchu by měly směřovat do místnosti, kterou přístroj čistí.



Obecně ovšem lze říci, že v městských domech, které se opatřují klimatizacemi, ztrácejí čističky na významu. „Dobrá klimatizace dokáže vzduch i vyčistit. Je však velmi podstatná její údržba. Na druhou stranu klimatizace velmi často zhoršují elektroiontové mikroklima, což může mít negativní dopad především na astmatiky,“ doplňuje doktorka Holcátová. Stejně důležitá a často opomíjená je údržba a vyčištění filtrů u klimatizace ve vozidlech.

Co musí umět? Musí zachytit vdechovatelný prach

Základní funkcí čističky vzduchu je záchyt polétavého prachu z ovzduší. Kolik prašného aerosolu čistička zachytí, záleží na jejím protiprašném výkonu. Ten je dán kvalitou filtrů, jimiž je čistička vybavena. „Vysoce účinné jsou tzv. HEPA filtry, jejichž prašná odlučivost je větší než 99 %. Filtry je třeba po zanesení měnit. Jak rychle je prostor vyčištěn, závisí na vzduchovém výkonu přístroje. Ten udává, kolik metrů krychlových vzduchu čistička za hodinu přefiltruje a tedy vyčistí. Vzduchový výkon závisí na zabudovaném ventilátoru, který však může rušit hlukem,“ vysvětluje Lajčíková.

Hybridní čistička Boneco H680 v sobě kombinuje zvlhčovač vzduchu (proto má vložený zásobník na vodu) a dokonalou čističku s HEPA filtrem a uhlíkovým filtrem na prach i bakterie.

„Vhodná je také přítomnost filtrů s aktivním uhlíkem (tzv. AC filtry), které efektivně zachytávají jednak pachy např. z vaření, ale také nejrůznější chemikálie (které se snadno uvolňují např. z nového nábytku, při pájení nebo třeba lepení, pozn. red.),“ dodává alergoložka Vančíková. Různé sestavy filtrů dokáží ze vzduchu odstranit i bakterie a některé viry.

Optimální je čistička, která odstraní z prostředí více než 80 % vdechovatelného prachu, její vzduchový výkon alespoň 1,5x převýší objem čištěné místnosti a hlučnost nepřekročí 35 decibelů. Ještě dodejme, že většina pylů jsou vlastně větší prašné částice, odstraní je proto téměř každá čistička vzduchu.

Dnes lze zvolit i čističku s katalytickým spalováním i případných chemických látek z ovzduší. Tyto přístroje jsou pochopitelně dražší. „Další možností jsou čističky, které zachycují nečistoty na sběrné kolektory působením elektrického náboje. Neobsahují žádné filtry, čistí účinně, pomalu a mohou běžet bez přerušení, protože jsou zcela bezhlučné. Zachycený prach se pak ze sběrných desek jen stírá,“ doporučuje Ariana Lajčíková.

Čistička vzduchu Winix U300 má tu výhodu, že většina použitých filtrů je omyvatelná a tedy opakovaně použitelná. Předfiltr, uhlíkový filtr s antibakteriální vrstvou i HEPA filtr opláchnete vodou. Pochopitelně to nelze dělat do nekonečna a čistička vám dá sama vědět, kdy je filtr potřeba vyměnit. Prodávají se najednou v jednom balení, což je pro tento druh čističek typické.

Samostatnou kapitolou jsou vodní čističky. O nich lze obecně říci, že na samotné čistění vzduchu jsou méně účinné než výše zmíněné typy. „Malé prašné částice jsou z fyzikální podstaty nesmáčivé a v prostředí zůstávají, vodní čistič je nezachytí a jeho protiprašná účinnost je proto menší,“ vysvětluje Lajčíková ze Státního zdravotního ústavu.

Opět však záleží na tom, co od takové čističky očekáváte. Vodní čistička totiž mimoděk zvlhčuje vzduch, což zejména v nastupujících zimních měsících uvítají nejen astmatici (opět je však potřeba nepřekračovat 50% vlhkost). „Každopádně je u ní více než u jiných extrémně důležitá údržba vzhledem k možnosti růstu bakterií a plísní ve vodním prostředí,“ dodává Holcátová.

Dobré je si uvědomit, že přídomek kvalitní nemusí nutně korespondovat s cenou a tvrzením výrobce. To pochopitelně platí u všech výrobků, nejen u čističek. „Doporučení konkrétního přístroje je obtížné, protože i když jsme v minulosti některé čističky testovali, většina firem svůj sortiment obměňuje a co platilo o původním výrobku, nemusí platit o novém a už vůbec neplatí, že novější výrobky jsou lepší,“ upozorňuje Holcátová.



Poznám, že čistička funguje? Objektivně ne

Skutečnost, že čistička vzduchu opravdu správně funguje, v domácím prostředí objektivně nezměříte. Je zřejmé, že u alergika by se při používání přístroje měla dostavit výrazná úleva, ale i ta může být pouze subjektivní. Jak vysvětluje Ivana Holcátová: „Skutečnou účinnost nepoznáte. Pokud čistička současně zvlhčuje vzduch, mělo by být v místnosti příjemněji, ale i to je velmi subjektivní. Stejně tak pokud má čistička ionizátor, měl by být vzduch příjemnější. To jsou ovšem subjektivní pocity, které se těžko v praxi ověřují.“

Některé čističky dokáží přímo monitorovat kvalitu vzduchu a uživatele v reálném čase informovat. Philips řady 3000 plynule mění nejen barvu podsvětlení podle kvality vzduchu (modrá je ok, červená znamená silné znečištění, atd.), ale i přímo na displeji ukazuje číselnou hodnotu udávající počet prachových částic o velikosti PM2,5 v ovzduší místnosti.

Spolehnout se tedy musíte na ukazatele na displeji přístroje. Každá správná čistička musí mít ukazatel zanášení filtrů, který ukazuje, kolik prachu bylo zachyceno a kdy bude třeba filtr vyměnit. Musí také zřetelně signalizovat i samotnou potřebu filtr vyměnit. U přístrojů bez filtrů se lze při stírání sběrných desek o záchytu prachu přesvědčit pohledem.

Některé čističky kvalitu ovzduší signalizují i graficky nebo například barvou podsvětlení. V redakci jsme vyzkoušeli již zmíněnou čističku od Philipsu a na změně „ovzduší“ k lepšímu jsme se shodli všichni. Rozdíl byl logicky subjektivně nejvíce patrný ihned po příchodu do kanceláře. Po delším užívání už nikdo z nás rozdíly neregistroval. Čistička se jednoduše stala součástí prostoru a vzhledem k pravidelnému větrání a relativně kvalitnímu ovzduší v místě, kde redakce sídlí, jsme po jejím vypnutí zásadní rozdíl nepozorovali. Vzhledem k tomu, že čistička odstraňuje ze vzduchu okem neviditelné částice, které člověk ani jinak nevnímá, je to logické. Je dobré si však připomenout, že právě tyto „neviditelné“ částečky pronikají do dýchací soustavy a v nejhorším i dále do krevního oběhu a při kumulaci v organismu mohou způsobit řadu problémů.

Během domácího testování se nám osvědčila ve chvíli, kdy do místnosti vnikl hustý kouř z ohně při pečení buřtů. Senzor kvality ovzduší zoranžověl a hodnoty PM2,5 začaly dosahovat těch, se kterými se pravidelně setkávají například obyvatelé Šanghaje. Rychlost, s jakou se opět vrátily k normálu nám (opět jde o subjektivní dojem) připadala díky přístroji velmi rychlá.

Jaké parametry si pohlídat? Musí být tichá i účinná

Hlavním parametrem je výkon, tedy kolik vzduchu čistička vyčistí za hodinu na nejnižší stupeň. „Tento objem by měl být větší než objem místnosti, kterou chcete čistit. Pokud nepřefiltruje čistička objem vzduchu aspoň jednou za hodinu, pak bude pravděpodobně čistit jen vzduch kolem sebe. Pokud to zvládne, ale jen na nejvyšší provozní stupeň, je velmi omezeno její použití v průběhu noci, neboť na nejvyšší stupeň bývají přístroje dosti hlučné,“ zdůrazňuje Holcátová.

Dalším parametrem je hlučnost přístroje. Měla by být nižší než 35 decibelů. „Zvláště u dětí, ale nejen u nich chceme v noci dosáhnout co nejnižší hladiny hluku. Kromě poruch sluchu totiž dlouhodobý pobyt v hlučném prostředí bez možnosti relaxace v tichu může vést k problémům neurotického rázu, ale i k problémům kardiovaskulárním a dalším, které souvisí s chronickým stresem. Pokud čistička používá ionizátor vzduchu, pak je nutné zkontrolovat údaj o produkci O 3 , tedy ozonu, který může vznikat jako vedlejší produkt při vzniku záporných iontů. Ozon je pro dýchací cesty toxický a je výrazně a negativně spojován s astmatem,“ varuje Holcátová z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Protiprašná účinnost se udává se v procentech (%), vzduchový výkon v metrech krychlových za hodinu (m³/h) a hlučnost v decibelech (dB).