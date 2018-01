Společně i do vaší kuchyně. Qualcomm chce Google asistenta všude

Spolupráce na platformě Qualcomm Home Hub má mimo jiné přinést rychlou produkci a komercializaci finálních výrobků (IoT) vybavených umělou inteligencí (AI), ale běžnějšími funkcemi jako schopnost streamovat hudbu a obraz (Google Cast), uskutečňovat video hovory (Google Duo) nebo pracovat s mapovými podklady. Součástí řešení je softwarová open-source knihovna TenserFlow, která se pooužívá pro strojové učení.

Vývoj se ubírá dvěma směry. První je založený na čipech SDA212 SoC má přinést to, co si lze poměrně jednoduše představit - integraci chytrého asistenta do spotřebičů jako je lednička, pračka, atd. Přístroj pak půjde odkudkoliv ovládat přirozeně hlasem, umělá inteligence bude kontrolovat a v případě potřeby revidovat stav zadaného úkolu, atd. Vše v přirozené lidské řeči bez nutnosti studovat manuál, jak správně vyprat barevné prádlo, atd.



Druhá cesta počítá s čipy Qualcomm SDA624 SoC a výrobci ji budou moci využít tam, kde bude příhodné dodat ještě další funkcionality jako jsou video hovory nebo třeba bezpečnostní funkce jako je video dohled.

Není to poprvé, co o internetu věcí píšeme. Výrazněji se zkratka IoT začala skloňovat na veletrhu CES v roce 2016 a už tehdy byly sliby výrobců silné. Nicméně letošní prohlášení zástupců Samsungu, že do roku 2020 budou všechny jejich domácí spotřebiče nějakým způsobem propojeny přes umělou inteligenci a jejich AI asistenta, kterému říkají Bixby, zní poměrně věrohodně. Samotná přítomnost Googlu na veletrhu CES je pak důkazem toho, že i tento gigant věří, že rozvoj v této oblasti se mu finančně vyplatí. Reklamy na Google Assistant jsou na momentálně zřejmě nejdražší ulici nejen v USA vidět na každém kroku.

Pro nás v ČR je bohužel tato budoucnost stále jen ve hvězdách, protože žádný z umělých asistentů zatím neumí myslet v češtině. l když právě Google už na podpoře češtiny pracuje.