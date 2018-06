Nový extra výkonný procesor Snapdragon 850 v mobilu mít nebudete

Mohou notebooky se Snapdragonem nahradit modely s plnokrevným Intelem? Nutno říci, že celá platforma Always Connected PC je doposud v plenkách. Jistě, HP Envy x2 nebo Asus NovaGo se již nějakou dobu prodávají, ovšem reálné zkušenosti recenzentů nejsou úplně dobré. Například redakce serveru The Verge píše, že jejich výkon je v porovnání s tradičními notebooky s procesory architektury x86 značně slabší, což je cítit i při běžné kancelářské práci. Ostatně v redakci používáme mimo jiných na kancelářskou práci obstojně vybavené Lenovo X1 Yoga s procesorem Intel Skylake taktu až 3,4 GHz, 16 GB operační paměti, terabytovým SSD diskem a představa, že by stejný zápřah (otevření desítek oken v několika webových prohlížečích a dalších aplikací na pozadí) zvládl výkonově o dost slabší stroj, by byla naivní. A to i přes optimalizaci systému pro ARM architekturu. Na druhou stranu: Windows 10 S zařízení se Snapdragonem 835 se možná občas zadýchají, ovšem model 850 přináší o třetinu silnější hardware s až 1,2 Gbps limitem pro stahování a lepší výdrží baterie. Takže uživatelská zkušenost s letos představenými modely nepochybně bude o dost lepší a spekulovaný Snapdragon 1000 by ji mohl povznést na úplně jinou úroveň. V každém případě jde platforma cestou vysoké míry konektivity a velké výdrže na baterii, což jsou parametry, jež v dnešní době hrají stále důležitější roli.