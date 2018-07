Všechny hudební služby pohromadě. Vyzkoušeli jsme všehrálka od Pioneeru

Pioneer vyšel vstříc těm, kteří by rádi využívali nekonečné hudební internetové zdroje, ale nechtějí poslouchat z počítače, ani mít v ruce chytrý telefon. Mikrosystém je proto vybaven rozměrným grafickým displejem, na kterém lze uřídit vše potřebné a dokáže zobrazit i grafiku přehrávané rozhlasové stanice nebo konkrétního streamovaného alba.



Revírem je internet

Nejvíce možností se skýtá, pokud jako zdroj zvuku vyberete „Network“, tedy síť. K té můžete mikrosystém připojit jak ethernetovým kabelem, tak přes wi-fi. Bezdrátovou metodu jsme během testu použili i my.

První položkou je aplikace TuneIn Radio, která je integrovaná přímo v mikrosystému a funguje bez jakéhokoli nastavení - podmínkou je samozřejmě připojení k internetu. Tisíce rozhlasových stanic jsou tříděny podle místa, odkud vysílají, nebo podle převažujícího vysílaného žánru. Výhodou aplikace je naprosté minimum aktuálně nefungujících stanic a snaha provozovatele zařazovat streamy s co nejvyšším datovým tokem a tedy zvukovou kvalitou, typicky jsme potkávali MP3 128 kbit/s nebo 192 kbit/s, případně AAC 64 kbit/s či 128 kbit/s.

Další možností je Deezer, v bezplatné verzi je poslech omezen na 30 sekund z každé skladby, s prémiovým účtem se odemkne poslech celých skladeb. Přihlásíte si přímo v aplikaci v mikrosystému, vše pak uřídíte pomocí displeje a dálkového ovladače.



Základní funkce uřídíte i tlačítky na horním panelu, pro obsluhu online služeb se ale bez dálkového ovladače neobejdete. Vedle čelního USB vstupu je sluchátkový výstup s konektorem Jack 3,5 mm.

Náročnější posluchači sáhnou po aplikaci Tidal, která nabízí streaming v bezztrátově komprimované podobě a zvuková kvalita je tak identická s nahrávkami na hudebních CD. Opět lze využívat jen z mikrosystému, sahat po aplikaci v chytrém telefonu není potřeba. Procházet můžete jednotlivé hudební kategorie, stejně jako je znáte z aplikace v telefonu, i vlastní seznamy alb, skladeb či interpretů. Nechybí ani fulltextové vyhledávání podle všech možných kritérií.

Kde se naopak bez telefonu neobejdete je aplikace Spotify, která využívá systém Spotify Connect. Při něm aplikace telefonu slouží jen jako ovladač (a autorizační systém pro ověření předplatného - to proběhne na pozadí a uživatel o tom ani neví) a se servery Spotify komunikuje přímo mikrosystém. Dálkovým ovladačem můžete přeskakovat skladby, nebo pozastavit reprodukci, pro výběr hudby je ale potřeba vzít do ruky telefon (nebo tablet).

Další položkou je „Server“, který umí přehrávat hudby z vašich domácích hudebních serverů, spuštěných například na síťovém disku (NAS), nebo v počítači. Se sdílením ve Windows 10 jsme zaznamenali trochu pomalejší reakce systémů, ale bez problémů jsme streamovali kupříkladu i nekomprimované .wav soubory. Se síťovým diskem MyBook Live od Western Digital s integrovaným Twonky Media Serverem bylo ovládání svižné a bez potíží nám hrály jak MP3 s 320 kbit/s, tak Hi-res FLAC v 96 kHz/24 bit.

Jednotné zobrazení u různých online služeb a zdrojů hudby usnadňuje použití i méně technicky nadšeným uživatelům.

Majitelé elektroniky Apple potěší integrace systému AirPlay, se kterým snadno přesměrujete zvuk z iPhonů, iPadů, nebo MacBooků do mikrosystému a můžete na něm poslouchat i třeba Apple Music. Naopak majitele telefonů a tabletů s Androidem potěší integrace Chromecast Audio, se kterým přesměrujete zvuk z mnohých androidích aplikací přímo do mikrosystému.



Dalšími položkami je Flare Connect a DTS Play-Fi, ke kterým si musíte stáhnout příslušné aplikace (například Pioneer MusicControl, se kterou jsme Play-Fi vyzkoušeli my) a mimo další možnosti přehrávání z chytrých aplikací je využijete v momentě, kdy máte podobně vybavených zařízení více a pomocí zmíněných systémů je můžete vzájemně propojit pro multi-roomový provoz - v každé místnosti tak může hrát synchronně totéž.

Na zadním panelu vidíme dvě antény pro wi-fi připojení, ethernetový konektor, linkový digitální a analogový vstup, USB port, anténní konektor pro FM/DAB a výstup pro aktivní subwoofer. A šroubovací reprosvorky.

Nabídka je to vskutku vyčerpávající. Pokud by to někomu připadalo moc, nebudeme s ním souhlasit nejméně ze dvou důvodů. Zaprvé to každému umožní používat službu, která mu vyhovuje a kterou si předplácí. A zadruhé - pokud by některá ze služeb zkrachovala, snadno přejdete na jinou.

Další zdroje muziky

Komu by předchozí možnosti spojení s on-line službami a aplikace nestačily, je zde ještě univerzální připojení Bluetooth. Zde jsme ale narazili na nepříjemnou věc, reprodukovaný zvuk má zhruba tři sekundy zpoždění, a tak pokud si takto pustíte například film, nebudou dialogy a ruchy sedět na obraz - vyzkoušeli jsme s YouTube i O2TV na chytrém telefonu Samsung Galaxy S9+ (kde BT běžně používáme a s jinými reproduktory zpoždění nemá). Při poslechu hudby to ale ničemu nevadí.

Nezalekne se ani špičkových studiových nahrávek DSD 256.

Všechny možné hudební soubory můžete přehrávat i z USB paměti, ta může být formátovaná jak ve FAT32, tak NTFS a mohou na ní být i libovolné jiné než hudební soubory, ty systém ignoruje. Mikrosystém si hravě poradil i s náročným DSD 256 (jednobitový signál o frekvenci 11,2 MHz), FLAC do 192/24 bit, samozřejmě přehrál MP3 a i obskurní a dnes snad již všemi zapomenutý formát WMA. Vlastně jsme našli jen jeden formát, se kterým si neporadil - OGG Vorbis. Ale ruku na srdce, s tím se již dnes běžně nesetkáte.

K našemu překvapení se mikrosystém popral i s videosouborem .mp4, který jsme na USB paměti měli, ale neplánovali pouštět - obrazovou stopu ignoroval, zvukovou přehrál. Se soubory .mkv to však nejde.

Dalším zdrojem zábavy může být digitální tuner DAB+, příjem i na přibalenou interní anténu (1,5 metrový drát) v interiéru výborný i zhruba 35 kilometrů od Prahy, kde jsou nejbližší vysílače testovacích sítí. Zde nás zamrzelo horší využití displeje, není zde zobrazen seznam stanic, ale vždy jen název té naladěné, takže přepínáte trochu naslepo.



Samozřejmostí je analogový FM tuner (AM byste hledali marně), ladit můžete ručně či automaticky, naladěné stanice si můžete ručně uložit do čtyřiceti předvoleb. Tuner je citlivý, i na přibalenou interní anténu naladil mnoho stanic a naprostou většinu zcela čistě.

Součástí mikrosystému je i CD mechanika, funguje svižně a spolehlivě přehrála i různorodé staré vypálené disky z hudebních CD rekordérů i počítačových mechanik. Škoda, že nečte CD text, rozměrnému displeji by textové informace slušely více než pouhý odehraný čas skladby.

Za zmínku pak stojí již jen dvojice zvukových vstupů, analogový na konektorech Cinch, digitální na optickém Toslink - například pro připojení kazetového magnetofonu, gramofonu s vestavěným korekčním zesilovačem nebo třeba televizoru.

Reprosoustavy

Součástí HM76D je dvojice malých dvoupásmových reprosoustav s bassreflexem vyvedeným na zadní straně. Na to musíte myslet při instalaci, jejich umístění těsně ke zdi, nebo do rohu police ovlivní reprodukci nízkých kmitočtů. Pro připojení kabelů slouží drobné šroubovací terminály, použít můžete i banánky (ty ale nejsou v příslušenství).

Drobné dvoupásmové bassreflexové reprosoustavy.

Středobasový reproduktor o průměru 12 cm má papírovou membránu, výškový pak 2,5cm hedvábnou kalotu.

Zvuk

Vše výše vyřčené by bylo zbytečné, kdyby neuměl mikrosystém dobře hrát. A to naštěstí celkem umí - samozřejmě v rámci cenové hladiny a kompaktních rozměrů reprosoustav.

Zvuk je živý a výrazný, s poměrně plně prokresleným vokálem - ten příjemně překvapí jak samostatně, tak i jako součást kapely. Výšky jsou vykresleny mírně ostřeji, u některých nahrávkách až šustivěji, což vynikne zejména při hlasitějším poslechu. Při jazzu a klidnějších žánrech oceníte hezké vykreslení detailů a náznaky hudebního prostoru. Ve složitějších scénách a vyšších hlasitostech je v nástrojích mírný zmatek, ale s přihlédnutím k ceně je akceptovatelný.

Basy odpovídají malým reprosoustavám, při hraní při běžné hlasitosti nechybí, tedy pokud je podpoříte systémem P.Bass - jak tyto ekvalizace nemám rád, tato funguje tak, jak by měla. I při nižších hlasitostech pak reggae dokáže mít příjemné houpavé basy, zároveň nejde o žádné nekontrolované dunění. Při vyšších hlasitostech (a 2x 50W digitálního zesilovače na hlasitou reprodukci stačí) a kupříkladu tvrdé rockové muzice již objem basů chybí, trochu lepší by mohla býti údernost a dynamika - tam objem reprosoustav příliš nahradit nelze.

Pro běžný částečně kulisní domácí poslech je kvalita zvuku velmi dobrá, pokud si ale rádi v klidu sednete, otočíte ovladač hlasitosti více doprava, a hudbu si vychutnáváte, pak bych možná zvážil koupi modelu HM86D. Ten se dodává i ve verzi bez reprosoustav, takže si k němu můžete přikoupit reprosoustavy dle vlastního výběru. Bude to hrát lépe. Ale bude to samozřejmě i dražší.

Závěr

Je to skvělý všehrálek. Množství hudebních služeb a zdrojů, které dovede přehrát, je takřka až udivující, navíc se jejich ovládání snaží zjednodušit, jak jen to jde. Provoz a obsluha je bezproblémová, alespoň s aktuálním firmwarem (aktualizaci systém zvládne sám z internetu). V součtu s povedeným zvukovým projevem a přívětivou cenovkou 14 500 Kč má naše doporučení.