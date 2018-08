Soundbar s Dolby Atmos se LG téměř povedl, filmový zvuk vás pohltí

Doba, kdy byli lidé ochotni přizpůsobovat svá obydlí instalaci množství kabelů a reprosoustav pro domácí kino, již pominula. Na popularitě naopak získávají kompaktnější řešení, která prostorový zvuk vytváří odrazy od stěn či fázovými posuny signálu.

Vyzkoušeli jsme soundbar LG SK10Y, který má reprodukci nejpokročilejšího prostorového formátu Dolby Atmos a je jedním z prvních produktů vzniklých ve spolupráci společností LG a Meridian, uznávaného tvůrce high-endové zvukové elektroniky. Tato kombinace v nás už na papíře vzbudila silná očekávání.

Větší, než jsme čekali

První překvapení nastalo, když dopravce soundbar přivezl. Přepravní krabice je obrovská, je v ní soundbar, subwoofer a rozměrově nekonzistentní dvojici doplňuje hromada polystyrenu.

Soundbar samotný má na délku

144 centimetrů, šířkově odpovídá zhruba 65" televizoru a je nutné s takovým rozměrem počítat i s ohledem na nábytek, na který ho postavíte. Pamatovat musíte i na to, že soundbar nelze schovat do police, musí mít nad sebou volný prostor, jinak zvuk nahoru mířících reproduktorů odstíníte a efekty nad hlavou neuslyšíte. Volný prostor musí být i z boků a zepředu soundbaru. I zde jsou totiž umístěny reproduktory. Pokud máte televizor pověšený na stěně, můžete tam přichytit i soundbar.



Rovněž subwoofer patří mezi objemnější, stačí jej však připojit do elektrické zásuvky, signál je do něj ze soundbaru přiveden bezdrátově, což usnadní výběr vhodného místa. Varujeme před umístěním blízko do rohu místnosti a zády těsně ke stěně - bassreflex ústí na zadní stěně a při výše zmíněných umístěních má tendenci v místnosti dunět. Lépe zní, má-li kolem sebe dostatek volného prostoru.

Chromecast a pár konektorů

Počet přípojných míst je překvapivě spíše skromnější, jsou zde dva HDMI vstupy pro připojení přehrávačů a jeden HDMI výstup pro televizor. Díky zpětnému zvukovému kanálu ARC skrze stejný kabel mohou proudit i zvuková data z televizoru do soundbaru, nabízí-li daný televizor takovou možnost. Při příjmu televizního vysílání nebo využívání multimediálních služeb televizoru tak snadno a bez dalších kabelů přesměrujete zvuk do soundbaru.

Dalšími vstupy jsou jen optický digitální vstup (například pro zvukový výstup DVD přehrávače) a analogový linkový Jack 3,5 mm (pro poslech z přenosných přehrávačů). Ethernet RJ-45 je pouze pro servisní účely, k domácí síti tak soundbar připojíte jen bezdrátově pomocí wi-fi. Nechybí ani Bluetooth, například pro poslech z chytrých telefonů.

Ovládat SK10Y můžete přibaleným dálkovým ovladačem i pomocí aplikace LG WiFi Speaker v chytrém telefonu. S dálkovým ovladačem přepínáte vstupy, zvukové režimy i další nastavení v opakujících se cyklech, tlačítky ovládání hlasitosti pak měníte parametry. V aplikaci je to přehlednější.

Pro poslech hudby nejvíce využijete vestavěný Chromecast, na který můžete přesměrovat zvuk z kompatibilní aplikace, například Spotify nebo Tidalu. Aplikace v chytrém telefonu pak funguje jako dálkový ovladač, hudební data si přímo ze serverů služby stahuje Soundbar.

Zvuk kina: mohutný a prostorný, ale s jednou velkou chybou

Co soundbar umí při přehrávání titulů v Dolby Atmoss naprosto skvěle, je vyjádření mohutnosti filmového zvuku a ruchů. Ty naplní celou místnost a obrazu dodávají působivost a atmosféru. K tomu přispívá i poměrně energický subwoofer a celkově vysoký výkon soundbaru. Je dostatečný na to, abyste si užili všechny exploze a výstřely.

Velmi povedený je i pocit prostoru a určité éteričnosti, který se s mohutností dobře doplňuje. Při poslechu titulů v Dolby Atmos vždy překvapí, nakolik výrazně umí zvuk přicházet od stropu, což oceníte například při filmovém dešti. Když v Infernu profesor Langdon sedí během deště v autě s paní Brooksovou, přichází bubnování kapek na střeše auta opravdu velmi reálně z vrchu. Skvěle zní například „mluvící ještěrka“ v Mad Max: Fury Road, hlas přichází opravdu z celého prostoru místnosti.

S pomocí testovacích signálů jsme ověřili, že systém umí dobře vyjádřit směr zvuku z předních i horních kanálů. Horní kanály zní opravu shora, i když rozdíl mezi pravým a levým není nijak velký. Nejméně přesvědčivé je podání zadních efektových kanálů, které hrají spíše ze stran. Limitem systému je nemožnost nastavit vzdálenost posluchače od soundbaru a výšku místnosti, takto je systém nastaven „tak nějak univerzálně“. Škoda. Uživatel má kontrolu jen nad poměrovou hlasitostí subwooferu, centra a virtuálních zadních kanálů.

Maličko za očekáváním zůstává dynamika, zejména u výstřelů, které bychom si představovali i průraznější a ostřejší. S tím souvisí i měkčí reprodukce výšek, při tříštění skla jsme měli tendenci jim korekcí trochu přidat.

Co je však zatím zklamáním, je reprodukce vokálu z centrální/dialogové sekce. Fyzicky to soundbar umí velmi dobře, hlas je plný, výrazný a přirozeně srozumitelný. Neplatí to však o některých akčních scénách (jak v Dolby Atmos, tak DTS v režimu Movie), ve kterých se vokál v okolních ruších téměř ztratí, a to tak, že mu není téměř rozumět. Příkladem je závěrečný souboj ve filmu John Wick, kde v prudkém dešti dialogy prakticky chybí. O tomto neduhu se diskutuje i na některých zahraničních fórech, řešením měl být nový firmware, ale ani v tom současném není situace lepší.

Za chybu také považujeme, že soundbar neumí plnohodnotně dekódovat konkurenční formát DTS:X, respektive z něj použije jen základní DTS. I v tomto režimu má zvuk solidní šířku a mohutnost a spolehlivě přehraje kterýkoli televizor, ale taková paráda jako s Dolby Atmos to není. Zajímavé je, že s předvolbou „Movie“ je i v DTS problém se špatně srozumitelným vokálem, po přepnutí do „ASC“ (Adaptive Sound Control) je vše v pořádku.



Muzika: jako kulisa povedená, náročné však nenadchne

S hudební produkcí se soundbar vypořádal se ctí, ale je nutné říci, že jeho hlavní náplní je reprodukce filmových soundtracků a ruchů. Muzika tedy nehraje tak, jak byste od systému za dané peníze čekali.

Nezní špatně, ale kvůli měkčím výškám jí chybí švih a vzdušnost, zapomenout musíte i na hudební prostor. Hraje stereo, ale v ploše. Jinak se zhostí prakticky jakéhokoli žánru, Diana Krall i Metallica při poslechu neurazí, ale ani nenadchnou. Na kulisní poslech stačí, ale pro vychutnávání hudby musíte jinam.

Závěr

Pokud se LG podaří v dalším firmwaru opravit problém s reprodukcí dialogů, bude SK10Y velmi zajímavou volbou. Není to žádný drobek, ale zejména v Dolby Atmos vytváří velmi působivě mohutný a prostorový zvuk. Nezbývá než doufat.

V prodeji je za 27 990 Kč včetně DPH.