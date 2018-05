Nový Q9 od Samusngu je po všech stránkách skvělý televizor

Do rukou se nám krátce dostala zbrusu nová vlajková loď televizorů Samsung pro rok 2018, QLED televizor QE65Q9F. Po pár dnech testování musíme nekriticky podotknout, že je to jeden z nejlepších televizorů, se kterým jsme se kdy setkali. Výrobce se při vývoji nesoustředil jen na klíčové technické parametry, ale na televizor jako celek.

Začněme připojením. Televizor má jen jediný konektor a vede k němu pouze jeden kabel. Veškerá televizní elektronika včetně tunerů a napájení je v externím boxu nazvaném One Connect Box, ke kterému připojíte anténu, všechny zdroje obrazu a zvuku, kabel od routeru a tak dále. S televizorem jej propojíte tenkým kablíkem One Conncect Cable. V příslušenství je pětimetrová verze kabelu, koupit si můžete i patnáctimetrovou variantu.

To je jedinný kabel, který k televizoru Q9 vede. Na pravé část fotky mizí v konektoru televizoru.

Televizor můžete umístit kdekoli v prostoru nebo na stěnu a přípojný kablík snadno schovat pod koberec, zapustit do drobného zářezu ve stěně či jinak maskovat. Samotný box lze schovat mezi ostatní elektroniku a protože dálkový ovladač komunikuje s televizorem a přes CEC protokol umí ovládat i připojenou elektroniku, nemusí být vidět ani kupříkladu na Blu-ray přehrávač.

Různé způsoby instalace

S připojením pomocí jednoho kabelu dostává smysl výběr více způsobů instalace. Základem je samozřejmě sada dvojice samostatných nožiček, se kterými televizor postavíte na komodu nebo dostatečně široký TV stolek (na rozdíl od Panasonicu si u Samsungu nemůžete vybrat vzdálenost nožiček podle šířky vašeho nábytku). Pokud chcete mít možnost televizor snadno pootočit, pak můžete zvolit takzvaný Gravity Stand, zde jen pozor na nosnost nábytku, protože samotný stojan váží 30 kg.

Druhou možností je připevnění na stěnu, buď klasickým VESA (400mm verze) držákem, nebo speciálním závěsem přímo od výrobce. Ten se z větší části zapustí do samotného televizoru a prakticky bez mezery přiléhá ke stěně.

One Connect Box zezadu: čtyři HDMI porty, ethernetocý port, optický zvukový výstup, slot pro CA kódovací karty, konektory DVB-T2, C2 a S2 tunery (vždy dva tunery od každého). Box leží na firemním UHD Blu-ray přehrávači.

Další možností jsou stojany pro instalaci v prostoru. My jsme vyzkoušeli variantu „Studio Stand“, což je trojnožka vycházející z malířského stojanu - dvě nožky vepředu, jedna vzadu, přičemž skrze tu zadní vede i jediný přípojný kabel a vychází až kousek nad podlahou. Výsledek vypadá výborně, obrazovka je i ve správné výšce. Škoda jen, že u tohoto stojanu není možnost televizor snadno otáčet. Posunout ji lze pouze se stojanem.

Filtr proti odleskům

Pokud něco dokáže sledování televize dokonale rušit, jsou to odlesky okolního světla. S velmi účinným filtrem s názvem Moth Eye přišel před mnoha lety Philips, ale po několika modelech se tato položka z nabídky vytratila.

Jak to funguje Povrch obrazovky s filtrem proti odleskům není hladký, ale je pokryt mikroskopickými vypouklinkami, které dopadající světlo neodráží k divákovi, ale snaží se jej pohltit.

Podobný filtr proti odleskům nyní pod názvem Ultra Black najdete i v televizorech Samsung řady Q. Ve stejné místnosti jsem měl další dva televizory, ale pokud jsem si chtěl něco pustit během dne, vždy jsem nakonec sáhl po ovladači testovaného QE65Q9F. Míra účinnosti filtru je velmi dobrá.

Běžný odraz osvětleného interiéru filtr potlačil tak, že byl patrný jen na velmi tmavých plochách obrazu. Pokud jsme televizor natočili tak, že jsme viděli přímý odraz nezastíněného okna, tak to v obrazu bylo patrné vždy, ale o poznání méně intenzivně než u jiných televizorů. V zásadě vždy bylo možné sledovat obraz i bez závěsů na oknech, aniž bychom pociťovali nějaký zásadní diskomfort.

Ambientní režim

Na televizor s úhlopříčkou 65" (tedy 165 centimetrů) se skvěle kouká, dokud je v provozu. Po vypnutí se změní v obrovský černý obdélník, což v interiéru žádnou velkou parádu nedělá.

Samsung se to snaží obejít takzvaným ambientním režimem, při kterém se televizor přepne do jakéhosi polospánku. Zapnutá - s nižším výkonem podsvětlení - zůstane především obrazovka, na které si můžete nechat zobrazit různý obsah.

Příklad ambientního režimu v podobě zobrazené cihlové stěny a času.

Na výběr jsou umělecká díla či animované motivy (například vodní hladina), některé obsahují i zvuky, jako záznam cvrlikání ptáčků. Promítat můžete i hodiny, v zahraničí titulky ze zpravodajství, ty však u nás ještě nejsou dostupné.

Jinou možností, kterou využijete zejména v případě, že máte tapety či nějaký malířský vzor, je možnost vyfotit televizor i s okolní plochou a pomocí aplikace nechat snímek zpracovat a odeslat do televizoru. Aplikace dopočítá vzor tak, aby kontinuálně vyplnil plochu obrazovky - na stěně tak zůstane vidět prakticky jen rámeček televizoru a na obrazovce je stejný vzor jako na stěně okolo. Funguje to velmi dobře.

Stle se mi však ambientní režim nejeví jako úplně dobrý nápad. Zejména kvůli amortizaci televizoru. Pokud si pořídím přístroj za téměř 150 tisíc, pak na něm chci sledovat ve špičkové kvalitě filmy, seriály a koncerty, nikoli tapetu na stěně. Výrobce udává životnost 15 000 hodin, což je hodně při běžném použití, pokud by mnoho hodin denně promítal v ambientím režimu, pak životnost klesne.

Čeho se podle výrobců uživatel nemusí bát, je vypalování déle zobrazovaných statických vzorů. V obrazovce QLED televizoru se používají anorganické materiály (zejména kovy), u kterých by fotochemické změny probíhat neměly.

Zajímavá je určitě otázka spotřeby přístroje v ambientním režimu. Ten je hodně závislý na aktuálním výkonu podsvětlení. Zatímco v běžném provozu (streamování UHD HDR videa ze služeb videa na přání) se příkon televizoru pohyboval nejčastěji v rozmezí 230 - 260 Wattů (v opravdu tmavých scénách, kde se vypnula větší část podsvětlení, klesal i na polovinu), po vypnutí se snížil na 140, později 120 a s pokračujícím večerem až na 70 Wattů.

Funkce a obsluha

V televizoru je operační systém Tizen. Na hlavní domácí lištu lze mezi oblíbené aplikace vložit i vstupy, pořadí těchto zástupců na liště lze měnit a nechtěné položky mazat. Příjemné je, že před odkliknutím výběru se u některých zástupců rozvine kontextové menu - například u aplikace Netflix vidíte řadu naposledy puštěných videí včetně náhledů a rovnou si můžete spustit přehrávání.

Dálkový ovladač je na tlačítka poměrně chudý, ale snadno si zvyknete s ním uřídit vše potřebné. Nezvykem (pro ty, co nemají loňský či předloňský televizor Samsung) je pouze nutnost jedním stiskem tlačítka vyvolat virtuální číselnou klávesnici a druhým stiskem pak barevné klávesy, například červené tlačítko pro HbbTV.

Televizor je součástí chytrého ekosystému SmartThings, takže jej například můžete ovládat asistentem Bixby z telefonu Galaxy. Hovořit na něj musíte anglicky nebo korejsky, ale změnu hlasitosti, přepínání kanálů nebo zastavení přehrávaného pořadu zvládne bez potíží. Přepnout na HDMI vstup a spustit přehrávání z Blu-ray přehrávače se nám však hlasem nepodařilo.

Částečně můžete ovládat televizor hlasem i pomocí mikrofonu v dálkovém ovladači, zde zvládnete jen základní funkce a cokoli, co neumí interpretovat jako povel, pak televizor vyhledá na YouTube. Takže po „start the Netflix app“ nespustí aplikaci, ale najde videonávody na sledování Netflixu na YouTube. I zde přístroj rozpoznával jen anglická slova.

Televizoru chybí klasický sluchátkový konektor, sluchátka však můžete připojit bezdrátově pomocí Bluetooth. Vyzkoušeli jsme s Koss Porta Pro Wireless a Bang&Olufsen h9i a fungovalo to zcela spolehlivě. V jednu chvíli mohou být připojena jen jedna sluchátka, přepnutí na jiná spárovaná reprodukci v těch aktivních ukončí.

Výběr zvukového výstupu, aktuálně připojena bezdrátová Blutooth sluchátka Koss Porta Pro Wireless.

HbbTV je zde jako aplikace, musíte ji doinstalovat a povolit. Není to složité, ale u konkurence tím zpravidla nemusíte procházet. „Červené tlačítko“ pak již funguje normálně, vyzkoušeli jsme především iVysílání České televize, funguje bez problémů.

Uvedení televizoru do provozu je díky průvodci na obrazovce snadná. Výrobce myslí i na generaci „mileniálů“, kteří nedají chytrý telefon z ruky. Po připojení přístroje k internetu můžete spustit instalačního průvodce ve svém telefonu (přes aplikaci Smart Things) a celý proces uřídit pohyby palce po displeji. Naše očekávání, že si televizor „odposlechne“ nastavení aplikací a přihlašovací údaje k některým účtům přímo z telefonu, se příliš nepotvrdila. Netflix po instalaci přihlášen nebyl a historii vyhledávání a preference si nepřevzal ani YouTube. Nastavení si v našem případě převzala jen aplikace Smart Things.

Vtipně je vyřešena práce se vstupy televizoru, při instalaci spustíte všechna připojená zařízení, televizor označí aktivní používané vstupy, pokusí se je pojmenovat a ty nepoužité pak z nabídky vypustí. Když připojíte nové zařízení, snadno jej doplníte. USB zařízení a síťové zdroje se mapují průběžně, ty není třeba instalovat.

Méně se nám dařilo ve spojení televizoru s telefonem při přenosu mutlimédií. Zrcadlení obrazovky telefonu na televizoru bylo bezproblémové. V opačném směru jsme však často zůstali bez obrazu, nebo aplikace nahlásila ztrátu spojení. Lépe dopadlo přesměrování samotného zvuku televizoru na telefon.

Za zmínku stojí herní režim, který nejen že klasicky vypne co nejvíce obraz vylepšujících funkcí, čímž vylepší rychlost zpracování signálu, ale také (ve spojení s herní konzolí XBox) umožní spojení s variabilní snímkovou frekvencí (VVR, FreeSync) - tuto funkci jen zmiňujeme, nevyzkoušeli jsme jí.

Obraz a Zvuk

Pokud si chcete užít to, co jste si za nemalé peníze v podobě QE65Q9F pořídili, čeká vás po zprovoznění televizoru ještě jeden nebo dva úkoly. Tím prvním je instalace aplikace Amazon Prime Video a registrace a předplacení této služby. První měsíc je zdarma, další dva se slevou.

Druhým úkolem je instalace, registrace a předplacení další služby videa na přání, kterým je Netflix - i zde je první měsíc zdarma. Ten nabídne jiné pořady a dobrou zprávou je, že některé i v češtině. Podmínkou obou služeb je slušné připojení k internetu, alespoň 25 Mbit/s, pokud přípojku ve stejné chvíli nevyužije nikdo jiný.

Nejvíce si obraz ve 4K HDR užijete z on-line služeb Amazon Prime Video a Netflix, nebo z UHD Blu-ray disků.

Právě s těmito službami, které nabízí obsah v UHD rozlišení a s vysokým dynamickým rozsahem HDR, televizor může ukázat, co umí. A je na co koukat.

Testovaný televizor má fantasticky ostrý a prokreslený obraz. S technicky skvělým záznamem, jaký nabídne například pořad Grand Tour na první ze jmenovaných služeb, vidíte množství skvostně prokreslených detailů a skvěle podaných barev. Obrazovka je dle technické specifikace schopná vykreslit celý DCI-P3 barevný prostor a subjektivně můžeme barevné podání označit jako famózní. Nebojte se přesaturovaných omalovánek - pokud přístroj nepřepnete do režimu „prodejna“ a nezvolíte dynamický obrazový režim, jsou barvy dávkované velmi přirozeně. Při sledování HDR obsahu oceníte i vysoký jasový výkon 2000 nit.

Klasickou slabinou LCD obrazovek - a základem QLED obrazovky je LCD panel - je horší podání černé barvy a z toho pramenící horší kontrast obrazu. Letošní novinka dostala podsvětlovací panel s přímým podsvětlením a lokálním stmíváním. Znamená to, že v místě, kde obrazovka vykresluje tmavý obraz, se podsvětlení ztlumí, nebo vypne, což podání černé barvy a kontrast významně zlepšuje. Úspěšnost tohoto procesu se odvíjí od počtu zón, se kterými televizor pracuje, přičemž platí, že čím více jich je, tím lépe.

Testovaný televizor má těchto zón několik set (neoficiálně se hovoří o zhruba 700 zónách) a musíme konstatovat, že LCD (či QLED) televizor s takovým podáním černé barvy jsme ještě neviděli. I při nočním sledování filmů je podání černé ve tmavých scénách výborné, drobná „bleeding“ podsvětlení je vidět jen kolem bílých titulků na černém pozadí a v některých extrémnějších obrazových situacích, kde je jasně ohraničené bílé světlo na hraně velké černé plochy.

Kde musíme s chválou razantněji ubrat, je pohybová ostrost, která je jen dobrá. Ztráta brilantní ostrosti obrazu je patrná nejen na testovacích signálech, ale i na pomalém švenkování kamery přes louku. U rychle nastříhaných akčních scén s hodně rychlými pohyby si toho nejspíš nevšimnete.

Televizor jsme testovali v porovnání s loňským OLED EZ 1000 od Panasonicu, což je bez debat obrazově jeden z nejlepších televizorů na trhu. Na obou jsme synchronně pustili 4K HDR stream.

OLED má lepší pohybovou ostrost, při švenkování i na testovacích obrazcích to bylo jasné patrné. Obraz QLEDu oproti tomu působí plastičtějším dojmem, zejména v obrazu „ve druhém plánu“, jako při pohled do zálivu za diskutujícími hvězdami Grand Tour. Kupříkladu mraky v pozadí jsou na QLEDu prokreslenější, plastičtější, poutavější. Nejsme si jistí, zda si je signálová elektronika Samsungu trochu nepřikrášlila, nicméně výsledek působí skvěle.

Zvuk je příjemným překvapením, na to, že nemá televizor žádný viditelný reproduktor, zní jako by měl soundbar. Do silnějšího těla přístroje se mohly vejít větší reproduktory, rezonátory i ozvučncie. Výsledek je velmi dobrý.

Varování na závěr

Televizor je na trhu novinkou a v nabídce je za 149 990 Kč. S trochou googlování si model se stejným názvem můžete koupit i za polovinu. A na to pozor. Stejné jméno měl totiž i loňský model, jenže tuto informaci někteří prodejci utopí až na samé dno informační produktové stránky. Celé produktové jméno loňského modelu je QE65Q9FAMT, letošního QE65Q9FNAT.