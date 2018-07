Perfektní procesor nestačí, dojem z televizoru Bravia zkazil horší panel

Na model XF 85 jsme se docela těšili. Ve specifikaci se chlubí výkonným procesorem X1, který byl donedávna doménou mnohem dražších televizorů a také 100Hz LCD panelem. Byli jsme tedy zvědaví, nakolik se výrobci podaří přenést kvality vyšší třídy do té střední.

Při instalaci vypadalo vše nadějně, z hlediska přípojných míst je televizor dobře osazen, najdeme čtyři HDMI porty (z toho jeden se zpětným zvukovým kanálem), tři USB porty (2x 2.0, 1x 3.0), ethernetový port, digitální optický zvukový výstup a analogový komponentní/kompozitní vstup. A samozřejmě konektory pro anténu pozemního, kabelového i satelitního vysílání. Tunery pro podzemní a kabelový příjem jsou dva, satelitní také dva. Tuner pro terestrický příjem umí i standard DVB-T2 HEVC, to dnes již netřeba zdůrazňovat.

Kabely lze schovat do nožiček. Přípojná místa jsou na zadní části televizoru i na bočnici.

Televizor stojí na dvou vidlicových nožkách vyklopených k hraním televizoru, takže televizní stolek nemůže být o mnoho užší než televizor, jinak by nožky přesahovaly mimo. Milým konstrukčním prvkem je odnímatelný vrch zadních částí nožiček, jejichž dutinami můžete elegantně odvést kabely ze zadního panelu dozadu za stolek.

Android TV, aneb kde je vývoj, když je třeba?

Někdy mám intenzivní pocit, že některé změny a inovace probíhají jen proto, aby mělo vývojové oddělení co dělat - výborně fungující věc je vylepšována tak dlouho, až je horší, než bývala. To ale rozhodně není případ platformy Android TV, ta by naopak zásah vývojového týmu potřebovala jako sůl. Nicméně zatím nenastal.

Domácí obrazovka Android TV se prakticky nemění již několik generací. Zatímco konkurenční systémy nabízí poměrně vysoké možnosti osobního přizpůsobení nabídky, přeskupení oblíbených a vynechání nechtěných položek, menu googlí platformy má strukturu pevnou a jen položky se automaticky mění podle používání aplikací, přehrávání multimedií a podle toho, jak vám systém zkouší nabízet jiná multimedia, nebo třeba hry. Někomu se možná tento proaktivní způsob líbí, my máme raději vše na svém místě a podle své volby.

Pochválit naopak musíme již docela bohatou nabídku aplikací, jak multimediálních služeb, přehrávačů, tak třeba her - to je nyní silnější stránka Android TV. Hračičkové, kteří si doinstalují vlastní mediacentrum (například KODI, nebo PLEX) či přehrávače (např. VLC), mohou do televizoru integrovat celou filmovou sbírku například ze síťového disku, nebo i využívat různé pololegální filmové on-line služby.

EPG nemá náhled obrazu, ale zvuk kanálu na pozadí hraje. Další část domácí obrazovky platformy Android TV

Výborný je integrovaný Chromecast, díky kterému lze obraz a zvuk mnohých aplikací v chytrém telefonu okamžitě přesměrovat na obrazovku. Nechybí hlasové vyhledávání Google, mikrofon je v dálkovém ovladači. Ovládat hlasem ale televizor příliš nejde, maximálně spustit konkrétní službu.

UHD Blu-ray přehrávač Sony UBP-X700 Spolu s televizorem jsme vyzkoušeli i firemní UHD Blu-ray přehrávač. Při instalaci zarazí nízkou hmotností a externím síťovým napáječem, v provozu ale potěší tichým chodem (vyjma hlasitějšího přesouvání laserové hlavy) a rychlými reakcemi.

Menu Blu-ray přehrávače UHD Blu-ray Sony UBP-X700 Můžete jej využít i jako Miracast přijímač pro zrcadlení obsahu telefonů a tabletů, jako multimediální přehrávač z USB disku (u videa zvládne i české titulky), nebo využít vestavěné aplikace YouTube, Netflix, Spotify, přehrávání koncertů Berlínské filharmonie, nebo WWE Network (a nic víc). Cena přehrávače 5 550 Kč.

Aplikace pro sledování televizního vysílání by mohla kanály přepínat rychleji, ale jinak funguje spolehlivě. Velmi povedený je programový průvodce EPG, je přehledný, u pořadů nabízí dostatek informací, lze naprogramovat jejich záznam na připojený pevný disk. Vyhledávání podle názvu funguje jen pro právě vybraný pořad (tj. další díly seriálu, nebo jiná repríza filmu), hlasové vyhledávání s EPG nespolupracuje.

I v případě docela výkonného televizoru, jakým XF 85 je, ale není pohyb systému a spouštění aplikací nejrychlejší. Několikrát se nám také stalo, že televizor zamrzl a restartoval se.

Zvuk a obraz

Začněme zvukem. Ten se povedl. Vokál je perfektně srozumitelný, plný a výrazný i při vyšší hlasitosti, solidně zní na poměr zcela integrovaných reproduktorů i efekty a filmová hudba. Film si samozřejmě lépe užijete se samostatným soundbarem nebo domácím kinem, ale pro běžné sledování zní velmi dobře.

Při denním sledování obraz potěší ostrou detailní kresbou, solidní pohybovou ostrostí i příjemnými, přirozeně saturovanými barvami. Horší je to ve tmavých pasážích obrazu, tam se ztrácí kresba a chybí tak detaily a podrobnosti.

Problém ale nastane při nočním sledování v tmavé místnosti. Kombinace IPS panelu a LED podsvětlení v rámečku televizoru přináší špatné podání černé barvy, jakmile je v obraze výrazně jasný objekt, je okolní černá šedá a zároveň se v této šedi ztrácí gradace a detaily. IPS panel potřebuje lokálně stmívané podsvětlení, na které však v rozpočtu evidentně nezbylo místo.

A je to škoda, procesor X1 i zde odvádí velmi dobrou práci, v čištění a upscalingu obrazu je velmi dobrý, což je znát i na zobrazení běžného televizního vysílání.

Televizor si poradí s HDR standardy HDR10 a HLG, ve světlých scénách oceníte vyšší jas a syté přirozené barvy, ale celek ještě o něco více kazí horší černá a chybějící detaily v tmavých pasážích - což obrazu s vysokým dynamickým rozsahem hodně ubírá.



Závěr

Záměr přenést prvky špičkových modelů do cenově atraktivnější kategorie pokazila kombinace IPS panelu a podsvětlení v rámečku displeje. Operační systém Android TV je navíc vhodnější spíše pro hračičky než pasivní televizní diváky.

Televizor se prodává za 36 990 Kč včetně DPH.