Reklamní plochy kolem dálnic mizí, přesunout se mají přímo do aut

Ředitel společnosti Intel Brian Krzanich na svém blogu oznámil partnerství Intelu se společností Warner Bros a začátek vývoje vozidla, které má ukázat možné směřování palubní zábavy v automobilech budoucnosti.

S automobilem je podle něj nutné do budoucna počítat nejen jako s nástrojem pro přepravu osob a materiálu, ale také jako prostorem, kde budou pasažéři konzumovat digitální obsah.

Pasažéři budou moci jednak sledovat filmy a televizní pořady, ale také si užívat zážitkových systémů založených na virtuální a rozšířené realitě. „Fanoušek batmana by si mohl virtuálně užívat jízdu v Batmobilu ulicemi Gotham City, nebo okénky sledovat okolní svět doplněný o virtuální prvky - například různé objevitelské zážitky, nebo reklamu,“ přiblížil budoucí možnosti šéf Intelu.

Pokud vás rozčilují reklamy v aplikacích chytrých telefonů a na webových stránkách, pak se na ježdění autonomními vozidly příliš netěšte. „Připravte se na to, že se vaše auto stane další obrazovkou vydavatelů a reklamních společností usilujících o vaši pozornost,“ stojí ve zprávě Autonomous Vehicles Will Reshape the Global Economy společnosti Forrester Research.

Ano, k naplnění těchto vizí bude potřeba ještě mnoho let výzkumu a vývoje. Je ale možné, že v budoucnosti usednete do vozidla a přivítá vás reklama „Tuto vaší cestu sponzoruje XY, výrobce YZ“.