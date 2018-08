Levný reproduktor z Ikea je výborný, tradiční konkurence má problém

Eneby 30 je větší ze dvou modelů bezdrátových reprosoustav, které bude mít Ikea od září v nabídce. Větší znamená 30 x 30 x 11 centimetrů a hmotnost 4,2 kg, takže je dost velká, aby měla šanci slušně zahrát, ale dost malá na to, abyste nemuseli příliš řešit, kam s ní.

Ikea Ebeny 30 bez textilní krycí mřížky. Zpracování je průměrné, i z fotky si lze povšimnou excentricky namontovaných reproduktorů.

Reprosoustava je koncipována jako stacionární „kus nábytku“, ale díky vtipně navrženému vyústění bassreflexu, který lze použít i jako madlo, lze reprosoustavu snadno přenést tam, kde budete zrovna chtít poslouchat. Podmínkou je pouze dostupnost zdroje elektřiny, protože v Eneby 30 není akumulátor (na rozdíl od menšího Eneby 20).

Reprosoustava má pouze jeden ovládací prvek - otočný ovladač hlasitosti, jehož stiskem reprosoustavu zapnete a vypnete. To druhé ale dělat nemusíte, bez signálu se po chvíli sama vypne. A protože zde není ani displej, nic jiného než hlasitost na reprosoustavě nastavit nelze - ani žádné zvukové ekvalizace. Jak se ale ukázalo při poslechu, nejsou potřeba.

Jednoduchost až přílišná

Dva závity jsou připravené pro montáž stojánku, který si můžete a nemusíte dokoupit, případně montáž na stěnu.

Jeden ovladač je přeci jenom trochu limitní, takže se výrobce uchýlil k několika zjednodušením.

Například párování Bluetooth zařízení. Jakmile vypnete Bluetooth na spárovaném zařízení, reprosoustava se okamžitě nabídne k párování s jiným zařízením - zařízení je tedy viditelné například sousedům, kteří se k ní mohou připojit a pustit vám hudbu. Ale to je detail.

Druhým a posledním zdrojem zvuku je analogový linkový vstup v podobě konektoru Jack 3,5 mm na zadní straně reprosoustavy, kam můžete připojit například notebook. Nepříjemné je, že jakmile do něj konektor zasunete, odpojí Bluetooth přijímač a reprosoustava hraje pouze to, co je přítomné na analogovém vstupu, dokud konektor zase nevysunete. Nemůžete mít tedy stále připojení notebook a přitom poslouchat i z telefonu.



Univerzální a nekonfliktní přednes

Zvukový projev Eneby 30 je příjemným překvapením, smířit se musíte jen s tím, že reprosoustava je jen jedna a má sice dva středobasové, ale jen jeden výškový reproduktor - a hraje tedy monofonně.

Zvuk je plný, nechybí příjemně vykreslené výšky, výrazný vokál a nečekaně kultivované basy. Těch se po prvním spuštění nelekněte, Eneby potřebuje pár hodin na rozehrání.

Reprodukci nic nechybí, nic nepřibývá a příjemně se poslouchá - a to je podle nás víc, než lze od aktivní reprosoustavy s Bluetooth za 2 390 Kč očekávat. Přiměřeně dobře se popasuje s každým žánrem, solidně hraje potichu i docela nahlas. Samozřejmě nemá takový cit pro detail nebo plnost tónů jako výrazně dražší soustavy, ale opakujeme, při dané ceně není co řešit.



Závěr

Obchodní model je zcela jasný. Zařizujete pokoj, na vozík postupně vrstvíte stůl, postel, šatní skříňku, komodu, lustr... a pak k němu ve vedlejší uličce přihodíte i něco levného, co nově zařízenou místnost zaplní zvukem. A to se Eneby 30 daří skvěle. Není to reprosoustava pro hlasitý soustředěný poslech, ale jako kulisa odvede výbornou práci.

Tradičním výrobcům roste zajímavá a pro ně nepříjemná konkurence.