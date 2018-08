Kontroverzní režisér Aldrich krotil v kultovním filmu hororové stařeny

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Aldrich se pak složitě protloukal filmovým průmyslem. Jeho sklony k anarchismu a kritika amerického kapitalismu z něj udělaly hollywoodského rebela, o kterém se vědělo, že má talent, ale ne vždy dostával kvalitní scénáře.

Ve druhé polovině padesátých let obsadil Aldrich do jednoho ze svých filmů stárnoucí filmovou legendu Joan Crawfordovou. Tím zahájil éru obsazování hereckých „důchodkyň“ do kvalitních snímků. Trend vyvrcholil v roce 1962, kdy vedle Crawfordové přizval do filmu Co se vlastně stalo s Baby Jane další královnu klasické černobílé éry Hollywoodu Bette Davisovou.

Vznikla hororová podívaná, kterou dodnes obdivují fanoušci z celého světa. Film ale vyvolal mezi oběma legendárními herečkami rivalitu a hysterické nepřátelství, které přetrvalo až do smrti Joan Crawfordové. Na motivy rivality obou hvězd vznikl v roce 2017 seriál Zlá krev. Příběh slavného režiséra, včetně filmových ukázek, nabízí další díl videoseriálu Před 100 lety.