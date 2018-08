Stáhněte si zdarma rodičovskou kontrolu se vzdáleným přístupem

Podobně jako ve Windows integrovaná funkce Rodičovská kontrola pomáhá program Verity monitorovat a případně omezovat činnost dětí na počítači. Rodiče mohou jejich aktivitu sledovat online odkudkoliv na světě. K programu se totiž přistupuje přes webové rozhraní, kde lze nejen vidět reporty, screenshoty z pracovní plochy, ale také nastavovat restrikce. Aplikace běží skrytě na pozadí systému a udržuje informace o všech navštívených internetových stránkách a spuštěných programech. Rodiče mají možnost omezit přístup na určité weby (stačí je zadat) a zakázat spuštění konkrétních programů. Nastavit lze i denní dobu pro použití PC (celkový počet hodin, kdy nejdříve nebo naopak nejpozději smí být PC používán) a definovat povolené aktivity, které nebudou omezeny. Mezi další vlastnosti patří možnost pořizovat záznamy obrazovky, ukládat informace o aktivitách, omezení vybraných funkcí, zasílání informací o aktivitě atd.



Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ vzdálená správa

+ tvorba reportů a screenshotů

+ omezení doby používání aplikací a surfování

- chybí možnost blokovat webové adresy podle klíčových slov

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (416 KB).

Pro komunikaci přes internet existuje velké množství messengerů. Který však zvolit, pokud chcete komunikovat pouze na místní síti? Tedy tam, kde není internet. Řešením se může stát aplikace s výstižným názvem BeeBEEP.

Na lokální síti (domácí, nebo firemní) umožňuje posílat textové zprávy a soubory. Jde o peer to peer LAN messenger (spojení klient-klient), který je přenosný a nevyžaduje konfiguraci žádného serveru či jiné nastavení. Stačí ho rozbalit a používat. Obsahuje celou řadu užitečných funkcí, jako je podpora skupinové konverzace, emotikony, sdílení souborů pouhým přetažením, posílat zprávy uživatelům, i když jsou offline, vede historii komunikace a nechybí ani možnost nasdílet pracovní plochu a podporuje plug-iny. I na místní síti přitom chrání soukromí, protože pro komunikaci používá AES šifrování.

Informace o programu Operační systém: Mac Os X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ komunikace na místní síti bez serveru

+ skupinová konverzace

+ sdílení pracovní plochy a souborů

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (13,1 MB).

Každá klávesa má na klávesnici své místo. Pokud vám však přece jen jejich rozložení nevyhovuje, stačí si nainstalovat aplikaci SharpKeys a změnit to.

Tento softwarový produkt totiž dokáže během chvíle změnit rozložení kláves systému Windows. Jakoukoliv klávesu tak namapuje na jinou, a přitom nemusí běžet na pozadí systému, a to ani jako služba. Změny totiž provede zápisem přímo v systémovém registru. Po instalaci a spuštění se zobrazí černé okno a vy tlačítkem Add vyvoláte dialogové okno. Na levé straně naleznete seznam všech možných kláves používaných ve Windows a na pravé potom seznam možných změn kláves. Nyní si vyberete konkrétní klávesu (např. G) a na pravé straně jí přiřadíte jiný význam (např. H). Okno potvrdíte a změny musíte do systémového registru zapsat tlačítkem Write to registry. Změny se projeví po restartu systému. Jedinečnou funkcí je i seznam již změněných kláves, takže máte naprostou kontrolu nad předefinovanými klávesami a lehce je můžete vrátit zpět.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ snadné přemapování kláves

+ trvalé nastavení

+ úplná deaktivace kláves

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,7 MB).

Znají a používají ho recenzenti z celého světa. Jde o program, který se používá pro testování rychlostí diskových úložišť. Jak výkonné je to vaše, si můžete lehce změřit i vy.

ATTO Disk Benchmark určuje výkon jak pevných disků, tak SSD disků, ale i RAID polí či těch externích. Testy umožňuje provádět přenosem dat o určitých velikostech (od 512 B do 64 MB) a přenosových délkách (od 64 KB do 32 GB). Velikosti si zvolíte v hlavním okně a můžete začít testovat. Podporuje jak postupné dávkování jednotlivých datových souborů, tak hromadné a má také režim pro nepřetržité testování. Samozřejmostí je měření v nedestruktivním módu, tedy zápisy, které provádí, nijak nezasáhnou případná uložená data. Výsledky benchmarku lze exportovat do obrázku pro pozdější uchování.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost zvolit velikost bloků

+ uložená data nemaže

+ vytváří screenshoty s výsledky

- nezjištěno

80 %