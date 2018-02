Raketa Sojuz složila reparát. Z kosmodromu Vostočnyj vynesla nové družice

Z ruského kosmodromu Vostočnyj ve čtvrtek ráno odstartovala raketa Sojuz 2.1a, která se původně měla vydat do vesmíru loni v prosinci.

Třetí let z nově dostaveného kosmodromu na Dálném východě byl s napětím očekáván poté, co Rusko ztratilo loni v listopadu družici Meteor-M. Ta se podle některých zdrojů po svém vypuštění na oběžnou dráhu zřítila do Atlantiku.

Jedenáct družic

Raketa Sojuz 2.1a vynesla do vesmíru mimo jiné 11 satelitů Kanopus-V 3 a 4, jež budou sledovat mimořádné události. Družice budou navedeny na oběžnou dráhu o výšce 510 kilometrů nad Zemí, uvádí agentura Interfax.

Původně se třetí let z nového kosmodromu měl uskutečnit na konci loňského prosince. Roskosmos však po loňském startu Sojuzu ztratil družici a další start proto odložil. Příčinou neúspěchu se podle předběžných zjištění mohla stát lidská chyba při programování letu.Spekuluje se o tom, že nastavené souřadnice odpovídaly startu z Bajkonuru namísto Vostočnyho.

Tehdy to byl teprve druhý start v historii nového ruského kosmodromu. První raketa odstartovala z kosmodromu v Amurské oblasti na východě Ruska 28. dubna 2016. S prvními testovacími lety s raketami Angara se počítá od roku 2021, od roku 2023 by již z Vostočnyho měly začít startovat pilotované lety.

Vostočnyj, jehož vybudování stálo několik stovek miliard rublů (více než sto miliard korun), je první ruský národní civilní kosmodrom, který má Moskvě zajistit nezávislý přístup do vesmíru. Rusko dosud využívalo kosmodrom Bajkonur, ten se však po rozpadu někdejšího Sovětského svazu ocitl v zahraničí, nachází se totiž na území Kazachstánu.