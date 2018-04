Naučte Windows pracovat i s netradičními komprimovanými archivy

Komprimační programy byly navrženy k tomu, aby zmenšily velikost souborů. Zároveň díky nim bylo možné v jednom archivu přenášet více souborů najednou. Dnes umí poškozené archivy i opravovat či šifrovat.

Jeden z nejlépe hodnocených komprimátorů podporující nejpoužívanější formáty (ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, Z, TAR, CPIO, RPM a DEB). Má vlastní formát 7-Zip. Integruje se do Průzkumníka Windows. Kliknutím pravého tlačítka myši na soubor je možné archiv hned rozbalit či zabalit. Díky plug-inům je možné ho doinstalovat například do FAR Manageru nebo Total Commanderu.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Komprimátor pocházející z Itálie. Rozbaluje a balí do více jak 180 formátů – 001, 7Z, ACE, ARC, ARJ, BZ2, CAB, DMG, GZ, ISO, LHA, PAQ, PEA, RAR, TAR, UDF, WIM, XZ, ZIP ZIPX a mnohých dalších. Integruje se do Průzkumníka Windows a obsahuje funkci pro bezpečné mazání dat. Mezi další vlastnosti patří dělení a spojování archívů, test integrity či šifrování.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7,4 MB).

Jeden z nejpoužívanějších komprimačních programů s vlastním formátem RAR (vytváří však i ZIP a rozbaluje ARJ, LZH, ACE, CAB, TAR, GZip, UUE, BZ2, JAR, 7-Zip, atd.). Vyznačuje se dobrým poměrem mezi rychlostí a účinností komprese (lze ho ovládat i z příkazové řádky). Integruje se do Windows, umí vytvářet samorozbalovací soubory nebo opravuje poškozené archivy a nechybí šifrování.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3 MB).

Balí a rozbaluje soubory a převádí je na jiné komprimační formáty. Podporuje formáty – 7-Zip, ZIP, ACE, ARC, ARJ, RAR a další. Lze ho integrovat do kontextové nabídky Průzkumníka Windows. Obsahuje funkce jako tvorba různě velkých archivů, samorozbalovací archivy, nabízí možnost opravit poškozené archivy, přidávat do nich komentáře, je skinovatelný a lze ho propojit s antivirem.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,3 MB).

S celou patnáctkou formátů, jako jsou ACE, ARC, ARJ, BH, CAB, GZ, JAR, LHA, PAK, RAR, TAR, UUE, XXE, ZIP a ZOO si poradí tento komprimátor. Důstojně zvládá i konverzi do jiného formátu a odesílání pomocí integrovaného e-mailového klienta. Na stránkách produktu je k dispozici i čeština. Program již delší dobu není vyvíjen, stále je však funkční.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE – lze doinstalovat

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,3 MB).

Alternativa k WinZip optimalizovaná pro dotykové obrazovky. Pracuje s více jak 60 nejpoužívanějšími kompresními archivy. Vyznačuje se svoji intuitivností, vytváří samorozbalovací archivy, poškozené se snaží opravit. Zajímavostí je, že v případě stahování komprimovaného archivu Ashampoo Zip umí zobrazit náhled na soubory v něm uložené. Plnou verzi získáte zadáním e-mailové adresy, kam vám přijde aktivační kód.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (30 MB).

Podporuje více než dvacet formátů archivů. Mezi nadstandardní funkce se řadí především zálohování vybraných souborů, e-mailový klient a možnost šifrovat archivy zabudovaným FTP klientem.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8,1 MB).

Pracuje s více než čtyřiceti kompresními formáty a sám umí balit do formátů ZIP, EGG, ALZ, TAR, TBZ, TGZ, LZH a JAR. Umí vytvářet samorozbalovací archivy, opravuje poškozené archivy, je možné ho propojit s antivirovým programem, podporuje 128- a 256bitové šifrování. Program lze ovládat příkazovou řádkou.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,6 MB).

Pracuje s mnoha druhy archivů (ZIP, ARJ, RAR, 7-Zip, ARJ32, ARC, CAB, TAR, LZH, GZIP atd.), má jednoduché ovládání. Archivy umí šifrovat pomocí AES s 128- a 256bitovým klíčem, dokáže je konvertovat. Integruje se do nabídky Průzkumníka Windows a po zabalení dokáže archiv odeslat e-mailem. Existuje i profesionální verze, která obsahuje navíc možnost zálohování na cloudové úložiště.

Informace o programu Operační systém: Mac OS, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (745 KB).

Podporuje formáty ZIP, 7-Zip, CAB, LHA (LZH), TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, BH, RAR, ARJ, ARC, ACE, ZOO, GZ, BZIP2, XXE, MIME, UUE a yENC. Má zabudovaný vnitřní prohlížeč dokumentů a obrazových formátů. Program je skinovatelný.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (37,7 MB).



