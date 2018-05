Které kamery poznají váš obličej, vysvětlí v Rozstřelu Jan Flusser

Po desetiletích vývoje a postupného vylepšování se počítače naučily rozpoznávat obraz. Ne vždy s takovou přesností a spolehlivostí jako lidský mozek, v některých případech však už člověka předběhly.

Jedním takovým oborem je rozpoznávaní obličejů. To není až tak složitý úkol, jak by se mohlo zdát, a počítače tu mohou využít své přednosti. Například rychlost práce s velikými soubory dat. Žádný člověk by nedokázal kontrolovat více méně v reálném čase záběry z kamery proti kompletnímu seznamu hledaných osob.

Technologie rozpoznávání obličejů se stává nejen dostupnou, ale také dostatečně spolehlivou pro praktické využití. Některé země, například Čína, ji nasazují opravdu ve velkém i u zdánlivě malicherných situací jako je kontrola chodců, které přejdou na červenou.

Jak počítače ke svým schopnostem přišly, kdy a kde se skutečně mohou používat, a na co se ještě připravit, na to odpoví divákům pořadu Rozstřel ve čtvrtek 3. května od 12:30 odborník na počítačové zpracování obrazu Jan Flusser.

Narodil se v roce 1962 a na ČVUT v Praze vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, obor matematické inženýrství. Dnes je předním českým expertem v oboru zpracování obrazu. Ten se pohybuje na pomezí umělé inteligence, informatiky a aplikované matematiky.

Flusser je autorem či spoluautorem více než dvou set odborných publikací, nyní působí v Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd, který deset let vedl.

Je nositelem řady vědeckých ocenění, naposledy získal Akademickou prémii Akademie věd, což je cena pro mezinárodně významné české vědce svázaná s grantem, který jim dává na několik let svobodu pracovat na projektech, které sami považují za důležité.