Co umí nadějná látka proti rakovině, prozradí v Rozstřelu Pavel Majer z AV ČR

Zabít rakovinové buňky vlastně není nic složitého, jsou stejně křehké jako každá jiná buňka; skutečně obtížné je spolu s rakovinou nezabít pacienta, říká anonymní aforismus z medicínské praxe.

Je to jen částečná nadsázka. Skutečně existuje nepřeberné množství látek, které v laboratorních podmínkách fungují účinně proti různým typům rakoviny či jiným nemocem, ale v těle pacienta napáchají více škody než užitku.

Mezi ně se řadila i v 50. letech objevená látka známá jako DON, o které se původně uvažovalo jako o léčivu, které by mohlo pomoci „vyhladovět“ nádorové buňky. Změnili to po desetiletích chemici z Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB ), kterým se podařilo vyvinout nové „varianty“ DONu, které by pro pacienty mohly být snesitelnější.

Expert vysvětlí vývoj léčebné látky

Ve spolupráci s americkou Johns Hopkins University, kde nápad vznikl, odborníci z ÚOCHB ve výzkumu nadále pokračují a připravují komercializaci. Ta už bude do značné míry v režii soukromé společnosti Dracen Pharmaceuticals, která si látku licencovala. Autoři původního výzkumu se ovšem na práci budou aktivně podílet i nadále.

Jak se jedu vytvoří slibný lék, na kolik peněz přijde další vývoj a jak dlouhou může trvat, na to bude 16. dubna od 12:30 v Rozstřelu čtenářům odpovídat Pavel Majer, šéf týmu z ÚOCHB, který vývoj nových variant DONu prováděl.

Dnes šéf výzkumné skupiny na dejvickém výzkumném ústavu Pavel Majer za sebou má dlouhé roky ve firemním výzkumu. Do roku 2010 pracoval v různých amerických farmaceutických společnostech, stejně jako řada jiných vědců se ovšem v důsledku změn v oboru (tedy především „ořezání“ firemních výdajů na výzkum) vrátil do českého ústavu, kde byl v letech 1987 až 1998 doktorandem.