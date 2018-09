Rozstřel: Ondřej Horký byl u záchrany slavné Amundsenovy polární lodi

V srpnu letošního roku do norského přístavu Vollen vjela loď, která z něj před sto lety vyrazila na moře - a 88 let z nich pod vodou. Torzo lodi Maud polárníka Ronalda Amundsena zachránil projekt sochaře Jana Wanggaarda, který před několika před lety za jediný dolar koupil práva na vrak. A pak, samozřejmě s pomocí sponzorů, dokázal zorganizovat její záchranu a převoz z dna moře u kanadských břehů zpět do Norska.

Svědkem závěrečné části byl mimo jiné také český filmař a cestoval Petr Horký, který bude hostem Rozstřelu ve čtvrtek 6. září od 12:30.

Petr Horký režisér, moderátor, producent, specialista na „dobrodružné“ lokace a náměty. Točil v osmdesáti zemích světa, mimo jiných s lidmi jako Thor Heyerdahl, Reinhold Messener, Edmund Hillary, Arthur C. Clarke, Erich Däniken a dalšími.

Bavit se budeme nejen o záchraně Maud, ale také především o jejím staviteli a veliteli Ronaldu Amundsenovi, muži, který mimochodem dobyl jižní pól díky „malé odbočce“ z původně plánované cesty na pól opačný.

Je autorem sedmi knih. Natočil kolem 70 dokumentů, které se promítají v sedmi zemích světa. Došel na severní pól, přešel pěšky Grónsko, vylezl na vybuchující sopku Merapi, točil velké bílé a tygří žraloky bez jakékoli ochrany a na Maledivách objevil dvě potopené lodě. S Miroslavem Zikmundem a Miroslavem Náplavou zachránil archív po českém skladateli a dobrodruhovi Eduardu Ingrišovi.