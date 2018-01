Zkratka RSFSR je zapomenuta. Před 100 lety předznamenala vznik SSSR

VIDEO - Bolševici se dostali k moci 7. listopadu 1917 a okamžitě začali prosazovat sovětizaci Ruska. To znamená, že usilovali o nahrazení parlamentní demokracie systémem sovětského typu. V něm jsou nahrazeny volby do národního shromáždění jmenováním zástupců do oborových rad, v případě Ruska do vojenských a dělnických rad, tedy sovětů.