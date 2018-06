Kde udělali soudruzi chybu? Ruská fotbalová lahev zapálí papír i podlahu

Místo vody oheň. Blíží se mistrovství světa ve fotbale, které se bude poprvé konat v Rusku a východní Evropě vůbec. Ovšem šampionát bude zajímavý nejen díky tomu. Příležitosti propagace se chytá mnoho firem, ale ne všechny úspěšně a máme tu první úsměvný bizár.

Tamní výrobce minerálních vod Svyatoi Istochnik (Svatý pramen) přišel s originální lahví ve tvaru fotbalového míče. Ovšem někteří zákazníci nyní zveřejňují záznamy, proč se do toho nikdo jiný nepustil. Lahev funguje na slunci jako lupa a soustředěním světla zapaluje objekty kolem.

„Papíru to trvá minutu, krabičce zápalek o chlup déle,“ píší redaktoři z ruského serveru Fontanka, kde výrobek zkoušeli. Ve videoklipu zachycují, že po chvíli začne doutnat i podlaha (není zřejmé, zda dřevěná či jiná).

Ovšem výrobce si popel na hlavu nesype a za svým produktem si stojí. Její mluvčí hájí lahev tím, že je na etiketě jasně napsáno, aby ji zákazníci uchovávali mimo přímý sluneční svit. Ruští regulátoři sice kontrolují složení lahví, ale už ne jejich tvar. V reakci na videa již řetězec supermarketů Ashan a Lenta výrobek z regálů stáhnul.

Samozřejmě je možné, že to má výrobce Svyatoi Istochnik promyšlené. Lahev sice může způsobit požár, máte alespoň čím oheň uhasit hned v zárodku.

Jak láhev zapaluje papír:

Zapálit papír je samozřejmě s trochou snahy možné i s jinými lahvemi. Proto se například nedoporučuje nechávat lahve v autě na místě, kde na ně svítí slunce. Lahve totiž mohou zapálit třeba umělohmotné potahy na sedadle.

Když se slunce soustředí

Jak funguje zapálení papíru čočkou? Lupa - a podobné čočky - jsou soustavou optických členů, obvykle ze skla, ale i z průhledného plastu. Čočka ovlivňuje šíření světla určitým způsobem. Ve chvíli, kdy světlo prochází rozhraním dvou prostředí (například vzduch a sklo, sklo a vzduch), mění se skokově (a předvídatelným způsobem) směr a rychlost. Díky této fyzikální vlastnosti lze vytvořit čočku, která má požadované fyzikální charakteristiky a láme tak světelné paprsky požadovaným způsobem.

V případě lupy jde o čočku konvexní, tedy čočku spojnou. Ta mění paprsky rovnoběžné v paprsky soustředěné do jednoho místa, kterému se říká ohnisko. V tom slově správně cítíme slovo „oheň“, který na tomto místě může vzniknout, protože se zde na malém místě (teoreticky v jednom bodě) sejdou slunečné paprsky, které by jinak osvětlovaly mnohem větší oblast. To vede k rychlejšímu zahřívání v daném bodě.

Lupa soustřeďuje paprsky slunce do ohniska

Pokud se čočka nastaví tak, aby výsledný obraz promítal sluneční paprsky na co nejmenší světelný bod, může dojít ke zvýšení teploty na daném místě. Teplota stoupá rychleji, pokud jde o tmavý objekt, který energii neodráží. Výsledkem může být zahřátí daného bodu na teplotu až několik set stupňů Celsia. Pokud tato teplota stačí k zapálení (jako například u papíru), může lupa v tzv. „ohniskové vzdálenosti“ skutečně zapálit oheň.

Aktualizace: Do článku jsme doplnili vysvětlení toho, jak funguje lupa.