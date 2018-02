Ruská televize ukázala boje v Sýrii, ale bylo to video z české hry

Měla to být pocta ruským vojákům, kteří bojují v Sýrii. Záběry měly ukazovat hrdinství vojáků v praxi. Ale v rámci této „pocty“ ruská televizní stanice První kanál (Первый канал) odvysílala klip z počítačové hry, která válku pouze simuluje.

Součástí pořadu byla pocta ruskému vojákovi Romanu Filippovovi, který zemřel v Sýrii počátkem února 2018 poté, co se katapultoval z hořícího SU-25 (více o sestřelení SU-25 v Sýrii). Během segmentu, který ukazoval záběry z vojenských akcí, se pak objevil i několikasekundový klip z české počítačové hry Arma 3.

Ukázka z vysílání ruského Prvního kanálu, kde je klip zřetelně vidět:

Lidé z firmy Bohemia Interactive Studio, která válečnou simulaci Arma-3 vyvíjí, nebyli incidentem překvapeni: „O podobných událostech se zpravidla dozvídáme od naší hráčské komunity, není to poprvé kdy záběry z (našich) her byly zaměněny za reálné scény,“ uvedl pro redakci Technet.cz šéf marketingu Bohemia Interactive Vojtěch Ješátko s odkazem na úspěšnost tohoto titulu. „Série Arma se po celém světě prodalo přes 12 milionů kusů a řada hráčů ve hře stráví i tisíce hodin, takže pro naše fanoušky po celém světě je pak snadné záběry ze hry identifikovat.“

Záběr ze hry Arma 3

Podle Ješátka to svědčí o tom, že jejich snaha vytvářet co nejrealističtější hry se jim daří. Zdůrazňuje však: „Není naším záměrem práci Bohemia Interactive propagovat tímto způsobem, ani to neprobíhá s naším svolením.“

Úmysl, vtip, chyba?

Proč se vůbec ukázka ze hry Arma 3 v poctě padlému vojákovi v ruské státní televizi objevila? Jak uvedla BBC, jako první si tohoto nepatřičného videa všiml uživatel ruské sociální sítě Pikabu. Okamžitě se vyrojily spekulace. „Tento záběr nedává vůbec žádný smysl. Možná je to skrytá zpráva redaktorů televize, kteří tím říkají: nutí nás tohle točit, pomoc!“ zazněla jedna z hypotéz. Jiní v diskuzi poukazovali na klesající standardy televizní stanice, která pustí do vysílání takový omyl. Další diskutující pak upozornil, že stejný záběr se objevil ve zprávě o Sýrii už v roce 2016 (archiv).

Podle vyjádření Prvního kanálu, citovaného BBC, šlo ze strany televizního štábu o omyl: „Klip se do našeho pořadu dostal v rámci sestřihu archivního materiálu.“

Falešné a virtuální vojenské úspěchy nejsou výjimečné

Není to poprvé, co se v Rusku řešil podobný omyl. V roce 2017 ruské ministerstvo obrany zveřejnilo „nezvratný důkaz“ toho, že americké vojenské jednotky pomáhají bojovníkům tzv. Islámského státu, ale ukázalo se, že šlo o záběry z reklamních videomateriálů hry pro smartphony.

Podobné omyly se neomezují jen na ruská média a instituce. Třeba americká zpravodajská televize CNN si vysloužila posměch za to, že použila záběry z počítačové hry Fallout ve své reportáží o ruských hackerech z prosince 2016.

Sýrie se týkala reportáž dánské televize. Ta ve svých záběrech použila ilustrační záběry z Damašku, ovšem brzy se ukázalo, že šlo o záběry z počítačové hry Assassin’s Creed.

Britská televize ITV1 zase v roce 2011 zaměnila záběry sestřelování helikoptéry záběry z počítačové hry. Shodou okolností se jednalo o hru Arma 2, předchozí verzi stejné hry, jejíž záběry v roce 2018 omylem použila ruská televize.

Aktualizace: Doplnili jsme podrobnosti a odkazy na podobné případy v minulosti.