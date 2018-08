Představí jej zítra, my už máme test: nejlepší TV Samsung v levnější verzi

Občas se mě někdo s pokrčeným obočím zeptá, co je vlastně tak dobré na těch hodně drahých televizorech, když i ty mnohem levnější mají stejné rozlišení, podobné funkce a třeba i stejnou velikost.

Ukázat si to můžeme na žhavé novince Samsungu, modelu QE65Q8DNAT. Patří do druhé nejvyšší modelová řady v nabídce výrobce - televizor tedy patří mezi ty dražší, ale zároveň je o poznání levnější než vlajková řada Q9. Co za 89 900 Kč zákazník dostane? A o co naopak oproti Q9 přijde?



Přímé LED podsvětlení s lokálním stmíváním: recept na skvělou černou i vysokou cenu

Samsung má v nabídce dvě řady QLED televizorů s Direct LED podsvětlením a lokálním stmíváním (Local Dimming) a Q8 je ta levnější.

Zatímco u nižších modelů jsou podsvětlovací diody v rámečcích kolem displeje (Edge LED) a světlo za displej rozvádí světlovodný plastový panel, u Direct LED je celoplošná matice světelných diod za celou plochou displeje.

Výhodou celoplošného podsvětlení je výborná homogennost jasu v celé ploše displeje a vyšší možný výkon podsvětlení - diod je jednoduše mnohem větší množství. Ta úplně nejdůležitější vlastnost je možnost jednotlivé diody tlumit a zhasínat podle toho, jak světlý obraz je na místě displeje, který dioda osvicuje. Tam, kde má být tmavá barva, dioda pohasne, kde světlá, rozzáří se. A díky tomu obrazovka dovede zobrazit kvalitní černou barvu. Zatímco u levnějších Edge LED se i kvůli malému plamínku svíčky rozsvítí podsvětlení pod velkou částí obrazovky (a černou tak změní v šedou), u Direct Led to může být jen maličká oblast pod plamínkem. Jak maličká, to se odvíjí od úhlopříčky obrazovky a počtu stmívatelných zón.



V případě testovaného televizoru Q8D je zón několik set (přesné číslo výrobce nezveřejnil, odhady hovoří o minimálně 400 samostatně ovládaných zónách) a kontrast v reálném obraze je tak opravdu špičkový a více než LCD zobrazovačům se blíží OLED panelům.

Kde vzít 4K obraz? Televizor jsme vyzkoušeli s firemním UHD Blu-ray přehrávačem UDB-M9500 a VOD streamovacími službami Netflix a Amazon Prime Video. Potěšitelné je, že 4K umí i vestavěná aplikace YouTube.

Velmi vysoký kontrast je při sledování televizoru patrný pořád, nejvíce si hlubokou černou užijete při nočním sledováním filmů - v tmavém záběru vidíte opravdovou tmu, zároveň blesk či výstřel umí, zejména v režimu HDR, protrhnout černou oblohu doslova oslňujícím zábleskem.

Pokud bychom něco z hlediska obrazu chtěli Q8D vyčítat, tak že hloubku černé někdy umocňuje na úkor detailů v nejtmavších odstínech - v běžném provozu to není moc patrné, ale na našich již důsledně „nakoukaných“ testovacích sekvencích to bylo poměrně zřejmé.

Jinak lze obrazu vytknout opravdu je málo co, udávaný maximální jasový výkon 1500 nit stačí při přehrávání HDR obsahu až na téměř oslňující reprodukci světlé barvy (například u blesků či výstřelů) a věrnou reprodukci barev - pochválit musíme i rozumné „out-of-the-box“ nastavení, už to nejsou ty přesaturované omalovánky, které musel uživatel v nastavení zkrotit, jako tomu ještě před pár modelovými řadami bylo.

Potěšila nás velice dobrá pohybová ostrost, ke které jsme měli drobné výhrady u starší Q9F, s jednou výjimkou, a to je - pouze někdy - horší pohyb u Amazon Prime Video. Během poměrně krátkého testování jsme nepřišli na žádnou rozumnou korelaci... Předpokládáme však, že to odezní s novou aktualizací aplikace.

Kde se ušetřilo oproti vlajkové lodi?

Oproti vyššímu modelu Q9 (jeho starší verzi Q9F jsme testovali v květnu, tehdy stál 149 990 Kč) chybí modelům řady Q8 například One Connect Box a „neviditelné“ připojení jedním kabelem. Chybí také zanořený úchyt pro „Zero Gap“ uchycení na stěnu bez mezery mezi stěnou a televizorem, nebo chybí centrální úchyt a výběr z několika stojanů a podstavců.



Čtyři HDMI, dva USB porty, ethernetový port (wi-fi adaptér je integrovaný), optický zvukový výstup a konektory pro připojení antény pozemního, kabelového a satelitního vysílání. Každý tuner je zdvojený, což se hodí zejména při nahrávání na připojený pevný disk. Ten nemusí být vyčleněn jen pro televizor, stávající data na něm zůstanou.

Q8 má přípojná místa přímo na televizoru a houšť kabelů od televizoru (některé schováte do drážek v zadní stěně) se můžete pokusit nacpat do dutin v nožičkách, při pověšení na stěnu se o ně však musíte postarat jinak. V příslušenství televizoru jsou jedny nožky, jejichž plochy (kterými se dotýká nábytku) jsou vzdálené téměř 110 centimetrů, takže s tím musíte počítat při výběru TV stolku. V mém případě od krajů zbývalo k nožičkám asi 2 mm prostoru, což nás v průběhu testování mírně znervózňovalo.



Svižný Tizen

Prostředí televizoru je prakticky stejné jako u dříve testované Q9 a velmi podobné jako u starších televizorů Samsung s operačním systémem Tizen. A je to dobře, pro žádné velké revoluce není důvod.

Rozhraní je přehledné, uživatelsky přizpůsobitelné a má docela bohatou nabídku aplikačního obchodu. Bohužel chybí mediacentra Plex i Kodi, to může některé potenciální zájemce odradit. Vestavěný multimediální přehrávač však funguje výborně, přehrál, co jsme mu podstrčili, a kupříkladu možnosti zobrazení titulů u videí jsou vysloveně luxusní (včetně nastavení zpoždění, velikosti, barvy...).

Nechybí základní ovládání hlasem (pohodlnější je to dálkovým ovladačem) či aplikace SteamLink herní platformy Steam. Majitele XBox One S a X potěší, že je Q8D schopen přijímat signály s proměnnými snímkovými frekvencemi (od 60 Hz u 2160p po 120 Hz u1080p) pro plynulejší herní zážitek.

I díky výkonným procesorům televizoru jsou reakce systému prakticky okamžité a provoz televizoru plynulý.



Stejně jako u Q9 je zde takzvaný ambientní režim, při kterém se televizor přepne do úsporného energetického režimu a na obrazovce vykresluje obrazy, aktuální čas, nebo ambientní efekty (např. vodní hladina se zvuky přírody). Ve spolupráci s aplikací pro chytré telefony umí i chameleoní efekt splynutí se stěnou - televizor kreslí stejnou strukturu či tapetu, jako má okolní stěna.

Zvuk je srozumitelný, frekvenčně přiměřeně bohatý, ale vestavěné a dolů mířící reproduktory zázraky nesvedou. Pro sledování filmů bychom určitě připojili nějaké externí reprodukční zařízení. Zvuk lze z televizoru získat i optickým výstupem a bezdrátově pomocí Bluetooth (a samozřejmě zpětným kanálem ARC v HDMI 2.0).



Závěr

Samsung QE65Q8DNAT je výborný televizor, vyšší cenu ospravedlňuje zejména přímé podsvětlení s lokálním stmíváním, díky kterým lze kvality televizoru srovnávat spíše s OLED zobrazovači než běžnými LCD.