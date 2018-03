Tu největší „pecku“ z konference First Look 2018 společnosti Samsung, 8K televizor s dopočítáváním obrazu systémem umělé inteligence, jsme přinesli v samostatném článku zde: Samsung představil první 8K televizor, skvostně zobrazí i běžné vysílání. Výborné nápady a docela podstatná vylepšení však provází celou novou generaci QLED televizorů.

Začněme tím podstatným, kvalitou obrazu.

QLED televizory zatím, oproti konkurenční technologii OLED, zaostávaly v jednom aspektu: v podání černé barvy. Na rozdíl od OLEDu, kde světlo produkuje každý pixel samostatně, a pokud se vypne, tak nijak nesvítí, využívá QLED podsvětlovací panel, jehož světlo mírně prosvítá i tam, kde má být úplná tma - a černá je tak více či méně šedá. Nakolik se to v obrazu projeví, záleží na takzvaném lokálním stmívání (local dimming), tedy schopnosti televizoru vypnout tu část podsvětlovacího panelu, nad kterou je kreslen tmavý obraz (nebo má být černá barva). Takovýchto segmentů byly zpravidla maximálně desítky, zcela výjimečně stovky.

S takřka chybějícími rámečky kolem obrazu dnes design televizoru tvoří hlavě podstavce a stojánky a také řešení zadní strany.

Pro řady Q9F a Q9S letos Samsung uvádí takzvaný Micro Full Array podsvětlovací panel, který má těchto zhášecích zón více než 20 000 (přesné číslo záleží na velikosti úhlopříčky). Na ukázkách, které jsme na představení v newyorské Amercian Stock Exchange viděli, je to veliký kvalitativní skok vpřed. A to je dobře.

Podání černé barvy totiž byla jedna z mála slabin QLED technologie. Mezi klady naopak patří vysoký světelný výkon, který využijete zejména při sledování videa s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a také při sledování v plně osvětlené místnosti. Letošní QLED panely mají mít maximální jasový výkon „větší než 1000 nitů“, přesná čísla se výrobce rozhodl nezveřejnit, a když jsme se zeptali na důvod, odpověď jsme nedostali.

QLED panely dokážou zobrazit plný DCI-P3 barevný prostor, a to i při vysokém jasovém výkonu u HDR. Televizory jsou připravené pro reprodukci dle nejnovějšího (a především otevřeného) standardu HDR-10 Plus.

Připojení „neviditelným“ kabelem

Trend redukce kabelového houští za televizorem pokračuje i letos. Zatímco loni vedly k QLED televizorům kabely dva - tenoučký optický s obrazem, zvukem a datovou komunikací a jeden silnější napájecí, letos si zobrazovač vystačí s kabelem pouze jedním. K optickým vláknům totiž přibylo i metalické vedení napájení.

Obraz, zvuk, data, napájení - vše v jednom tenoučkém kablíku.

To znamená, že televizor můžete doma nainstalovat, kdekoli uznáte za vhodné, a není třeba zohlednit dostupnost elektrické zásuvky, nebo třeba anténní přípojky - stačí k němu natáhnout jeden tenoučký kablík. Na jeho opačný konec pak připojíte takzvaný One Connect Box, který oproti dřívějším verzím povyrostl, nejspíše právě proto, že obsahuje i napájecí část.

K One Connect Boxu připojíte všechny signálové zdroje, anténu a kabel od internetového routeru (a ono kabelové houští tak přesunete někam, kam není vidět). Pohled na zadní panel prozradí, že výrobce už nepočítá s připojením starší elektroniky - jsou tam je HDMI, USB, ethernetový port a anténa. Je to logické, ale na druhou stranu možnost připojit například na půdě uložený VHS videorekordér a pustit si letité domácí záznamy z kamery, už prostě není.

Instalace pro sklerotiky

Maximálně zjednodušená byla instalace televizoru. Jednak ta fyzická - pověšení na zeď je vyřešeno jednoduchou kovovou deskou, do které potom zaháknete již na televizoru připevněný protikus. Podstatné je, že lze v širokém rozmezí natáčet i naklápět, takže se nemůže stát, že budete koukat na křivě pověšený televizor. Mechanismus držáku je navíc velmi tenký, televizor tak od stěny odstává jen minimálně.

Nový závěs televizoru jej dokáže přesně „usadit“ i po instalaci.

S uvedením do provozu pomůže aplikace pro chytrý telefon - sama rozpozná televizor, pomocí průvodce provede nastavením a výběrem aplikací, které mají být v televizoru dostupné. Přímo z telefonu převezme jejich přihlašovací údaje. a tak nemusíte zadávat zadaná hesla ani přihlašovací údaje. Ani na wi-fi, ani na Netflix.

Drobné zjednodušení čeká i hráče her - jakmile televizor detekuje jako zdroj signálu herní konzoli (nebo spuštění vestavěné aplikace SteamLink), automaticky se přepne do herního režimu. V něm má takzvaný „input lag“ (čas, který uplyne od vstupu signálu do televizoru po jeho zobrazení na obrazovce, což je pro hráče důležitý údaj) 16 ms, což je velmi slušná hodnota.

Konec černých obdélníků

S rostoucími úhlopříčkami televizorů - letos má mít polovina v USA prodaných televizorů úhlopříčku 65" nebo větší - vzniká jedna nepříjemnost. Když je televizor vypnutý, máte doma na stěně nebo na stojanu veliký černý obdélník.

Nové QLED televizory nabízejí takzvaný Ambient režim, se kterým by měla být obrazovka zapnutá vždy, když je někdo ve stejné místnosti. Na obrazovce mohou být například hodiny a kalendář. Může tam být statický obraz, jak fotografie majitele, tak i některý z on-line obrazové databáze televizoru. Může tam být animace, například vodní hladina. Může se zobrazovat stručné zpravodajství, v USA na tom Samsung spolupracuje s The New York Times.

A nebo můžete nechat televizor téměř úplně zmizet. Umožní to aplikace v chytrém telefonu, kterou na stěně nainstalovaný televizor i s okolní stěnou vyfotíte. Aplikace dopočítá pokračování vzoru a struktury povrchu stěny a vyplní jím plochu televizoru. V druhém kroku, opět pomocí aplikace, výsledek sladíte barevně i jasově.

Efekt splynutí televizoru s pozadím. Nastavení trvá asi tak minutu a výsledek je velmi dobrý (na fotce zkreslený).

Výsledek, alespoň na připravených příkladech, byl velmi dobrý - ale fotoaparátem nezachytitelný, na snímku je obraz na televizoru vždy barevně i jasově posunut.

Televizor má být v tomto režimu velmi úsporný, respektive má spotřebovávat o 40 procent méně energie než v běžném provozu. Ani v ambientním režimu nemá být stále, pokud v místnosti nikoho neregistruje (dle signálu mobilního telefonu), pak může obrazovku po nastavené době vypnout.

Otázkou samozřejmě zůstává, zda budou zákazníci ochotní amortizovat drahý zobrazovač tímto způsobem - každá hodina zobrazení hodin, novin, nebo tapety ukrajuje ze zhruba 15 000hodinové životnosti panelu.

Televizor jako střed internetu věcí

Korejský gigant i nadále buduje svoji IoT platformu SmartThings, přičemž televizor může být nejen součástí tohoto ekosystému chytré domácnosti, ale i jeho řídicím centrem.

Rozhraní platformy chytré domácnosti na QLED televizoru.

Jednotlivé prvky (osvětlení, pračka, vysavač ...) jím můžete ovládat. Stejně tak například z rozhraní chladničky můžete ovládat i televizor - například z něj na displej ledničky přesměrovat právě vysílaný pořad.

A nebo opačně, někdo zazvoní na zvonek, nebo se začne pohybovat a křičet dítě u elektronické chůvičky a v rohu obrazovky vyskočí notifikace, uživatel klikne a vidí, kdo zvoní, nebo co se v dětské postýlce děje.

Televizor integruje chytrého asistenta Bixby, kterým lze ovládat jak televizor, tak všechna kompatibilní IoT zařízení v domácí síti. Funguje i v ČR, ale zatím (a nejspíše ještě dlouho) nikoli v češtině.

Dva povzdechy

V uživatelském rozhraní operačního systému Tizen, který QLED televizory využívají, lze snadno přepínat několik uživatelských účtu - každý člen domácnosti tak může využívat své aplikace se svým nastavením a sdílet data se svým telefonem a cloudovými účty. Což je skvělé.

Přepínání uživatelů ale nemá vliv na propracovaný doporučovací systém, který vám vyhledává a nabízí ty pořady, které by se vám na základě těch dříve sledovaných mohly líbit. Problém je, že pokud se u televizoru střídá osmileté dítě, šestnáctiletý student, maminka s oblibou v pořadech o vaření, tatínek ve sportovních přenosech a historických dokumentech a třeba ještě babička milující detektivky, tak z celého doporučujícího aparátu nezbude vůbec nic. Pokud bych o něčem doufal, že přijde se softwarovou aktualizací, tak právě o tomto.

Druhý povzdech se týká 4K obsahu. V USA se Samsung domluvil s několika poskytovateli videoobsahu a nabízí bezplatný kanál různých pořadů a videí v ultravysokém rozlišení. Evropský ekvivalent zatím není podle zástupců společnosti v plánu.

QLED televizory budou v úhlopříčkách 65" (165 cm) - 88" (224 cm), evropské ceny jsou stanoveny v rozpětí 1 699 až 6 299 eur, tedy zhruba 43 000 - 160 000 Kč.