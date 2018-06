Stáhněte si zdarma: rozšiřte schránku Windows o historii

Schránka Windows je dobrým pomocníkem. Umožňuje snadno manipulovat s objekty, textem, ale také screenshoty. Prostřednictvím kombinace Ctrl + C do ní můžete objekty či data vkládat a klávesovou zkratkou Ctrl + V zase vyvolávat. Ale vždy jen poslední data.

ClipAngel ovšem slouží nejen k zachycení obsahu schránky Windows, ale nabízí k uchování její historii. Jde o jakéhosi správce, který umožňuje objekty znovu kdykoliv později vybrat a vložit do jiných programů. Automaticky zachycuje jakýkoli text, soubor nebo obrázek, který kdy zkopírujete do schránky Windows, a uloží jej pro pozdější použití. Seznam můžete filtrovat podle data nebo klíčového slova. Navíc je k dispozici funkce pro úpravu textu, možnost exportovat položky, nastavovat a odstraňovat oblíbené položky, spojovat textové klipy, překládat text (pomocí Google Translate) a ještě více. Mezi další funkce patří možnost ignorovat data schránky z nadefinovaných aplikací, nastavovat maximální limity velikosti klipu a k dispozici jsou i klávesové zkratky.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ vede historii

+ možnost ignorovat určité programy

- méně přívětivé uživatelské rozhraní

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,8 MB).

Některé programy pro správné fungování potřebují další součásti dodané systémem či třetími stranami. Bohužel v řadě případů o nich uživatele ani neinformují. Nejinak je tomu i u programů pro přehrávání či práci s videem.

Jestliže v sobě přehrávač či střihový editor nemá obsažené filtry či kodeky, potom nemusí dělat, co potřebujete. Navíc může nastat i problém v kolizi těchto součástí. Program InstalledCodec tomu sice nezabrání, to je na programátorech či uživateli, ale pomůže v systému odhalit a zobrazit instalované kodeky a filtry. Po spuštění ve výpisu uvede seznam všech těchto aktuálně instalovaných komponent. Navíc díky němu máte možnost snadno zakázat či povolit, kterýkoliv z nich z jednoho místa. Informace o nich lze exportovat do HTML souboru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ zobrazí instalované kodeky a filtry

+ povolí a zakáže jejich používání

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (60 KB).

Program spadající do kategorie zabezpečení počítače. Na rozdíl od antiviru se specializuje na ochranu přítomných programů v systému a dalších komponent, jako jsou Java, Adobe Flash Player, Quicktime, Adobe Reader a mnoho dalších, a to formou záplatování.

To znamená, že projde v počítači přítomný software a sleduje, zda se neobjevila nová verze. Ne každý program totiž má vlastní mechanismus, který updaty pravidelně kontroluje. Navíc čím více programů v PC, tím více mechanismů, které kontrolují nové verze, a to je z hlediska zabezpečení nežádoucí. Pokud Heimdal Free nalezne nové záplaty, může je automaticky stáhnout a nainstalovat. Zda se tak má dít, si lze nastavit pro každou aplikaci zvlášť. K dispozici je také možnost vyloučit z kontroly konkrétní programy a nechybí další nastavení. Placená verze obsahuje další funkce, mimo jiné chrání před malwarem a disponuje ochranou soukromí.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ možná automatická instalace aktualizací

+ black list pro vybrané programy

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (756 KB).

Pomáhá zjistit uložené heslo k wi-fi sítím. U zabezpečených wi-fi sítí je nejprve nutné zadat přístupové heslo. To se uloží a již si ho není nutné pro opakované připojení pamatovat či snad zadávat. Jak ho však v případě potřeby odhalit, kdybyste ho například chtěli někomu sdělit? Pomůže WirelessKeyView.

Tento program totiž dokáže ze systému vytáhnout hesla k uloženým bezdrátovým wi-fi sítím. Po spuštění zobrazí seznam údajů a k nim zmíněná hesla. Název sítě stejně tak jako heslo lze zkopírovat do schránky Windows, případně je uložit jako XLS soubor. V praxi to tedy znamená, že i když heslo zapomenete, nemusíte ho zjišťovat v routeru či ho měnit.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ snadné na použití

+ možnost exportu

- nezjištěno

85 %