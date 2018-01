To nejlepší z Česka v Las Vegas: Virtuální trénink nejen pro hokejisty

Je to vlastně trénink na suchu, ale co se práce s hokejkou týče, naprosto věrný. Sense Arena nabízí sadu tréninkových postupů pro rozvoj základních i pokročilých dovedností hráče. Cvičí postřeh, techniku i včasnou reakci. Hráče motivuje kompletní rozbor jejich výkonu, který si mohou porovnávat se spoluhráči v týmu. „První verzi Sense Areny už používají mladí hráči do 12 let v klubu Bílí Tygři Liberec,“ říká jeden ze spoluatorů projektu Bob Tetiva. Do budoucna firma počítá s integrováním i dalších sportů, jako je například basketbal.

Jako ve skutečnosti

V ruce držíte skutečnou hokejku, která vibracemi poskytuje velmi reálnou zpětnou vazbu ve chvíli, kdy se dotkne virtuálního puku. Do virtuální reality je tato namapovaná pomocí Vive trackeru. Stejně tak je možné přenést do virtuálního prostředí třeba i brusle/boty atd. Sluchátka na uších vám poskytují naprosto věrnou zvukovou kulisu, přesně takovou, jako byste stáli uprostřed haly. Na hlavě máte přilbu HTC Vive, počítač je v batohu na zádech a kupodivu nijak nevadí (ona hokejová výstroj ve skutečnosti také něco váží).

Hokejka je skutečná, má však zabudovanou vibrační haptickou zpětnou vazbu. Nabíjí se přes USB. Korunka umístěná na rukojeti je HTC Vive Tracker pro namapování hole do virtuálního prostředí.

Sense Arena nabízí několik tréninkových modulů. My jsme vyzkoušeli statický pro rozvoj kognitivních procesů, postřehu a schopnosti včas reagovat na přihrávku a puk opět přihrát vybranému hráči. V brýlích uvidíte svou hokejku na ledě tři virtuální spoluhráče, z nichž jeden vám nahraje a zeleně označenému musíte nahrávku vrátit. Systém přitom měří přesnost střely, její rychlost i rychlost vaší reakce. Protože zná i vaše tělesné proporce a preferenci ruky, dokáže vyhodnotit i další pohybové nuance. Těžší úroveň pak obsahuje hráče v pohybu, kdy je samozřejmě nutné odhadnout rychlost přihrávky, ale i její umístění ve směru pohybu spoluhráče. Další moduly se specializují na další hokejové dovednosti, jako je například timing přihrávek, a nabízí simuluci různých herních situací.

Dashboard programu nabízí veškeré myslitelné statistiky o tréninku a hráči.

Systém pro každého hráče vyhodnocuje celou řadu faktorů: jak dlouho trvalo zpracování přihrávky, kolikrát a jak přesně hráč přihrával, jakou rychlostí, atd. Na vývoji softwaru spolupracovali odborníci z Fakulty tělesné výchovy i bývalý hráč NHL.

Na umístění trenažéru stačí prostor 4 x 4 metry, co že minimum pro senzory použitého systému HTC Vive. V USA, kde je výrazně levnější trénovat na podobném zařízení než se dostat na led, má Sense Arena naději na úspěch. První zájem podle autorů už projevili jak lidé napojení na NHL, tak i Kanadský hokejový svaz. My jsme si Sense Arenu v Eureka Parku v rámci veletrhu CES 2018 v Las Vegas také na několik minut vyzkoušeli a zážitek to byl nad očekávání vynikající. Věrnost provedení je na velmi vysoké úrovni a ve chvíli, kdy si nasadíte přilbu a poprvé vystřelíte puk, získáte skutečně dojem, jako byste stáli na ledě. Chybí snad jen mráz. Rychlost odezvy, přesnost úkonů i zvukové projevy jsou téměř dokonalé.