Tipy na zajímavé weby: objevte české kempy nebo mateřské školy

Průvodce kempy

V databázi Dokempu.cz naleznete informace o více jak tisícovce kempů získané z internetových stránek nebo telefonickým kontaktem s kempem. Zpracována jsou základní data (provozní doba, vybavení, koupání, ceník atd.) a samozřejmě nechybí ani fotografie, diskusní fórum či propojení s mapou, takže si ihned můžete nechat pro představu místo zobrazit. Velmi široké jsou i možnosti vyhledávání.



Pobyt v kempech si můžete přes web také zarezervovat či porovnat s konkurenčními. Zvláště oblíbené jsou potom recenze, kde si návštěvníci zařízení vyměňují své zkušenosti a radí navzájem. V katalogu najdete také přehled vybraných penzionů.

Katalog umělců nejen na party

Připravujete oslavu a chcete ji udělat trochu zajímavou? Co třeba hudební skupinu, klauna, kouzelníka či profesionální ohňostroj? Jejich databázi najdete na Ycelebrate.com.

Poptávku si vytvoříte na tomto webu a je jen na vás, koho si následně vyberete. Díky tomu ušetříte čas při hledání toho pravého umělce, navíc lze zanechat recence. Po vytvoření poptávky vám začnou chodit nabídky, ale bez kontaktů. Za jejich odanonymizování potom za každý kontakt zaplatíte 100 korun, nebo můžete využít možnost koupit si roční předplatné za 1 650 Kč, kde toto omezení neexistuje. Dojednání podmínek s umělcem pro konání akce je už potom jen na vás, jak se s protistranou dohodnete.

Informace o mateřských školách

I přestože je letošní zápis do mateřských škol za námi, máte-li dítě, které se do tohoto věku pomalu blíží, možná by se vám mohl hodit katalog mateřských škol. V některých regionech Česka jsou totiž školky přetížené, jejich kapacity nedostačují, a tak maminky své potomky nemají kam dát. Naštěstí je tu projekt Mateřskéškolky.cz, který se snaží pomoci.

Mateřské školy často zapomínají na svoji prezentaci. Tak například na internetu nejsou až na výjimky téměř vidět. Jednou z databází mateřských škol je tento portál, obsahující přes pět tisíc zařízení. Zřízena byla za účelem snadného vyhledání všech mateřských škol v ČR a pomáhá zviditelnit aktivitu mateřinek a propojit komunikaci mezi školkami. Školky je možné vyhledávat podle krajů či měst. Ty, co zde ještě nejsou vidět, se mohou jednoduše připojit. Stačí si vybrat formu prezentace a napsat provozovatelům. Školky mají možnost si stránky spravovat samy a vést třeba informace o kroužcích, zájmových činnostech či akcích. Dál mohou školky vkládat například fotografie z akcí, jídelní lístek a podobně.

Uwwwízlo v síti

V předchozím tipu jsme se věnovali katalogu přinášejícím informace o státních mateřských školkách. Pokud byste raději volili ty soukromé, zkuste zabrouzdat na web Soukroméškolky.cz. Na mapě Česka se jich nachází 66 a u záznamů nechybí popis, fotografie a další informace. Filtrovat lze i podle zaměření školky – jazykové, daltonské, lesní apod.

Také si nedokážete zapamatovat, kdo má kdy svátek? Pak zkuste navštívit stránky Svátky.pavucina.com. Nejenže se dozvíte, kdo má, měl a bude mít svátek, ale můžete si nechat vyhledat, kdy slaví člověk určitého jména (či všechna jména začínající například na „M“) nebo naopak kdo slaví v určený den nebo všechny oslavence v daném měsíci.

TomTom ve svých navigacích používá službu informující o aktuálním stavu dopravy. Ta je dostupná také na jejich webu. Data sbírá z několika zdrojů včetně svých navigací a následně upozorňuje na kolony a zácpy. K dispozici je aktuální dopravní situace nejen v ČR, ale i v dalších zemích EU.