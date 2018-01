Krásná myšlenka, pochybné provedení. I takové věci uvidíte na CES 2018

Každý rok vydáváme z CESu přehled těch největších „zvláštností“, co sem výrobci dovezou. Chytré nápojové láhve za tisíce korun, které vám řeknou, kdy se máte napít nebo třeba chytrý hřeben, který vám poradí jak se správně učesat. Našim loňským favoritem pak byl „chytrý“ toustovač, který uživatele notifikací upozornil, že toast je hotov. Většina těchto výkřiků skončila tam, kam patří - v zapomnění. Někteří výrobci to ovšem nevzdali a vrátili se s nápadem „novým“.



Nápad dobrý, provedení zatím slabé

Jednou to má být univerzální bezdrátový joystick, kterým ovládnete i váš starý dron jednou rukou. Takový je plán již od roku 2016. Zatím zůstalo u několika možná funkčních prototypů. Shift je příkladem výrobce, jehož nápad patří do kategorie vynikající, provedení se však zatím nepovedlo.



Jihokorejský startup vybral v roce 2016 na Kickstarteru přes 100 tisíc dolarů. Pak však jeho tvůrci kampaň sami zastavili. Teď v lednu 2018 vystavuje Shift na oficiální úvodní akci veletrhu CES nazvané CES Unveiled. Není divu. Pořádající agentura CTA předpovídá, že letos trh s drony jen ve Spojených státech poroste o 17 % co se obratu týče (na 1,2 miliardy USD) a o 20 %, pokud se budeme bavit o počtu prodaných kusů. CTA v roce 2018 očekává prodej 3,7 milionu dronů.

Univerzální ovladač dronů Shift

Zda letošní žeň Shift stihne, není však vůbec jisté. Že by se totiž vývoj zařízení chýlil do finálního stádia se zatím nezdá. Myšlenka ovšem opravdu vypadá zajímavě: Váleček (80 g, 36x36x95 mm), který se přesně vejde do dlaně doplňuje pasivní plastový prsten, který si uživatel nasadí na palec. Pohyby doleva, doprava, dopředu dozadu, nahoru a dolu pak plynule ovládá letící dron. Tedy, měl by ovládat. Ani po dvou letech totiž neměla firma k dispozici plně funkční model. Zástupce startupu vše předváděl na softwarovém simulátoru a ani v něm nebyly reakce modelu přesvědčivé.

Dosah ovadače by měl být až 1,5 kilometru. Napájení obstarává Li-pol baterie s kapacitou 320 mAh a je otázkou, jak dlouho vydrží protože na výstavišti byl joystick neustále připojen napájecím USB C kabelem ke zdroji. Výrobce ovšem uvádí výdrž 200 minut. Firma na trh uvádí i vlastní dron.

Možná to není hloupost, jen to špatně uvedli...

Do kategorie mírně šílených nápadů, jak z důvěřivého zákazníka vytáhnout větší částku peněz, letos řadíme produkt francouzské značky Elmer. Není to nic menšího než chytrá sprcha (a není jediná na trhu).

Představte si, že si přes mobil můžete sami nastavit, jak silný bude proud nebo teplota vody, nebo si zkontrolovat, kolik korun vaše manželka večer zase „prosprchovala“. Sprcha má také zabudovaný (prý) velmi kvalitní audio systém, takže poslech nemusíte přerušit ani při očistě. Zabudovaný je i olejový difuzér pro aroma terapii. Elmer samozřejmě díky propracovaným tryskám šetří vodou, atd. Královskou fičurou je pak integrovaná asistentka Alexa, která vám umožní veškeré funkce sprchy (a nejen je) ovládat hlasem. Cena? Přesně taková, jakou čekáte: 3 tisíce dolarů (cca 64 tisíc korun).

Chytrá sprcha Elmer

Aby to nevyznělo, že jsme v redakci nějací zpátečníci, co nepřejí pokroku. Elmer přesně kopíruje trend, o kterém jsme psali například v článku Tři trendy, které se vám nemusí líbit. Takzvaná chytrá domácnost nebo IoT (internet věcí) sem přesně patří a nejen pořádající agentura CTA očekává v této oblasti velký růst a každá vystavující firma se tak snaží „urvat“ si kousek rozvíjejícího trhu pro sebe - a o tom, zda „TO“ bude úspěšný nebo neúspěšný produkt rozhodnou nakonec zákazníci, jejichž chování nemusí být logicky predikovatelné.

A lákání je to velké - chytrá domácnost má letos růst dokonce o 34 % co se obratu týče (na 4,5 miliardy dolarů) a o 41 % má vzrůst počet prodaných zařízení, které lze označit za chytrá. Celkově by se mělo jen v USA prodat téměř 41 milionů zařízení z kategorie Smart Home. A Samsung tu na tiskové konferenci prohlásil, že v roce 2020 budou všechny její výroby připojené k internetu a schopné inteligentní komuikace jak mezi s sebou, tak s uživatelem.

Chytré sprchy jistě nebudou tvořit většinu, ačkoliv koncept není úplně mimo. Kdo by nechtěl ve sprše poslouchat hudbu nebo si hlasem objednat masážní proud vody? Problém je počáteční vysoká cena v poměru k výkonu, která zásadně brání širšímu rozšíření. Nezřídka pak situaci komplikuje technicky nedokonalé pozadí projektu. Až se mi trysky v atypické sprše ucpou, seženu náhradní? Kde? Co když integrovaný reproduktor za zástěnou přestane hrát? Půjde vyměnit nebo budu muset rozebrat celý sprchový kout?

Když vsadíte na boty

Upřímný pokus přinést na trh něco užitečného a „chytrého“ nelze upřít ani společnosti Zhortech. Už v roce 2016 předváděl na veletrhu první samozavazovací botu na světě. Vyzkoušel si ji tehdy i Ronaldo a napsali o ni doslova všichni. Vesměs mírně ironicky, stejně jako my v tomto článku.

Zhortech, vložka do boty, která pozná zda nepracujete moc.

Letos se Zhortech vrátil s poněkud praktičtější verzí. Chytrá bota, respektive vložka do boty tentokrát nedělá nic tak triviálního jako je utahování, ale hlídá, zda její nositel náhodou neupadl, příliš dlouho neklečí nebo už nepracuje přesčas. Ve vložce je několik akcelerometrů, ze kterých mobilní aplikace dopočítává, zda uživatel například nešlape špatně na jednu nohu nebo příliš nenamáhá jednu stranu. Ohlídat by měla i to, zda není člověk ve stresu nebo unaven.

Problém však spočívá v technickém řešení. Vypočtená hodnota stresu nebude z mnoha důvodů přesná, stejně jako údaj o únavě. Lépe by to mohlo fungovat v kombinaci s jinými senzory, jenže to už koncept Zhortechu v základu neobsahuje. Nemluvě o tom, že životnost takové vložky nebude v pracovních botách, kam s ní výrobce počítá, asi příliš velká. Pak nastane otázka, kolik takových vložek bude ochoten zaměstnavatel zakoupit. A co se například stane, když si dělník zapomene vložky přes noc nabít?