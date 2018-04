VIDEO: Nejdražší americký vojenský vrtulník se poprvé ukázal v Evropě

Společnost Sikorsky, která od roku 2015 patří pod Lockheed Martin, oficiálně představila nový vrtulník Sikorsky CH-53K King Stallion už v roce 2014. Nyní si ho mohli zájemci prohlédnout na berlínské ILA Berlin Air Show. Bylo to vůbec poprvé, co byla tato helikoptéra naložena do nákladního letounu C-17 Globemaster a přepravena na evropskou základnu.

Stalo se tak krátce poté, co skončil testovací program tohoto těžkého stroje. Během testu se například vyzkoušelo zvednutí nákladu o hmotnosti 16 329 kilogramů zavěšeného na háku. Dále byla testována letová rychlost 200 uzlů (cca 370 km/h) nebo start a přistání ze svahu se sklonem 12 stupňů. Nyní se čekají první dodávky tohoto stroje americké námořní pěchotě.

Nejvýkonnější a nejdražší

CH-53K King Stallion designově vychází z CH-53 Sea Stallion (resp. CH-53E Super Stallion). Předchozí verze CH-53 slouží v různých verzích a modifikacích u americké námořní pěchoty, námořnictva i letectva.

Jak již v roce 2014 psaly Armádní noviny námořní pěchota plánuje odebrat přibližně 200 nových strojů. Americké daňové poplatníky přijde jeden vrtulník na 84,9 milionu dolarů (1,75 miliardy Kč), 115,9 milionu dolarů i se započtením vývoje. Může se tak směle srovnávat s cenou nejmodernějších stíhaček, jako je např. F-35 Lightning II.

Nový vrtulník Sikorsky CH-53K King Stallion testuje zatížení v podvěsu.

Konstrukce CH-53K má se svými předchůdci jen málo společného. Zcela nový je kompozitní drak, kompozitní rotor o průměru 24 metrů, motory a převodovka a samozřejmě nejnovější elektronická výzbroj.

Srdcem vrtulníků je trojice výkonných turbohřídelových motorů General Electric T408-GE-400. Pohonná jednotka má o

57 % větší výkon a o 20 % menší spotřebu než motory CH-53E Super Stallion.

Sikorsky CH-53K King Stallion Délka stroje: 30,2 m

Výška letadla: 8,6 m.

Max. hmotnost: 39 916 kg

Rychlost: 150 uzlů (277,8 km/h)

Pohon: tři motory T408-GE-400 o výkonu 7 332 SHP

Posádka: 4 - pilot, druhý pilot, šéf posádky a mechanik / střelec



CH-53K přepraví náklad o hmotnosti 15 900 kg nebo 55 vojáků. Dosavadní vrtulníkový rekordman, ruský Mi-26 „Halo“, se zatím obávat nemusí. Mi-26 dokáže unést dokonce 20 tun nákladu nebo 90 vojáků.

Vrtulník CH-53K je schopen standardně v podvěsu přepravit více než dvanáctitunový náklad na vzdálenost 200 kilometrů, což je třikrát více než v případě CH-53E Super Stallion.

Vrtulníky CH-53K King Stallion budou operovat z výsadkových plavidel a vysazovat mariňáky a materiál na horizontu.