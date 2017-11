V novém pozemním televizním vysílání přibude téměř 20 vysílačů

Pozemní digitální televizi nové generace DVB-T2 čeká do konce roku další rozvoj v Česku. Dva ze tří operátorů přechodových multiplexů DVB-T2, jež mají zajistit souběžné vysílání v novém a stávajícím standardu, plánují spouštět další silné vysílače. K Českým Radiokomunikacím a společnosti Digital Broadcasting se dost pravděpodobně přidá i Česká televize, která pro svoji přechodovou síť využije vysílače Českých Radiokomunikací. Veřejnoprávní přechodový multiplex by mohl po Novém roce vyřešit problém s ukončením vysílání programů ČT v HD kvalitě z některých vysílačů Regionálních sítí 7 a 20, které tyto programy nabízí ve standardu DVB-T. Pojďme se podívat na jednotlivé operátory a jejich přechodové sítě podrobněji.

Přechodová síť 11 – Česká televize

Kavčí hory zatím nezveřejnily žádný plán rozvoje svojí přechodové sítě DVB-T2. V minulosti deklarovaly zájem zahájit vysílání během letošního podzimu. Česká televize čekala na přijetí diginovely zákona o elektronických komunikacích, bez níž nemohla začít vysílat v novém standardu. Novela platí od 2. září, ČT však zatím stále vede jednání s technickým operátorem sítě, Českými Radiokomunikacemi. Je velmi pravděpodobné, že přechodový multiplex bude startovat v Praze, Brně, Ostravě a možná i v Plzni. Další lokality budou následovat. Vysílače budou shodné s vysílači Přechodové sítě 12 Českých Radiokomunikací s hlavními programy komerčních televizí.

Velkou výhodou Přechodové sítě 11 bude kompletní obsah v HD kvalitě. Multiplex nabídne programy ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 24 HD, ČT Sport HD, ČT Déčko HD a ČT art HD. Vůbec poprvé tak bude možné přes pozemní vysílače naladit zpravodajskou ČT 24, dětské Déčko a kulturní ČT art ve vysokém rozlišení obrazu. Česká televize zvažuje, že nejpozději na Nový rok pokryje svojí přechodovou sítí Karlovy Vary, Jihlavu, České Budějovice, Domažlice, Jablonec nad Nisou, Jáchymov a Klatovy, kde k 31. prosinci ukončí vysílání pozemní Regionální síť 7, respektive 20 (Karlovy Vary). Tyto dvě sítě šíří ve standardu DVB-T programy ČT 1 HD, ČT 2 HD a ČT Sport HD. Záměr ČT ale nemusí vyjít všude – například na Českobudějovicku se stále složitě koordinují kmitočty pro přechodové sítě DVB-T2.

Přechodová síť 12 – České Radiokomunikace

Aktuálně nejrozšířenějším přechodovým multiplexem DVB-T2 je Přechodová síť 12 provozovaná Českými Radiokomunikacemi. Zároveň je „nejplnější“, obsahuje 14 programů a operátor deklaruje už jen čtyři volné programové pozice, o které má zájem nejméně pět televizí (dvě CRA blokují pro Novu a Novu Cinemu, o další dvě usilují Seznam.cz TV, Tuty TV a Šlágr 2). Přechodový multiplex CRA může momentálně naladit 83 procent obyvatel České republiky. Do konce letošního roku chce operátor spustit čtyři nové vysílače. V listopadu půjde o brněnský Kojál a jesenický Praděd (v obou případech na kanálu 28, pokrytí sítě stoupne na 94,3 procenta obyvatel Česka), v prosinci pak o chomutovskou Jedlovou horu (kanál 31) a zlínskou Tlustou horu (kanál 28), čímž pokrytí multiplexu dosáhne 95,4 procenta populace.

Plánované spuštění DVB-T2 vysílačů Českých radiokomunikací.

Je velmi pravděpodobné, že v průběhu následujících dvou měsíců CRA doplní do přechodového multiplexu nové programy. Patrně nepůjde o Novu, ale spíše o televize, které vysílají v Regionální síti 8. Konkrétně jde o dětskou Tuty TV a chystaný Šlágr 2, druhý program lidovkové Šlágr TV, který posunul start vysílání z října na začátek prosince. Předběhnout by ho mohla Seznam.cz TV, která nedávno získala licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a start plánovala ještě v letošním roce. Na příští rok si CRA nechávají spuštění vysílačů České Budějovice – Kleť, Jáchymov – Klínovec, Mikulov – Děvín, Ústí nad Labem – Buková hora, Valašské Klobouky – Ploštiny a Vimperk – Mařský vrch.

Přechodová síť 13 – Digital Broadcasting

Jediná regionalizovatelná přechodová síť DVB-T2 zatím vysílá pouze v Praze z vysílače Novodvorská na kanále 24. Další pražský vysílač Ládví plánuje spustit během listopadu, jakmile se operátorovi, společnosti DVB-T2, podaří vyřešit technické problémy a nainstalovat nové vysílací komponenty. Společně s Ládvím má Přechodová síť 13 odstartovat také v Ostravě na vysílači Lanová a v Brně na vysílačích Jihlavská a Barvičova. Po těchto čtyřech vysílačích má koncem listopadu a v prosinci následovat devět až jedenáct dalších vysílačů, které budou tvořit pět jednofrekvenčních sítí a tři další vysílače budou vysílat samostatně. Praha a střední Čechy budou mít jednofrekvenční síť na kanálu 24 z vysílačů Praha – Novodvorská, Praha – Ládví a Benešov – Kozmice.

Severní Čechy by měla do konce roku pokrýt jednofrekvenční síť z vysílačů Ústí nad Labem – Krušnohorská a Teplice – vodárna. Brno se dočká Přechodové sítě 13 na kanálu 31 z vysílačů Brno – Jihlavská a Brno – Barvičova. Zlínský kraj pokryjí vysílače Zlín – Kleč a Uherské Hradiště – Rovniny, ovšem patrně ne v jednofrekvenční síti. Potenciální jednofrekvenční síť má vzniknout ve východních Čechách, kde však operátor stále čeká na výsledek mezinárodní koordinace kmitočtů pro vysílače Hradec Králové – Chlum a Ústí nad Orlicí – Andrlův chlum. Druhý jmenovaný by měl vysílat v jednofrekvenční síti s pardubickým vysílačem Slatiňany. Královéhradecký Chlum má využít jiný kanál.

Plánované spuštění DVB-T2 vysílačů společnosti Digital Broadcasting

Autor je redaktorem serveru Televizniweb.cz.