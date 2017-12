Se síťovou neutralitou v Česku do budoucna nejspíše nelze počítat

Přesně před týdnem Federální komise pro komunikaci v USA zrušila takzvanou síťovou neutralitu. Ta, velmi zjednodušeně řečeno, zajišťuje všem datům přenášeným v internetové síti stejnou prioritu - operátor tak nesmí například brzdit videa na YouTube, aby podpořil vlastní videoslužbu. Nesmí také dávat přednost datům z jednoho zpravodajského serveru vůči jiným.

Síťová neutralita tak zachovává rovnost využití internetové sítě pro všechny - s kterýmkoli poskytovatelem internetu můžete využívat libovolné služby a data obří IT společnosti mají v síti stejnou prioritu jako data malého start-upu.

Kritici síťové neutrality, velmi často telekomunikační operátoři, mají jiný pohled na věc. Objem přenášených dat strmě roste a zatímco spousta firem na distribuci digitálního obsahu vydělává, pro poskytovatele připojení přináší problém: musí inovovat a rozšiřovat infrastrukturu, aby datovým potřebám stačila, ale zároveň se jim tím prý nezvyšují příjmy. Bez regulace síťovou neutralitou by měli možnost toto změnit - například poskytovatel videoobsahu by mohl poskytovateli internetu platit za to, že data zákazníkovi doručí přednostně a tomu se tak nebude obraz zasekávat a službu bude využívat.

V České republice, potažmo celé Evropské unii principy síťové neutrality stále platí a operátoři jsou povinni ji dodržovat. Krok FCC se však může odrazit i v Evropě.

Dvakrát ano, třikrát ne

Zeptali jsme se proto největších českých poskytovatelů internetu na jejich pohled na síťovou neutralitu.

Hlavní otázka zněla: Jste pro zachování a dodržování principů síťové neutrality v ČR/EU, aby i nadále měla všechna přenášená data stejnou prioritu? Jinými slovy, je pro vás současný stav trvale udržitelný?

Jednoznačné ano odpověděla zástupkyně sdružení CESNET, což je sdružení vysokých škol a Akademie věd ČR rozvíjející a provozující datovou infrastrukturu pro věděcké vzdělávací projekty a instituce.

„Domníváme se, že v případě omezování síťové neutrality dojde ke zpomalení nebo zmražení zavádění nových služeb. Rozvoj internetu se zpomalí a zároveň se objeví velký tlak ze strany velkých subjektů působících na trhu, ať již na straně poskytovatelů infrastruktury, nebo na straně poskytování obsahu. V některých případech může být princip využit k cenzuře (nepohodlného) obsahu.“ vysvětluje PhDr. Gabriela Krčmařová z Oddělení komunikace CESNET.

Pro zachování principu síťové neutrality je také ISP Alliance, tedy sdružení poskytovatelů internetu v České republice. Vyjadřuje však výhrady proti současnému znění souvisejícího legislativního nařízení.

„ISP Alliance je pro zachování síťové neutrality, i když už méně souhlasíme se způsobem regulace. Do platnosti Nařízení 2015/2120 členové ISP Alliance dodržovali pravidla pro síťovou neutralitu dobrovolně a plánují tak fungovat i v případě, že by byla pravidla změněna. Nařízení 2015/2120 nepřineslo v pevných sítích žádný prospěch zákazníkovi, ale výrazně zvedlo byrokracii na straně poskytovatelů internetu. Nekontroluje se síťová neutralita, ale formality ve smlouvách,“ uvedl pro Technet.cz zástupce společnosti Rostislav Kocman.

Důležitá datová komunikace musí mít přednost

Naopak víceméně proti zachování síťové neutrality jsou operátoři O2, T-Mobile a Vodafone, kteří se rozhodli neodpovědět přímo, ale prostřednictvím Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), které jsou členy.

„Principy síťové neutrality považujeme svým způsobem za překonané. Původně měly za cíl zajistit svobodný přístup k informacím, v praxi nicméně přináší především technologické a inovační omezení, a představují tak pro koncové uživatele internetu spíše limitace, nikoliv jejich ochranu. Asi se shodneme na tom, že když kupříkladu autonomní automobily budou využívat pro svůj bezpečný, život neohrožující provoz datovou konektivitu, měla by tato konektivita mít v síti operátora například jinou prioritu, než když si děti bydlící vedle křižovatky stahují nový díl Harryho Pottera,“ vysvětluje výkonný ředitel APMS Jiří Grund a doplňuje: „Jestliže se USA, které hrají roli světového technologického leadera, rozhodly pro uvolnění, dříve nebo později to dojde i do Evropy. Případné ideologické bránění se povede jen ke zvyšování technologického náskoku USA.“

Problematiku síťové neutrality nijak neřeší společnost Česká telekomunikační infrastruktura, zkráceně CETIN. „Jako velkoobchodního operátora se nás toto téma netýká a z principu jsme transparentní a neutrální a žádný provoz ani neomezujeme nebo upřednostňujeme,“ odpověděla tisková mluvčí Tereza Gáliková.

Jak se k problematice staví další významný poskytovatel internetové konektivity, společnost UPC, jsme se nedozvěděli. Její tiskový mluvčí Jaroslav Kolár nám poslal jen obecné a nic neříkající vyjádření: „Společnost UPC se v České republice řídí principem síťové neutrality, dodržuje ho a plně respektuje tak, jak vyžaduje Regulační rámec EU.“

Regulace, ale s rozumem

Na to, že regulace s pozitivním cílem může mít i negativní následky, upozornil v pokračování odpovědi tiskový mluvčí ISP Aliance. Ta totiž pro zachování síťové neutrality je, ale ...

„Současný stav nepovažujeme za dlouhodobě udržitelný, protože se mění paradigma vztahu mezi provozovateli infrastruktury a provozovateli služeb, za což můžou především tzv. OTT služby (například streamování videa na přání - pozn. redakce). Mění se i potřeby zákazníků. Dá se říct, že existují dvě velké skupiny zákazníků - jedna chce co nejrychlejší internet a akceptuje vyšší agregaci a druhá skupina chce naopak co nejstabilnější rychlost (tedy i nižší agregaci) a garanci toho, že když si např. čtyři členové rodiny pustí každý svůj OTT videoobsah na svém displeji, tak bude ve špičkové kvalitě fungovat všem. To je na jednu stranu obchodní příležitost nabídnout takovou službu přístupu k internetu, která to zajistí, ale na druhé straně i poskytovatel internetu, který považuje síťovou neutralitu za principiálně dobrou věc, se dostává do džungle paragrafů a při nabídce podobné služby se pohybuje prakticky v minovém poli,“ vysvětluje Kocman.

„Smyslem regulace by podle nás mělo být zajistit otevřený přístup k internetu pro každého, ale na druhou stranu by se nemělo bránit těm, kdo mají specifické potřeby, aby mohli dostat adekvátní nabídku. Naprosto odmítáme jakoukoliv cenzuru, ale za tu nepovažujeme to, že některé OTT služby budou mít garantovanou kvalitu. Technologie to umožňují a zákazníci o to mají zájem,“ doplňuje mluvčí ISP Aliance.

Zatímco ISP Aliance považuje rozumně koncipovanou regulaci za prospěšnou, Asociace mobilních operátorů ji považuje za zbytečnou.

„Svět bez síťové neutrality je svět svobodný, bez regulace, bez byrokratických vševědů. Trh si poradí sám. I v minulosti poradil. Když půjdu do vlastních řad, služby typu Viber, Skype a další, by asi nevznikly, když by cena volání do zahraničí byla v sítích světových operátorů 1 Kč za minutu. Přesto díky novým technologiím tyto služby vznikly a vedly velké hráče k přehodnocení přístupu,“ zdůrazňuje samoregulační tržní principy Grund.

Závěr

Problematika síťové neutrality zdaleka není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát a argumenty pro i proti zní často validně. Zrušení dodržování síťové neutrality v USA ještě může zvrátit soud nebo Kongres. To, zda tak učiní, napoví o budoucnosti síťové neutrality v Evropě.

Nezbývá než doufat, že její případné zrušení bude legislativně ošetřeno tak, aby se internetová síť nestala dostupná jen největším hráčům IT světa. Snadno by tak totiž mohly vymizet například startupové projekty - jednoduše proto, že by neměly dostatečné prostředky pro dostatečně rychlý datový kanál ke konzumentům své služby.

Stejně tak je potřeba zajistit, aby měl poskytovatel internetu jen omezené možnosti omezování jednotlivých služeb. Mohlo by se tak stát, že v síti O2 vám bude skvěle fungovat O2TV, ale Netflix si pustíte jen v nízkém rozlišení, protože na Full HD nebo 4K/HDR nebude stačit uměle omezená přenosová rychlost. Nebo že v síti UPC nebude fungovat komunikace přes Skype, ale jen přes WhatsApp a u T-Mobilu naopak.

Samostatnou kapitolou pak je nutnost zachování svobodného přístupu k informacím. Cenzura by totiž s úplným koncem síťové neutrality mohla přijít nenápadněji, než si umíme představit.