Slovenský kamikaze dron Predator proti tankům i pěchotě je za dveřmi

Kamikaze dron Predator AX-1 patří do prudce se rozšiřující rodiny tzv. opožděné munice (loitering munitions). Mezi zástupce kamikaze dronů v oblasti střední a východní Evropy patří především polský dron Warmate od firmy WB Electronics.

Polský dron Warmate má rozpětí křídel 1400 mm, délku 1100 mm a maximální startovací hmotnost pět kilogramů. Výdrž ve vzduchu je 30 minut a dolet 10 km – nutná je přímá viditelnost mezi dronem a operátorem. Warmate lze osadit dvojicí bojových hlavic (do 1 kg). K dispozici je tříštivo-trhavá a kumulativní hlavice.

Prvního bojového nasazení (2012) se však dočkal v Afghánistánu americký kamikaze dron Switchblade. Americký dron má skládací křídla o rozpětí 600 mm, hmotnost samotného letadla je pouze 2,7 kilogramů. Elektricky poháněný Switchblade dokáže letět rychlostí 100 až 150 km/h. Maximální dolet dronu Switchblade je 10 km, výdrž ve vzduchu deset minut.

Vývoj slovenského kamikaze dronu Predator AX-1 začal v květnu 2017 na požadavek slovenského ministerstva obrany, které plánuje rozšířit flotilu svých bezpilotních letadel. Na rozdíl od polského dronu Warmate má slovenský Predator AX-1 dvojnásobně (čtyřnásobně oproti Switchblade) větší startovací hmotnost a dvojnásobně větší bojovou hlavici.

Predator AX-1 je vyroben z uhlíkových kompozitních materiálů a má rozkládací křídla. Je poháněn dvěma rotory s dvojicí zapouzdřených tlačných vrtulí. Zajímavá je bojová hlavice – do dronu se vkládá bojová hlavice z reaktivního granátometu RPG-7. Dron tak lze osadit například kumulativní bojovou hlavicí PG-7VM schopnou propálit až 300 mm oceli (RHAe) nebo termobarickou hlavici TBG-7V pro ničení živé síly.

Při šťastném zásahu (ideálně pomocí více dronů) shora lze pomocí PG-7VM vyřadit (zasažením posádky) z boje i hlavní bojový tank nebo bojové vozidlo pěchoty. K tomu může dojít především při boji v zastavěném území.

K navádění Predator AX-1 používá ve dvou osách stabilizovaný termovizní senzor ULIS Pico640 Gen2. Klíčový pro tento druh zbraňových systémů je však typ navádění na cíl. Podle reklamních materiálů firmy Compel Industries se obraz ze senzoru ULIS Pico640 Gen2 přenáší přímo do digitálních brýlí vojáka, který po celou dobu řídí a následně navádí dron na cíl.

V podstatě jde o podobný princip, který se používá při závodech dronů – do brýlí se promítá obraz z kamery na dronu (tzv. FPV řízení, neboli First Person View, a uživatel vidí přesně to samé, co dron).

Trup Predatoru AX-1 měří na délku 1120 mm, na šířku 300 mm a na výšku 155 mm. Rozpětí křídel je 1860 mm. Maximální vzletová hmotnost je 10 kg, včetně 2kg užitečného nákladu. Minimální rychlost letu je 130 km/h, cestovní 190 km/h a maximální 250 km/h. Operační dosah je 4000 m a letoun umí kolmě startovat pomocí katapultu na stlačený vzduch.

Nejzazší přeletová vzdálenost je 20 km a výdrž ve vzduchu je nejvíce 20 minut. Slovenský kamikaze dron (až tři kusy) včetně katapultu, munice a ovládací stanice je přenositelný jedním člověkem.

S dobou letu je Predator AX-1 určen pro vojenské jednotky do úrovně praporu, který je se svými průzkumnými prostředky schopen detekovat protivníka na vzdálenost maximálně čtyř až šest kilometrů. Dosah dronu Predator AX-1 je tak dostačující. Na tuto vzdálenost ostatně vedou palbu i minometné baterie praporu.

Problém opožděné munice je však zatím v málo rozvinuté nebo vůbec neexistující taktice nasazení. Ostatně stejný problém mají i větší úderné drony nebo pozemní robotické systémy. Kamikaze drony (nebo pozemní roboty) nelze jen tak zařadit do výzbroje, ale musí se vypracovat taktika nasazení, především součinnost s ostatními průzkumnými a zbraňovými systémy jednotky.

Je například otázkou, zda kamikaze drony zařadit do běžných pěchotních družstev, kdy bude pro obsluhu dronu vyčleněn jeden voják. Je třeba si uvědomit, že jeden standardní zásobník na munici 5,56×45 mm má hmotnost zhruba 0,5 kg. Každý dron Predator AX-1 tak ubere jednotce 20 zásobníků s municí, tedy 600 kusů munice 5,56×45 mm.

Ostatně i šest let od prvního použití kamikaze dronu Switchblade nejsou tyto zbraně standardní výzbroji amerických pěchotních družstev. Kamikaze drony se tak hodí (prozatím) spíše pro operace speciálních sil nebo k lafetování na nejrůznější pozemní platformy. Za úvahu také stojí začlenění kamikaze dronů přímo k minometným bateriím jednotlivých praporů.

Zdroj: IHS Janes, Compel Industries

Článek vznikl pro web Armádní noviny a byl redakčně upraven. Původní verzi najdete zde.