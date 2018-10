Tipy na weby: Co znamená zabrušovat se či komosexuál nebo lékařské rady

Slovník nových slov s nadhledem

Desáté výročí na internetu slaví jeden netradiční slovník. Do něj spousta nadšenců pravidelně přidává nové výrazy, na které můžete narazit při čtení blogů, diskusí, ale třeba i slyšet z úst politiků, byznysmenů či mladé generace, protože jim v češtině jejich ekvivalenty chybějí. Jestliže pátráte po významu takových slov, vezměte si na pomoc tento slovník.

Web Čeština 2.0 staví na své komunitě, která nejen vytváří samotný obsah slovníku, ale také jednoduchým hlasováním palcem nahoru a dolů posouvá výrazy v žebříčku popularity. Obrovskou výhodou je, že komunita okamžitě reaguje na aktuální dění v naší vlasti. Nechybí trendové výrazy, výroky používané prezidentem či premiérem. Aktuálně slovník obsahuje přes 11 300 různých výrazů a nové se objevují každý týden. Na webu najdete každý den slovo dne, hledat v něm lze buď vyhledávačem anebo zvolit řazení podle abecedy. Nechybí ani žebříček nejoblíbenějších slov, ta aktuálně přidaná či kvíz. Právě v kvízu si můžete otestovat, jak jste na tom se znalostí nově utvářených českých slov.

Oháčkujte a očárkujte

Pokud jste obdrželi e-mail či text, ve kterém chybí diakritika a vy byste ho potřebovali s ní, nemusíte ho přepisovat – doplňovat háčky a čárky. Máme pro vás tip na výbornou internetovou službu, která tak zdarma a okamžitě to učiní za vás.

Do ní stačí vložit text bez háčků a čárek, kliknout na tlačítko Doplnit diakritiku a během chvilky se u něj objeví diakritická znaménka. Sporné případy zůstanou červeně podbarveny. Po kliknutí na označené slovo se otevře nabídka možných variant, zvolenou formu potvrdíte klikem na ni. Výsledný text můžete dále editovat a poté vložit zpět do původního dokumentu. Mimochodem, na tomto webu jsou i další češtinářské nástroje, které vám pomohou ověřit, jak se co píše, či dokonce odstranit diakritiku.

Nemoci a diagnózy podle příznaků

Asi nikoho nebaví čekat u lékaře, až na něj přijde řada. Přijdete o čas a přitom váš problém může být banální, a tudíž by návštěva lékaře byla možná zbytečná a stačil by vám volně dostupný lék. Zkuste na to tedy jít jinak.

Na LékařPlus.cz najdete službu, která vám pomůže nejen se stanovením diagnózy, ale také s vyhledáním nemoci, lékárny. Můžete si tu také přečíst články o zdraví nebo využít některou ze zdravotnických kalkulaček. Web nabízí možnost zjistit zdravotní stav zadáváním jednotlivých příznaků do vyhledávacího pole, které obsahuje také našeptávač, takže vám napoví. Po vybrání konkrétní nemoci se objeví její stručný popis a seznam dalších příznaků, které se u nemoci mohou projevit. Pokud potřebujete zjistit informace o konkrétní nemoci, stačí navštívit Katalog nemocí, kde můžete vyhledávat onemocnění podle abecedního pořádku. V kalkulačkách nechybí BMI, výpočet intervalu, kdy můžete opětovně darovat krev, stanovení data porodu, plodných dní atd.

Uwwwízlo v síti

Skupina studentů Masarykovy univerzity si řekla: „A dost!“ a založila projekt Zvolsiinfo.cz. Nebavilo je totiž dívat se, jak se chytré mozky plní hloupými (dez)informacemi. Proto sepsali publikaci Surfařův průvodce po internetu, který čtenářům poslouží jako jednoduchý návod, jak se ve světě médií nenechat vodit za nos a nevěřit nesmyslům.

Grafici dokážou s obrázky doslova zázraky. Zesvětlit pleť, vyhladit vrásky, upravit pozadí a ještě mnohem více. Někdy to však s úpravami doslova přeženou. Galerii některých katastrof najdete na tomto webu.

A chyby ještě jednou na scéně. Tentokrát na filmovém plátně. I přesto, že se celý filmový štáb snaží o to, aby scény ve filmech působily věrohodně a nebyly v nich chyby, ne vždy se to podaří. O tom by mohl vyprávět web Moviemistakes.com.