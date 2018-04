Stáhněte si zdarma: střih audia nebo skrývání souborů

Máte-li zájem rozšířit si kontextové menu Windows o další funkce a nechcete někde něco nastavovat, pak vyzkoušejte utilitku Right-Click Extender. Několik užitečných pomůcek vám umožní lépe manipulovat se soubory a provádět některé úkony mnohem rychleji než bez nich. Patří mezi ně např. kopírování či přesunutí souboru na určité místo, možnost ho zašifrovat nebo zobrazit skryté soubory. Nechybí mu však ani možnost otevřít správce úloh, ovládací panely, kalkulačku, editor registru či jiné funkce. Po spuštění programu si přitom pouze navolíte, jaké funkce chcete do kontextového menu přidat a stejně lehce je potom odstraníte.

Informace o programu Operační systém: Windows 7

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ jednoduché přidání a odebrání funkcí

+ možnost nastavení zálohovat

- uvítali bychom možnost dále konfigurovat

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (456 KB).

Rychlý, jednoduchý, na používání srozumitelný, a přesto funkcemi nabitý e-mailový klient. Tak tím se může pochlubit Sylpheed. Nabízí standardní funkce jako jeho velcí rivalové Outlook, Thunderbird apod. spolu s dalšími funkcemi, jako jsou integrovaný bayesovský antispamový filtr nevyžádané pošty, e-mailové šablony, podpora PGP, pravidla pro zpracování pošty pomocí filtrů, podpora externích příkazů a další. Program podporuje POP3, SMTP, IMAP a NNTP protokoly, a to včetně šifrované komunikace přes SSL / TLS. Mezi další funkce patří import / export (EML a UNIX formátu mbox) a vyhledávání. Jeho velkou výhodou jsou minimální nároky na výkon hardwaru počítače.

Informace o programu Operační systém: MAC OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ jedno okno na vše

+ podpora protokolů

- uvítali bychom 64bitovou verzi

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,2 MB).

Pro rychlé skrytí vybraných dat na datovém úložišti můžete využít pomocníka Free Hide Folder. Ten se postará o to, že zvolené složky nebudou na disku na první pohled k nalezení. Jde sice o rychlé, ale pro uživatele s počítačovými znalostmi přece jen snadno odhalitelné řešení. I přesto si však můžete zvolit, jaké složky mají být skryté a ty potom opatřit heslem (to si zvolíte při prvním spuštění programu). Teprve po jeho zadání je možné složky zobrazit a nahlédnout do nich. Složek pro ukrytí je možné si vybrat více. Integrované možnosti zálohování umožňují zálohovat nastavení složek (ne data) do souboru. Po kliknutí na tlačítko Hide jsou složky sice skryté, ale pokud si uživatel dá zobrazit právě skryté složky, jsou vidět a přístup k nim má kdokoliv jiný i bez zadání hesla. Proto pokud chcete opravdu data zabezpečit, zašifrujte je buď přímo funkcí dostupnou ve Windows, nebo programem, jako je například VeraCrypt.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ lze skrýt všechny složky najednou či po jedné

- lze jednoduše odhalit

- bez šifrování

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (876 KB).

Snížit datovou náročnost, velikost, anebo oříznout určitou část audiosouboru umožní Eusing Free MP3 Cutter.

Tento jednoúčelový nástroj umožňuje odebrat vybranou část ze zvukového souboru a uložit jej jako nový soubor se zachováním ID3 tagů. Stačí vybrat místo, které chcete kopírovat, nastavit počáteční a koncové značky při poslechu skladby a stisknout tlačítko Uložit výběr jako nový soubor. Program pracuje pouze se soubory formátu MP3, AAC, WAV a WMA.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ bez zbytečných funkcí

+ snadné na použití

- chybí širší podpora audioformátů

80 %